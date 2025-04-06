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Силы обороны уничтожили 6 российских танков, бронемашины и систему РЭБ "Житель". ВИДЕО
В течение двух недель пограничники РУБпАК "Фенікс" бригады "Помста" отбили ряд вражеских штурмов, уничтожив технику противника.
Воины уничтожили 6 российских танков, бронемашины и систему РЭБ "Житель", сообщает Цензор.НЕТ.
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Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий06.04.2025 12:27 Ответить Мне нравится 5
rjylhfn
показать весь комментарий06.04.2025 19:57 Ответить Мне нравится 0
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