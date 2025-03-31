За прошедшую неделю Силы обороны уничтожили 408 артсистем врага, - Сырский. ВИДЕО

Благодаря точным поражением дронами, контрбатарейной борьбе и профессиональной работе всех составляющих Сил обороны Украины только за прошедшую неделю удалось уничтожить 408 единиц артиллерийских систем врага.

Видео поражения российской артиллерии опубликовал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

А с начала 2025 года российские оккупанты потеряли уже более четырех тысяч (4005) своих артсистем.

Смотрите также: Уничтожение российской ТОС-1А "Сонцепек" в тылу врага. ВИДЕО