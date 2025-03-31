Пограничники поразили РЭБ, уничтожили орудие и полевые склады, а также ликвидировали десяток россиян. ВИДЕО

В Донецкой области пограничники-операторы БпЛА поразили вражеский РЭБ, уничтожили орудие и полевые склады, а также ликвидировали десяток оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы.

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