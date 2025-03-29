Невозможно игнорировать сотни "Шахедов" каждую ночь, ожидаем серьезной реакции партнеров, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призывает партнеров к серьезной реакции на постоянные российские обстрелы, которые подрывают международные дипломатические усилия по завершению войны.

Об этом он сказал в своем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

В своем заявлении президент упомянул российские обстрелы по Днепру и Кривому Рогу.

"Сегодня только в Днепре к ликвидации последствий удара российских дронов привлекались почти 250 наших людей - все необходимые службы. Так же город Кривой Рог, другие наши города и громады, которые подвергаются ударам. Всюду работает ГСЧС, все экстренные и специальные службы, всюду оказывается помощь. Благодарен всем, кто спасает жизни и поддерживает наших людей - это очень важно", - сказал Зеленский.

В целом, по словам Зеленского, прошлой ночью Россия атаковала Украину 172 ударными дронами, более сотни - это "Шахеды". Кроме этого, враг бьет и ракетами.

Президент добавил, что Украина ожидает серьезной реакции международных партнеров.

"Партнерам должно быть понятно, что это российские удары не только по нашим людям, но и по всем международным усилиям - по дипломатии, которой пытаемся завершить эту войну. Россия наносит эти удары по позициям всех, кто хочет окончания войны. Невозможно игнорировать сотни "Шахедов" каждую ночь. Мы ожидаем реакции, серьезной реакции. Мы работаем на реакцию. Сильная реакция очень нужна - прежде всего Америки, Европы, всех в мире, кто сделал ставку на дипломатию. Россию надо принудить к миру. И только принуждение сработает", - подчеркнул Зеленский.

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Глава государства отметил, что уже слишком долго предложение США о безусловном прекращении огня остается без адекватного ответа из России.

"Это о многом говорит. Уже могло бы быть прекращение огня, если бы на Россию было настоящее давление. Я хочу поблагодарить тех из партнеров, кто это понимает и кто продвигает необходимые решения. В частности, это новые санкционные решения", - сказал глава государства.

Напомним, что также в обращении Зеленский рассказал о том, что провел разговор с Главкомом Александром Сырским о ситуации на фронте.

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