Бойцы 92 ОШБр поразили 2 САУ, танк, 5 автомобилей и квадроцикл россиян на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине FPV-дроны уничтожают врага и бронетехнику. В частности воины 92-й отдельной штурмовой бригады ударными беспилотниками атаковали 2 САУ, танк, 5 автомобилей и квадроцикл.

Кроме того 1 оккупант был ликвидирован, еще 2 - ранены, передает Цензор.НЕТ.

Бойцы отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" продолжают выполнять боевые задачи в районах Купянска и Двуречной.

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