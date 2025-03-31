РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4866 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
1 339 12

За прошедшую неделю Силы обороны уничтожили 408 артсистем врага, - Сырский. ВИДЕО

Благодаря точным поражением дронами, контрбатарейной борьбе и профессиональной работе всех составляющих Сил обороны Украины только за прошедшую неделю удалось уничтожить 408 единиц артиллерийских систем врага.

Видео поражения российской артиллерии опубликовал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

А с начала 2025 года российские оккупанты потеряли уже более четырех тысяч (4005) своих артсистем.

Смотрите также: Уничтожение российской ТОС-1А "Сонцепек" в тылу врага. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6860) артиллерия (631) Александр Сырский (580) война в Украине (3624)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
сирський шо ти бл..ь прокацапський металалом розказуєш ?!!! де звільненні українські теріторії ?!!!
показать весь комментарий
31.03.2025 19:04
+3
Головнокомандувач має думати стратегічно а не рахувати уражені артсистеми
показать весь комментарий
31.03.2025 19:05
+2
сирський! Не твоя собача справа "кулупатися в носі"!
Де ПЛАН дій на 2025 (безкутова)
показать весь комментарий
31.03.2025 19:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сирський шо ти бл..ь прокацапський металалом розказуєш ?!!! де звільненні українські теріторії ?!!!
показать весь комментарий
31.03.2025 19:04 Ответить
Без тебе він не зможе звільнити
показать весь комментарий
31.03.2025 19:06 Ответить
а Генерал Залужний зміг !!!!
показать весь комментарий
31.03.2025 19:14 Ответить
того ви повиїзджали з України? щоб "якщо європі буде загрожувати небезпека, ми будемо мобілізувати жінок" це твій Залужний росказує уїб..ям з британії, через пару місяців твій Залужний сказав " навіть якщо ми мобілізуємо всіх українців, на нехватить сил".
отже, заркий там на...й ї...о одна з другой, "патіоткі" бл..ь.
показать весь комментарий
31.03.2025 20:22 Ответить
...
показать весь комментарий
31.03.2025 20:33 Ответить
.і..
показать весь комментарий
31.03.2025 21:29 Ответить
тількі після вас ...
показать весь комментарий
31.03.2025 21:36 Ответить
Головнокомандувач має думати стратегічно а не рахувати уражені артсистеми
показать весь комментарий
31.03.2025 19:05 Ответить
сирський! Не твоя собача справа "кулупатися в носі"!
Де ПЛАН дій на 2025 (безкутова)
показать весь комментарий
31.03.2025 19:06 Ответить
Сырой, билят, кацапня должна уже с канализационных труб стрелять.
показать весь комментарий
31.03.2025 20:56 Ответить
 
 