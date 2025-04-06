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Пограничники ликвидировали 15 оккупантов, сожгли склады и пункт управления БПЛА и орудие МТ-12. ВИДЕО
Операторы БПЛА пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Фенікс" ликвидировали 15 оккупантов, сожгли склады и пункт управления БПЛА и уничтожили пушку МТ-12.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Фенікса".
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий06.04.2025 13:45 Ответить Мне нравится 1
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