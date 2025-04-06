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Российского захватчика охватило пламя, он выбегает из подвала и пытается потушить огонь. ВИДЕО
Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сняли как российский захватчик, которого охватило пламя, выбегает из подвала.
Соответствующие кадры опубликовали в телеграм-канале подразделения сообщает Цензор.НЕТ.
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Такого лайна московського, в Мирній Україні, прутін прикопав, уже більше 920.000 орків!
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Альо! Це пожарна?
-Так
- то пожарте мені картошкі !
-ми не жарим ,а тушим
-тоді стушіть.
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А кацап файно палає.І гасіння полум"я йому не допоможе. Паліям кацапів-вподобайка! Слава ЗСУ!
Ну, не "потушив". А що він намагався "потушити"? Мабуть, капусту?