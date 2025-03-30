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Пограничники уничтожили 9 единиц вражеской техники и 6 укреплений противника на Харьковщине. ВИДЕО
Пограничники уничтожили 9 единиц вражеской техники и 6 укреплений противника с помощью сбрасываний боеприпасов с "Бабы Яги" на Харьковщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий30.03.2025 13:55 Ответить Мне нравится 1
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