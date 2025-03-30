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Обгоревшее и изуродованное тело российского захватчика валяется на дороге. ВИДЕО
Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сняли обгоревшее и изуродованное тело российского захватчика, которое валялось на дороге.
Соответствующие кадры опубликовали в телеграмм-канале подразделения сообщает Цензор.НЕТ.
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+11 Dmitriy Prudko
показать весь комментарий30.03.2025 15:51
+10 Анатолій Величенко #458947
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показать весь комментарий30.03.2025 16:01
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Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля у куфайці,
Видно руки, видно ноги, видно "пальці".