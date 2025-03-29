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Новости Атака беспилотников Обращение Зеленского Давление на Россию
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Невозможно игнорировать сотни "Шахедов" каждую ночь, ожидаем серьезной реакции партнеров, - Зеленский

Зеленский призывает давить на РФ на фоне ее ежедневных атак по Украине

Президент Владимир Зеленский призывает партнеров к серьезной реакции на постоянные российские обстрелы, которые подрывают международные дипломатические усилия по завершению войны.

Об этом он сказал в своем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

В своем заявлении президент упомянул российские обстрелы по Днепру и Кривому Рогу.

"Сегодня только в Днепре к ликвидации последствий удара российских дронов привлекались почти 250 наших людей - все необходимые службы. Так же город Кривой Рог, другие наши города и громады, которые подвергаются ударам. Всюду работает ГСЧС, все экстренные и специальные службы, всюду оказывается помощь. Благодарен всем, кто спасает жизни и поддерживает наших людей - это очень важно", - сказал Зеленский.

В целом, по словам Зеленского, прошлой ночью Россия атаковала Украину 172 ударными дронами, более сотни - это "Шахеды". Кроме этого, враг бьет и ракетами.

Президент добавил, что Украина ожидает серьезной реакции международных партнеров.

"Партнерам должно быть понятно, что это российские удары не только по нашим людям, но и по всем международным усилиям - по дипломатии, которой пытаемся завершить эту войну. Россия наносит эти удары по позициям всех, кто хочет окончания войны. Невозможно игнорировать сотни "Шахедов" каждую ночь. Мы ожидаем реакции, серьезной реакции. Мы работаем на реакцию. Сильная реакция очень нужна - прежде всего Америки, Европы, всех в мире, кто сделал ставку на дипломатию. Россию надо принудить к миру. И только принуждение сработает", - подчеркнул Зеленский.

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Глава государства отметил, что уже слишком долго предложение США о безусловном прекращении огня остается без адекватного ответа из России.

"Это о многом говорит. Уже могло бы быть прекращение огня, если бы на Россию было настоящее давление. Я хочу поблагодарить тех из партнеров, кто это понимает и кто продвигает необходимые решения. В частности, это новые санкционные решения", - сказал глава государства.

Напомним, что также в обращении Зеленский рассказал о том, что провел разговор с Главкомом Александром Сырским о ситуации на фронте.

Читайте также: Россия смеется над миротворческими усилиями мира. Не почувствует реального давления, поэтому затягивает войну и совершает этот террор, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) россия (95413) Шахед (957)


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Топ комментарии
+28
Я так і гадав, то не наша справа! То справа партнерів!!!
А ми поки дерева будемо саджати, замість крадіїв))))
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29.03.2025 21:25
+25
Ми теж очікуєм,коли ти Зераза з бункера вилезеш до людей які гинуть що ночі,може треба щось робить,а не гундосить як все добре на"колчаківських" фронтах...
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29.03.2025 21:27
+15
Знову партнери винні
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29.03.2025 21:30
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Я так і гадав, то не наша справа! То справа партнерів!!!
А ми поки дерева будемо саджати, замість крадіїв))))
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29.03.2025 21:25 Ответить
у партнерів тромб образовался, вова

.
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29.03.2025 22:05 Ответить
Ми теж очікуєм,коли ти Зераза з бункера вилезеш до людей які гинуть що ночі,може треба щось робить,а не гундосить як все добре на"колчаківських" фронтах...
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29.03.2025 21:27 Ответить
А ти КОЛИ ВИЛІЗЕШЬ З ПІД СПІДНИЦІ І ПІДЕШЬ В ЗСУ ???
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29.03.2025 22:18 Ответить
не позорся - вилізешЬЬЬ)))
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29.03.2025 22:36 Ответить
Не ганьбись,ноль
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29.03.2025 23:18 Ответить
Знову партнери винні
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29.03.2025 21:30 Ответить
Гегсет підписав меморандум про скорочення працівників Пентагону і збройних сил США, - ТО ЗНОВУ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВИНЕН ???
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29.03.2025 22:20 Ответить
А це до чого?В америкосів свій президент у нас свій.
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29.03.2025 22:57 Ответить
У вас питання з області біполярної зради головного мосху.
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30.03.2025 00:47 Ответить
Мільйоном по них.365 днів це по ..близько 2500 щоденно,нє?
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29.03.2025 21:32 Ответить
Вони можуть приписати в звіти всі волонтерські фпв та мавікси. Три дрони на обного цапа а то й більше витрачається. Ше є розвідка та магури всякі.
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29.03.2025 21:50 Ответить
Реакція буде - чергове занепокоєння ...
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29.03.2025 21:34 Ответить
Ничего, скоро создадим "космические войска" и будем со спутников сбивать из лазерами...
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29.03.2025 21:35 Ответить
Потужний вошдь у зебілів🤣
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29.03.2025 21:38 Ответить
ВОВКА виси денно й нощно на проводі з партнерами й слухай й кажи все, що тобі рекомендують. НАДІЯ. УКРАЇНИ сьогодні ЛИШ НА НИХ та мужніх воїнів-українців. Може таки проснеться мудра Європа, не усі її смільчаки діди- прадіди сьогоднішніх лідерів наповнили собою континент з майбутнім цивілізаційним чудом -державою США .
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29.03.2025 21:41 Ответить
"Європа потребує впевненості в собі більше, ніж підтримки США. У неї є якісні солдати і можливості... їй просто потрібно не зупинятися на досягнутому…

Європейські сили в Україні не потребують підтримки США", - написав Ходжес

АЛІЛУЯ???
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29.03.2025 21:47 Ответить
все вірно написав !

