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Пограничники поразили РЭБ, уничтожили орудие и полевые склады, а также ликвидировали десяток россиян. ВИДЕО
В Донецкой области пограничники-операторы БпЛА поразили вражеский РЭБ, уничтожили орудие и полевые склады, а также ликвидировали десяток оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы.
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Проба пера..... НЕ ЗАЛІК!
росіянсвиней" Ось, я виправив це для вас. Ні за що.