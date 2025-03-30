Воины 93 ОМБр ликвидировали около шести российских солдат на Покровском направлении. ВИДЕО

Операторы беспилотников 1-го мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" показали кадры своей работы. Бойцы подразделения "Ночной дозор" ежедневно наносят удары по российским захватчикам на Покровском направлении, методично уничтожая силы противника.

Бойцы бригады вместе с побратимами из других подразделений удерживают один из ключевых рубежей фронта, не давая врагу продвинуться вперед, сообщает Цензор.НЕТ.

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