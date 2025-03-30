РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4910 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
1 623 1

Пограничники уничтожили 9 единиц вражеской техники и 6 укреплений противника на Харьковщине. ВИДЕО

Пограничники уничтожили 9 единиц вражеской техники и 6 укреплений противника с помощью сбрасываний боеприпасов с "Бабы Яги" на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы.

Смотрите: Бойцы 92 ОШБр поразили 2 САУ, танк, 5 автомобилей и квадроцикл россиян на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19115) Госпогранслужба (6390) уничтожение (6860)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прикордонники - НАШІ!!! Кордон - НАШ!
показать весь комментарий
30.03.2025 13:55 Ответить
 
 