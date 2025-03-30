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Новости Видео Обращение Зеленского
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Ежедневные обстрелы показывают, насколько Путину плевать на дипломатию, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский отметил, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину "плевать на дипломатию".

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"За сегодняшний день, к сожалению, уже есть удары и обстрелы. Черкасская область - под ударами дронов. Херсонщина - артиллерия и сбросы с дронов по обычным зданиям, по людям. Донецкая область - управляемые авиабомбы, беспилотники, артиллерия. Запорожье - беспилотники. Днепровщина - управляемые авиабомбы и дроны. Сумщина - тоже, к сожалению, авиабомбы и дроны. Харьковщина - удары управляемых авиабомб.

География и жестокость российских ударов не просто иногда, а буквально каждый день, каждую ночь показывает, насколько Путину плевать на дипломатию. Мы уже несколько недель имеем именно американское предложение о безусловном прекращении огня. И каждые сутки фактически в ответ на это предложение - российские дроны, российские бомбы, артиллерийские обстрелы, баллистика.

Читайте: Невозможно игнорировать сотни "шахедов" каждую ночь, ожидаем серьезной реакции партнеров, - Зеленский

Россия заслуживает увеличения давления на нее - заслуживает всех жестких шагов, которые могут сломать российскую способность воевать и поддерживать эту их систему, которая не хочет ничего, кроме войны. Санкции против России нужны. Больше силы ПВО для Украины нужно. Больше взаимодействия и единства между всеми партнерами нужно", - сказал Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) обращение (745)


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Топ комментарии
+17
Ти вже задрав своїми гундосими стонами Раніше казав,що буде відповідь,буде помста,де ті екземпляри котрі демонстрував і говорив що скоро,скоро.Чи тоді відосики записував з музею?
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30.03.2025 21:56
+15
Ішак - це, навіть, не пародія на президента. Це базарна баба, що верзе все підряд, аби писок не закривався.
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30.03.2025 22:01
+12
так що вже перестав стріляти??? Подивився в очко путєну, мир побачив???
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30.03.2025 22:13
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ЗАПАМ`ЯТАЙТЕ:

руZZкому міру повірити - себе обманути!

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30.03.2025 21:53 Ответить
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30.03.2025 22:26 Ответить
дипломатія це геть не сильна сторона *****
наіпалово та терор - у цьому ***** весь
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30.03.2025 21:55 Ответить
Ти вже задрав своїми гундосими стонами Раніше казав,що буде відповідь,буде помста,де ті екземпляри котрі демонстрував і говорив що скоро,скоро.Чи тоді відосики записував з музею?
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30.03.2025 21:56 Ответить
"Етот стон у нас пєснєй завьотся!" (с) Гундос.
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30.03.2025 23:04 Ответить
"Етат стон у нас квартальнай пєснєй завьотся!"...
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30.03.2025 23:42 Ответить
Ішак - це, навіть, не пародія на президента. Це базарна баба, що верзе все підряд, аби писок не закривався.
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30.03.2025 22:01 Ответить
За останні 300 років мабуть вже тричі втрачали надію...
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30.03.2025 22:16 Ответить
з )(уйла, як з будь якого кассапа, такий дипломат, як з члєна Трампа стріла.
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30.03.2025 22:06 Ответить
Марафьйон не потребує припинення існування?
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30.03.2025 22:08 Ответить
Можно просто - мара.
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30.03.2025 22:17 Ответить
так що вже перестав стріляти??? Подивився в очко путєну, мир побачив???
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30.03.2025 22:13 Ответить
Еще одно потужное видео о бесчеловечности русских агрессоров. Думаю, еще пару десятков плаксивых видео от Зеленского, и Путин точно заплачет и выведет войска из Украины. А если еще сам Ермак напишет пару твитов, то русские пачками будут плакать и сдаваться. Цирк на выезде. Привет Эр-Рияду, реинкарнации Минских соглашений. Потужненько, однако. Главное, Трамп доволен. А то, что украинцы гибнут, ну, то такое себе обычное дело, да?
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30.03.2025 22:14 Ответить
Зе,коли ти зрозумієш що не дипломатія а зсу потрібне для "закінчення" війни....**** тупа
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30.03.2025 22:18 Ответить
Вова, путіну не на дипломатію наплювати! путіну глибоко наплювати і на тебе, і на всіх нас, українців! Яка, нахрін, дипломатія? "Не можна домовитися про мир з тими, хто прийшов вас вбивати"!
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30.03.2025 22:21 Ответить
***** не плювати на янелоха. Він його береже. Більшого зрадника України, як воно, не буде.
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30.03.2025 22:53 Ответить
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30.03.2025 22:24 Ответить
Вова, як ти вже дістав твоїми гундосиками, разом з єдиним лохотроном та твоїми конченими (дуполизами) менеджерами!
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30.03.2025 22:26 Ответить
Відсутність ударів у відповідь на москальські обстріли цивільних показує, наскільки Віслюку плювати на українців.
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30.03.2025 22:27 Ответить
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30.03.2025 22:31 Ответить
пуйло відразу зрозумів що перед ним нікчемне зельоне гівно
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30.03.2025 22:32 Ответить
Вечерний дякула.
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30.03.2025 23:07 Ответить
Чмоня який свої обов'язки не виконує, та під сукном помирають законопроекти. І конституція "на паузі"
Нудить від "не лоха"
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30.03.2025 23:16 Ответить
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30.03.2025 23:24 Ответить
Обіцяв піти з посади, як не зможе закінчити війну. Але ж ні, брехло! Уряд національного порятунку треба, а не 5-6 зелених потвор.
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30.03.2025 23:33 Ответить
Учитывая что Зе не смотря на требования Трампа убрать нынешнего посла Украины в США так и не убирает её, ему тоже наплевать на дипломатию
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31.03.2025 02:02 Ответить
 
 