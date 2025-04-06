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Пограничники ликвидировали 15 оккупантов, сожгли склады и пункт управления БПЛА и орудие МТ-12. ВИДЕО

Операторы БПЛА пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Фенікс" ликвидировали 15 оккупантов, сожгли склады и пункт управления БПЛА и уничтожили пушку МТ-12.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Фенікса".

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армия РФ (19160) Госпогранслужба (6412) уничтожение (6887)


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Гарна робота, Фенікси!!!!
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06.04.2025 13:45 Ответить
 
 