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После неудачного штурма на Лиманском направлении ликвидированный оккупант с голым задом лежит в поле. ВИДЕО 18+
На Лиманском направлении враг совершил очередную попытку прорыва - группа из четырех российских штурмовиков вышла почти вплотную к позициям 63-й отдельной механизированной бригады. Но благодаря пехоте 106-го батальона, атака была мгновенно остановлена.
Украинские воины приняли бой и четко отработали по противнику. Оперативно подключились пилоты БПЛА, артиллерия и боевая машина пехоты, которые превратили попытку прорыва в настоящий провал для оккупантов. Всего за несколько минут враг понес потери - все четыре штурмовика были уничтожены, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+15 олег иванов #434516
показать весь комментарий06.04.2025 16:30
+10 Andrew Moon
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+9 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий06.04.2025 15:55
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Можемпафтаріть??
Снітся "Кієв за трі дня".
Якщо тобі мало одного рашиста, то дивися на більшу кількість.
Прикордонники ліквідували 15 окупантів, спалили склади та пункт управління БпЛА і гармату МТ-12. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3545339
на них потратили тачку касєток і дронів
2 навіть змогли втекти і їх даганяли опосля
так пабідим
а ви і далі ржіть з порваної дупи