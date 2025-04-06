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Бойцы 60-й ОМБр точным сбросом ликвидировали оккупанта: он сгорел заживо. ВИДЕО

Бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады атаковали российского захватчика: его спину охватило пламя от точного сброса боеприпаса и уже через некоторое время он был ликвидирован.

Соответствующие кадры опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Российского захватчика охватило пламя, он выбегает из подвала и пытается потушить огонь. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19160) ликвидация (3526) 60 ОМБр (29)


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Топ комментарии
+15
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06.04.2025 12:17
+10
"В глазах тоска, а в жопє плам'я"....
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06.04.2025 12:38
+7
то, що кацапів вбивати не треба?
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06.04.2025 14:12
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06.04.2025 12:17 Ответить
..не потонуть..
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06.04.2025 12:20 Ответить
Чи будуть бiднi дикi тваринки iсти ту свiжину, котра тротилом вiддае?
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06.04.2025 12:25 Ответить
Данко-шоу...
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06.04.2025 12:33 Ответить
"В глазах тоска, а в жопє плам'я"....
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06.04.2025 12:38 Ответить
Гарний хіп-хопчик
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06.04.2025 12:39 Ответить
Саунд жесть)
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06.04.2025 12:39 Ответить
А в К.Розі загинув невинний 3 річний хлопчик Тимофій...Що важливіше?
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06.04.2025 12:40 Ответить
ти за большевіков ілі за комуністав?
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06.04.2025 13:18 Ответить
то, що кацапів вбивати не треба?
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06.04.2025 14:12 Ответить
це мене запитує ухилянт,який вже 3 роки перелякано тремтить у своїй норі і щоразу при слові ТЦК робить у штани??
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06.04.2025 18:50 Ответить
то ти ждун виявляється парашний
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06.04.2025 21:28 Ответить
Далбайоб кацапский?
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06.04.2025 14:29 Ответить
дибілоід, йди в *опу!
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06.04.2025 14:35 Ответить
там такі ухилянтські шкури,як ти,зайняли місце
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06.04.2025 18:52 Ответить
ти з якої психушки втекло, чучєло?
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12.04.2025 17:10 Ответить
ти про що,жертва 3-х річного тремтіння в ухилянтській норі?
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12.04.2025 19:51 Ответить
Хочу бачити кацапів в "позі боксера"
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06.04.2025 12:41 Ответить
На московії, на парті в школі, цвяшком нашрябають, - хєрой…??
За чим вдерся, московіт сруськай, до Мирної України, те і отримав!
Відеореклама московітам, від ******!
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06.04.2025 13:05 Ответить
красівоє
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06.04.2025 13:13 Ответить
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06.04.2025 14:03 Ответить
Хлопці гарно смалять москолоту !!!
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06.04.2025 15:35 Ответить
Живая рыба при разделке вызывает больше эмпатии, чем эти твари.
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06.04.2025 17:29 Ответить
перше кацапча могло б з овечкою задавлятися в себе в своєму кам'яному віці, а попхалося в неверталіку.
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06.04.2025 18:38 Ответить
 
 