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Пограничники поразили РЭБ, уничтожили орудие и полевые склады, а также ликвидировали десяток россиян. ВИДЕО

В Донецкой области пограничники-операторы БпЛА поразили вражеский РЭБ, уничтожили орудие и полевые склады, а также ликвидировали десяток оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы.

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Автор: 

армия РФ (19115) Госпогранслужба (6390) уничтожение (6860)


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Фактаж достойний, але подано як в режисерській бурсі на 1-му курсі!
Проба пера..... НЕ ЗАЛІК!
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31.03.2025 19:14 Ответить
"Прикордонники уразили РЕБ, знищили гармату та польові склади, а також ліквідували десяток росіян свиней" Ось, я виправив це для вас. Ні за що.
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31.03.2025 19:34 Ответить
Може свинособак?
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31.03.2025 20:41 Ответить
 
 