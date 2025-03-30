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Бойцы 92 ОШБр поразили 2 САУ, танк, 5 автомобилей и квадроцикл россиян на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине FPV-дроны уничтожают врага и бронетехнику. В частности воины 92-й отдельной штурмовой бригады ударными беспилотниками атаковали 2 САУ, танк, 5 автомобилей и квадроцикл.

Кроме того 1 оккупант был ликвидирован, еще 2 - ранены, передает Цензор.НЕТ.

Бойцы отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" продолжают выполнять боевые задачи в районах Купянска и Двуречной.

Смотрите: Оккупанты потеряли 109 единиц личного состава во время штурмов наших позиций. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6860) 92 отдельная штурмовая бригада (250) Харьковская область (734)


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Слава ЗСУ👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️
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30.03.2025 10:10 Ответить
якесь старе відео. снігу вже давно немає.
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30.03.2025 10:11 Ответить
Честь і Слава Бійцям!
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30.03.2025 13:35 Ответить
 
 