Бойцы 60-й ОМБр точным сбросом ликвидировали оккупанта: он сгорел заживо. ВИДЕО

Бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады атаковали российского захватчика: его спину охватило пламя от точного сброса боеприпаса и уже через некоторое время он был ликвидирован.

Соответствующие кадры опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Российского захватчика охватило пламя, он выбегает из подвала и пытается потушить огонь. ВИДЕО