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После неудачного штурма на Лиманском направлении ликвидированный оккупант с голым задом лежит в поле. ВИДЕО 18+

На Лиманском направлении враг совершил очередную попытку прорыва - группа из четырех российских штурмовиков вышла почти вплотную к позициям 63-й отдельной механизированной бригады. Но благодаря пехоте 106-го батальона, атака была мгновенно остановлена.

Украинские воины приняли бой и четко отработали по противнику. Оперативно подключились пилоты БПЛА, артиллерия и боевая машина пехоты, которые превратили попытку прорыва в настоящий провал для оккупантов. Всего за несколько минут враг понес потери - все четыре штурмовика были уничтожены, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Российского захватчика охватило пламя, он выбегает из подвала и пытается потушить огонь. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19160) ликвидация (3526) 63 ОМБр (101)


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Топ комментарии
+15
Зачэм Путіна,дон.Абідна сейчас била,дон.
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06.04.2025 16:30
+10
Ванька спіт около пня,
Снітся "Кієв за трі дня".
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06.04.2025 16:05
+9
Це московіт, прутіна заманює, рєзінавимі попкамі??
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06.04.2025 15:55
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Штурмонув московіт… Мабуть, у Німеччину біг московіт, до Меркельші чи шредера, за нємкамі…
Можемпафтаріть??
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06.04.2025 15:45 Ответить
Смог повторіть...
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06.04.2025 15:49 Ответить
Остання російська військова агресія проти України почалася у 1918 і йде по сьогоднішній день. Передайте це Трампу.
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06.04.2025 15:51 Ответить
Це московіт, прутіна заманює, рєзінавимі попкамі??
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06.04.2025 15:55 Ответить
Зачэм Путіна,дон.Абідна сейчас била,дон.
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06.04.2025 16:30 Ответить
Бєз трусікав!
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06.04.2025 15:55 Ответить
расп'яли малчіка
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06.04.2025 16:05 Ответить
Безсоромний кацап виставив голу , обісрану ср@ку
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06.04.2025 16:03 Ответить
Неестетичне видовище. Фе! 🤢😾
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06.04.2025 16:21 Ответить
Баришня уже лягли і просять
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07.04.2025 09:07 Ответить
Ванька спіт около пня,
Снітся "Кієв за трі дня".
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06.04.2025 16:05 Ответить
ruzke kurwy!
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06.04.2025 16:27 Ответить
Передавив усіх навколішніх їжаків та ліг спочити.
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06.04.2025 16:34 Ответить
Где детонации охтнского порохового завода? Офис Ермака нам предлагает злорадствовать смерти одного рашиста. Этого мало.
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06.04.2025 17:17 Ответить
№605307 реєстрація: 04.04.2025
Якщо тобі мало одного рашиста, то дивися на більшу кількість.
Прикордонники ліквідували 15 окупантів, спалили склади та пункт управління БпЛА і гармату МТ-12. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3545339
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06.04.2025 18:25 Ответить
Так то він всрався чи пАртньЙОра завльЄкаіТЬ?
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06.04.2025 17:23 Ответить
Спробував налякати їжака голою сракою.
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06.04.2025 17:31 Ответить
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06.04.2025 18:05 Ответить
Таких фото и видосиков полно ещё с 14 года. И бойцы там с обеих сторон, если что.
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06.04.2025 18:26 Ответить
Их что было только четверо? И они такими группами по несколько десяток километров захватывают? Прав Юрий Бутусов - так нет никаких огромных армий, иудет по три-четыре и захватывают. Что-то не так в кагале.
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06.04.2025 19:14 Ответить
Бутусув же и объяснил, чего не так - не хватает пехоты закрыть все позиции. Одними дронами не навоюешь.
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06.04.2025 20:18 Ответить
Поросячого хвоста бракує🤣🤣🤣
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06.04.2025 19:35 Ответить
Показувати голу рассійську дупу, Цензорі це вже занадто, виглядає як збочення...
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06.04.2025 19:37 Ответить
....складається враження , що там була чергова руSнява груповуха ..... ....а кобила лавруха скаже : Ета агалтєлая руSSо - фобія ...... 😜 ... / Слава ЗСУ /....
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06.04.2025 21:04 Ответить
4 московити штурмували окопи...аж цілих 4штуки карл
на них потратили тачку касєток і дронів
2 навіть змогли втекти і їх даганяли опосля
так пабідим
а ви і далі ржіть з порваної дупи
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07.04.2025 10:20 Ответить
 
 