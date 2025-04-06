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Силы обороны уничтожили 6 российских танков, бронемашины и систему РЭБ "Житель". ВИДЕО

В течение двух недель пограничники РУБпАК "Фенікс" бригады "Помста" отбили ряд вражеских штурмов, уничтожив технику противника.

Воины уничтожили 6 российских танков, бронемашины и систему РЭБ "Житель", сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Силы обороны атаковали вражеский танк, камеры видеонаблюдения и позиции оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19160) Госпогранслужба (6412) уничтожение (6887)


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слава ЗСУ!
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06.04.2025 12:27 Ответить
А на парадах їздять не такі танки,а тут коробки.
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06.04.2025 19:57 Ответить
 
 