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Воины 3 ОШБр уничтожили российский БТР, танк, ББМ, "буханку" и российскую пехоту ударами беспилотников. ВИДЕО
Бойцы подразделения "PASKUDA GROUP" из Противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады продолжают уничтожать технику и российскую пехоту FPV-дронами.
Точными попаданиями были уничтожены российский БТР, танк и ББМ. Следом пошли "буханка", ВАТ, ЛАТ и живая сила противника, сообщает Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий30.03.2025 14:02 Ответить Мне нравится 4
Микола Січень #486030
показать весь комментарий30.03.2025 19:25 Ответить Мне нравится 0
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