Європа - колиска цівізації та війн.
немає жодного місця в світі де на квадратний кілометр було б стільки полководців та мужніх солдат:
Ахіл, Ганібал, цар Леонід із Спарти, Олександр Македонський, Цезар, Наполеон....Роман Шухевич
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29.03.2025 22:13 Ответить
мушкетери і крилаті гусари поспішають на допомогу!!!
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29.03.2025 22:38 Ответить
Шашликами треба відбиватися
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29.03.2025 21:42 Ответить
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29.03.2025 21:59 Ответить
какая мєрзость !!!
всього лише один раз скуштував і зарікся торкатись тієї шаурми.
таке їсти можуть лише НЕ поважаючі себе люди

.
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29.03.2025 22:07 Ответить
головне що не Порошенко
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29.03.2025 21:47 Ответить
Пук, потужний та Незламний.
Можливо навіть у калюжу ( гідропук) чи в пісочницю ( пиловий пук)
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29.03.2025 21:48 Ответить
Це марно. Мені грішним ділом здається, що "партнери" самі кацапів стимулюють, для нашої поступливості.
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29.03.2025 21:51 Ответить
Реакція буде, коли шахеди по ,,партнерам" полетять! І то, не впевнена, що адекватна реакція, а не ,,навтьоки"!
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29.03.2025 21:55 Ответить
Ну якщо ви надомовлялись, що в якісь там обʼєкти не летить, а по людях пофіг, то про що ви тепер говорите? Чи як ви то все уявляли? Що вони просто так і по інфраструктурі перестануть бити?
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29.03.2025 22:09 Ответить
Забороняти в таких домовленостях треба типи озброєння, а не цілі) он кулі, від мобільних груп, влучають в автомобілі, тощо, а цілили то по іншій цілі.
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29.03.2025 22:19 Ответить
яки ти жалюгідний, тільки нити та скулити вмієш. Де власна далекобійна зброя? Де ракети? Чому на рф не прилітає по військових заводах? Нікчемкий верховний головнокомандуючий, не здатний організувати виробництво необхідної далекобійної збої, для ураження військових і стратегічних об'єктів рф
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29.03.2025 22:18 Ответить
А хіба в Нідерландах нема власної зброї ???
Чи шо тобі там муляє ???
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29.03.2025 22:24 Ответить
дивись марафон, не відволікайся.
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29.03.2025 22:37 Ответить
Мені нема коли ,,відволікатися", бо я в ЗСУ БОРОНЮ УКРАЇНУ.
Але я можу тобі в Голандське ТРО вислати гуманітарку, пиво, там, цигарки. Моя зарплата більш чотирох тисяч євро дозволяє допомогти тобі голозадому.
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29.03.2025 23:05 Ответить
Завалися вже, зебіліна смердюча, вилізло тут сраку лідору до блиска винищувати! В спам зебіла!
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30.03.2025 00:42 Ответить
так ДАЛЕКОБІЙНІСТЬ "суттєво посилилась" ще десь літом - осінню 2024, коли дали дозвіл бити по росії і дали якісь шторми! хіба не так кукурікав зебіл і тутешні незламні !?
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29.03.2025 22:42 Ответить
Всі йому щось винні.
Він должен, як він сам казав, тільки собі і своїм батькам. Ну і коханому Дерьмачку.
"73%" йому довіряє і одобряє.
Краще, щоб Зермаки пиляли мільярди, ніж направляли їх в оборонну промисловість.
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29.03.2025 22:29 Ответить
Два відоса, вчора сьогодні. Тисячі слів. Партнери, доручив, провів нараду, зателефонував, посрав, звільнив, посцяв, призначив, очікую реакції, знову партнери. бла-бла-бла, і жодного слова про майже тисячу переданих вчора загиблих. Люди для зеленої потвори вже навіть не статистика, звичний расходняк.
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29.03.2025 22:33 Ответить
а ви на що сподівались?
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29.03.2025 22:43 Ответить
Війна йде вже третій рік,а він все чекає реакції світу.Як щось стається погане в країні,він відразу в кущі і стрілки переводе на захід.А як що пропіаритись - тут він в перших рядах.
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29.03.2025 22:40 Ответить
"зелений ждун", а особиста реакція- як де більше почистити кишені українського народу
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29.03.2025 23:21 Ответить
Асфальт треба класти! Кажуть, "Шахеди" асфальту як вогню бояться і облітають десятою дорогою. А взагалі за три роки вже і самим можна було придумати якусь протидію цій напасті...
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29.03.2025 23:23 Ответить
Все клянчить, хоч знає, що вже не дадуть і не стануть за нас нічого робити. Українці б самі б давно все зробили, щоб надійно збивати те лайно, але інородці у владі постійно саботують та паскудять.
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30.03.2025 00:28 Ответить
Куколд недієздатний, імпотент обісраний! Воно вже шахедам не здатне ради дати! На хріна ти, дебіл, мвг в піхоту попереводив, на хріна ти лупив роками по нафтобазах, а не заводам та складам шахедів? А тепер ниєш, чучело! Найбільший куколд і ганьба в Історії України!
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30.03.2025 00:45 Ответить
А зеленский обіцяв - з моїм обранням презедентом України - більше жодна слізінка не впаде з очей матерів, дружин, жінок, дітей, батьків - а це тоді що - https://www.youtube.com/shorts/YkCewOr3CYs
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30.03.2025 00:52 Ответить
на що вн сподівається?? всім по х*!
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30.03.2025 02:46 Ответить
А деж ті лазери ? )))
А король то голий )))
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30.03.2025 06:35 Ответить
Смєло!
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30.03.2025 08:46 Ответить
Продажна нікчемо зеленський! Треба свою оборону, свою ППО і ПРО організувати і забезпечити, а не кивати на "партнерів"! Партнерам то до сраки.
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30.03.2025 20:20 Ответить
 
 