РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9145 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
8 733 26

Российского захватчика охватило пламя, он выбегает из подвала и пытается потушить огонь. ВИДЕО

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сняли как российский захватчик, которого охватило пламя, выбегает из подвала.

Соответствующие кадры опубликовали в телеграм-канале подразделения сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Силы обороны уничтожили 6 российских танков, бронемашины и систему РЭБ "Житель". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19160) ликвидация (3526) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
показать весь комментарий
06.04.2025 11:51
+14
сгорел на работе...
показать весь комментарий
06.04.2025 11:49
+13
Молю Бога, щоб так пуйло вилазило зі свого бункера !"
показать весь комментарий
06.04.2025 12:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сгорел на работе...
показать весь комментарий
06.04.2025 11:49 Ответить
Не, на отдыхе - в норе.
показать весь комментарий
06.04.2025 12:09 Ответить
..."бєлая лада"...
показать весь комментарий
06.04.2025 12:11 Ответить
чорна, бо згорів
показать весь комментарий
06.04.2025 14:05 Ответить
а нас щоночі безкарно обстрілюють ракетами та шахедами....що важливіше?
показать весь комментарий
06.04.2025 11:50 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2025 11:51 Ответить
у мальчега трусіки сгорєлі!! )
показать весь комментарий
06.04.2025 11:54 Ответить
За що оплочено орку, те і отримано!
Такого лайна московського, в Мирній Україні, прутін прикопав, уже більше 920.000 орків!
показать весь комментарий
06.04.2025 11:56 Ответить
Правильной дорогой идете тавагистчи. Шо в процессе горение, шо стек кровью и зажмурился , итог тот же - идет процесс разложение кацапа звичайного на молекулы. Правильно летопись говорит, мол, Киев кацапа породил, Киев его и похоронит. Хотя казалось бы, чему не жить-поживать тем кацапам в своих чигирях-епенях.
показать весь комментарий
06.04.2025 12:00 Ответить
Потушити.
показать весь комментарий
06.04.2025 12:03 Ответить
Молю Бога, щоб так пуйло вилазило зі свого бункера !"
показать весь комментарий
06.04.2025 12:05 Ответить
Не , краще як йоська в своем кабинете, пусть захлебнется своей блевотиной. Новичок - в помощь...
показать весь комментарий
06.04.2025 12:13 Ответить
Російського загарбника охопило полум'я, він вибігає із підвалу і намагається потушити вогонь.
================
Альо! Це пожарна?
-Так
- то пожарте мені картошкі !
-ми не жарим ,а тушим
-тоді стушіть.
=================
А кацап файно палає.І гасіння полум"я йому не допоможе. Паліям кацапів-вподобайка! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
06.04.2025 12:11 Ответить
Бавовник у льосi кацапа знайшов, немае кацапа - у вирiй пiшов.
показать весь комментарий
06.04.2025 12:15 Ответить
Тушать овочі,мʼясо…А вогонь гасять.
показать весь комментарий
06.04.2025 12:22 Ответить
Чувак трохи не в ту сторону поліз, до пекла - то вниз
показать весь комментарий
06.04.2025 12:54 Ответить
"Російського загарбника охопило полум'я, він вибігає із підвалу і намагається потушити вогонь". Джерело: https://censor.net/ua/v3545330

Ну, не "потушив". А що він намагався "потушити"? Мабуть, капусту?
показать весь комментарий
06.04.2025 13:06 Ответить
а ти, що думаєш ці пейсаки українську знають?
показать весь комментарий
06.04.2025 14:09 Ответить
Хорошо "бояришником" проспіртувався.....
показать весь комментарий
06.04.2025 13:16 Ответить
То він на радостях... Він у захваті від "моднячої" форми, яку "друзі Путіна" виготовили для нього... Суцільна синтетика, наноматеріали... Плавиться і горить, прямо на тілі...
показать весь комментарий
06.04.2025 13:27 Ответить
тайга безкрайня, целюлози повно, вистачить кожному кацапу на целулоідний мультікам.
показать весь комментарий
06.04.2025 14:34 Ответить
Коли був живий мій товариш, Юрко, то розказував мені про сина. Він в молодості одружився і осів у Красноярському краї. Працював там єгерем. Мав "обхід", який міг пройти лише за три дні. Тайга і сопки. Коли Союз розвалився, Юра перебрався на Київщину. Дружина відмовилася їхать. Залишилася з батьками. Діти теж з нею залишилися. Так от - син писав, ще років сім-вісім тому, що китайці тайгу вирубують рекордними темпами, і скоро замість тайги буде суцільна вирубка...,
показать весь комментарий
06.04.2025 15:08 Ответить
тайги там вистачіть і на ізби онукам кацапів, і на меблі і на колоксілін китайцям для мабутньої війни. Щодо вирубки, то тут і не треба свідчень очевидців - на https://www.google.com.ua/maps/place/58%C2%B009'14.6%22N+106%C2%B009'59.8%22E/@58.1540557,106.1640234,5932m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d58.1540529!4d106.1666037?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQwMi4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D гуглкартах добре видно динаміку за останні двадцять років, а фото місцевих з коптерів за останні десять років теж повно:
показать весь комментарий
06.04.2025 15:33 Ответить
Незважаючи ні на що, ці таргани горять, але все одне лізуть і лізуть.
показать весь комментарий
06.04.2025 16:53 Ответить
 
 