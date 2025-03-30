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Обгоревшее и изуродованное тело российского захватчика валяется на дороге. ВИДЕО

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сняли обгоревшее и изуродованное тело российского захватчика, которое валялось на дороге.

Соответствующие кадры опубликовали в телеграмм-канале подразделения сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: На поле боя российский военный упал с кресла колесного и пополз. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19115) ликвидация (3503) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156)


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Топ комментарии
+11
Еталон хорошего рузкого 🥰
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30.03.2025 15:51
+10
Отримав омріяну двіжуху
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30.03.2025 15:55
+8
Поховали москаля край дороги,

Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля у куфайці,
Видно руки, видно ноги, видно "пальці".
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30.03.2025 16:01
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Еталон хорошего рузкого 🥰
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30.03.2025 15:51 Ответить
Добре хоч люди не пострадали !
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31.03.2025 11:07 Ответить
Отримав омріяну двіжуху
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30.03.2025 15:55 Ответить
"И ни кто не узнает где могилка твоя" . Потому что нет и не будет никакой могилы. Растаскает зверье да воронье по кускам. А кости порастут бурьяном
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30.03.2025 15:56 Ответить
Класно рука вперед простягнута: "Вот пакуда я зямельки хачу!...".
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30.03.2025 15:59 Ответить
Поховали москаля край дороги,

Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля у куфайці,
Видно руки, видно ноги, видно "пальці".
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30.03.2025 16:01 Ответить
Острое некрологическое отравление украиской землей.
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30.03.2025 16:08 Ответить
Абгарєло тело маладоє, а во рту дакументы нашлі...
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30.03.2025 16:15 Ответить
Вєлічія чогось малувато...
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30.03.2025 17:21 Ответить
Ікара приземлили.
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30.03.2025 19:22 Ответить
Зате зарплатня у нього дуже висока!..
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30.03.2025 20:37 Ответить
..колись була))- а тепер в1н накабздон1 ************)))
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31.03.2025 00:34 Ответить
хороший рузкє 👌
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31.03.2025 07:42 Ответить
Падло, подгорел, а всё равно зигует.
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31.03.2025 13:04 Ответить
 
 