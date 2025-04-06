После неудачного штурма на Лиманском направлении ликвидированный оккупант с голым задом лежит в поле. ВИДЕО 18+

На Лиманском направлении враг совершил очередную попытку прорыва - группа из четырех российских штурмовиков вышла почти вплотную к позициям 63-й отдельной механизированной бригады. Но благодаря пехоте 106-го батальона, атака была мгновенно остановлена.

Украинские воины приняли бой и четко отработали по противнику. Оперативно подключились пилоты БПЛА, артиллерия и боевая машина пехоты, которые превратили попытку прорыва в настоящий провал для оккупантов. Всего за несколько минут враг понес потери - все четыре штурмовика были уничтожены, сообщает Цензор.НЕТ.

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