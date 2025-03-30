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Воины 93 ОМБр ликвидировали около шести российских солдат на Покровском направлении. ВИДЕО
Операторы беспилотников 1-го мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" показали кадры своей работы. Бойцы подразделения "Ночной дозор" ежедневно наносят удары по российским захватчикам на Покровском направлении, методично уничтожая силы противника.
Бойцы бригады вместе с побратимами из других подразделений удерживают один из ключевых рубежей фронта, не давая врагу продвинуться вперед, сообщает Цензор.НЕТ.
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+6 Владислав Сварчевський
показать весь комментарий30.03.2025 16:20
+6 Jolli Rabbit
показать весь комментарий30.03.2025 18:18
+4 Микола Січень #486030
показать весь комментарий30.03.2025 19:16
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Якщо близько 6, то подалі скіко?)))
Так что 300-й для расеи - очень неудобный вариант, на него надо будет тратить в несколько раз больше средств чем если бы его родственники получили за него единовременное пособие в виде белой машинки (с белыми тапками)..
Слава Україні!!