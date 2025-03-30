Воины 3 ОШБр уничтожили российский БТР, танк, ББМ, "буханку" и российскую пехоту ударами беспилотников. ВИДЕО

Бойцы подразделения "PASKUDA GROUP" из Противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады продолжают уничтожать технику и российскую пехоту FPV-дронами.

Точными попаданиями были уничтожены российский БТР, танк и ББМ. Следом пошли "буханка", ВАТ, ЛАТ и живая сила противника, сообщает Цензор.НЕТ.

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