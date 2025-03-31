За прошедшую неделю Силы обороны уничтожили 408 артсистем врага, - Сырский. ВИДЕО
Благодаря точным поражением дронами, контрбатарейной борьбе и профессиональной работе всех составляющих Сил обороны Украины только за прошедшую неделю удалось уничтожить 408 единиц артиллерийских систем врага.
Видео поражения российской артиллерии опубликовал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
А с начала 2025 года российские оккупанты потеряли уже более четырех тысяч (4005) своих артсистем.
Топ комментарии
+3 Luiza
показать весь комментарий31.03.2025 19:04
+3 Jjjj
показать весь комментарий31.03.2025 19:05
+2 Luk Viktor
показать весь комментарий31.03.2025 19:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
отже, заркий там на...й ї...о одна з другой, "патіоткі" бл..ь.
собачасправа "кулупатися в носі"!
Де ПЛАН дій на 2025 (безкутова)