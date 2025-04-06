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Бойцы 60-й ОМБр точным сбросом ликвидировали оккупанта: он сгорел заживо. ВИДЕО
Бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады атаковали российского захватчика: его спину охватило пламя от точного сброса боеприпаса и уже через некоторое время он был ликвидирован.
Соответствующие кадры опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, сообщает Цензор.НЕТ.
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