Ежедневные обстрелы показывают, насколько Путину плевать на дипломатию, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский отметил, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину "плевать на дипломатию".

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"За сегодняшний день, к сожалению, уже есть удары и обстрелы. Черкасская область - под ударами дронов. Херсонщина - артиллерия и сбросы с дронов по обычным зданиям, по людям. Донецкая область - управляемые авиабомбы, беспилотники, артиллерия. Запорожье - беспилотники. Днепровщина - управляемые авиабомбы и дроны. Сумщина - тоже, к сожалению, авиабомбы и дроны. Харьковщина - удары управляемых авиабомб.

География и жестокость российских ударов не просто иногда, а буквально каждый день, каждую ночь показывает, насколько Путину плевать на дипломатию. Мы уже несколько недель имеем именно американское предложение о безусловном прекращении огня. И каждые сутки фактически в ответ на это предложение - российские дроны, российские бомбы, артиллерийские обстрелы, баллистика.

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Россия заслуживает увеличения давления на нее - заслуживает всех жестких шагов, которые могут сломать российскую способность воевать и поддерживать эту их систему, которая не хочет ничего, кроме войны. Санкции против России нужны. Больше силы ПВО для Украины нужно. Больше взаимодействия и единства между всеми партнерами нужно", - сказал Зеленский