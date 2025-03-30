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Воины 93 ОМБр ликвидировали около шести российских солдат на Покровском направлении. ВИДЕО

Операторы беспилотников 1-го мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" показали кадры своей работы. Бойцы подразделения "Ночной дозор" ежедневно наносят удары по российским захватчикам на Покровском направлении, методично уничтожая силы противника.

Бойцы бригады вместе с побратимами из других подразделений удерживают один из ключевых рубежей фронта, не давая врагу продвинуться вперед, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Обгоревшее и изуродованное тело российского захватчика валяется на дороге. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19115) ликвидация (3503) 93 отдельная механизированная бригада (293)


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Топ комментарии
+6
Яру - щира дяка!!!
Якщо близько 6, то подалі скіко?)))
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30.03.2025 16:20
+6
Чудове відео !
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30.03.2025 18:18
+4
Спробуй на собі,ванятко..
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30.03.2025 19:16
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Яру - щира дяка!!!
Якщо близько 6, то подалі скіко?)))
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30.03.2025 16:20 Ответить
Чудове відео !
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30.03.2025 18:18 Ответить
Бімби гівно
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30.03.2025 18:55 Ответить
Спробуй на собі,ванятко..
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30.03.2025 19:16 Ответить
О ,захисники лайна повилазили
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30.03.2025 19:54 Ответить
******** москальське гівно.
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30.03.2025 19:29 Ответить
Очі та жало-хробачий жах,-пан Мадяр...
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30.03.2025 19:14 Ответить
Не стоит добивать этих раненых фашистов, пусть они впоследствии станут большой обузой для страны-агрессора и их родственников, чтобы они мучались каждый день и всю оставшуюся жизнь, и поделом, фашистам - фашистово..
Так что 300-й для расеи - очень неудобный вариант, на него надо будет тратить в несколько раз больше средств чем если бы его родственники получили за него единовременное пособие в виде белой машинки (с белыми тапками)..
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30.03.2025 22:09 Ответить
не пиши дурниць, ніхто не отримує машинки-лади. родичам виплачується грошова страховка, пару мільйонів рублів.
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30.03.2025 23:30 Ответить
Это было написано с сарказмом, если не понял - то дело в твоей голове.. Ещё про белые тапки напиши что-нибудь..
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31.03.2025 09:41 Ответить
Кари, московитам-убивцям, страшної КАРИ!
Слава Україні!!
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31.03.2025 01:17 Ответить
Смерть москальсько-нацистським окупантам!
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31.03.2025 07:45 Ответить
 
 