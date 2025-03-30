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Бойцы 92 ОШБр поразили 2 САУ, танк, 5 автомобилей и квадроцикл россиян на Харьковщине. ВИДЕО
На Харьковщине FPV-дроны уничтожают врага и бронетехнику. В частности воины 92-й отдельной штурмовой бригады ударными беспилотниками атаковали 2 САУ, танк, 5 автомобилей и квадроцикл.
Кроме того 1 оккупант был ликвидирован, еще 2 - ранены, передает Цензор.НЕТ.
Бойцы отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" продолжают выполнять боевые задачи в районах Купянска и Двуречной.
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Amber
показать весь комментарий30.03.2025 10:10 Ответить Мне нравится 4
Александр Бойко
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Владислав Сварчевський
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