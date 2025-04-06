5 881 28
Оккупант выстрелил себе в голову за секунду до того, как в него попал боеприпас из украинского БпЛА. ВИДЕО
На Покровском направлении Силы обороны Украины продолжают успешное применение ударных дронов против противника. Во время одной из операций аэроразведка зафиксировала необычное поведение одного из российских военных, который выстрелил себе в голову за секунду до того, как в него попал боеприпас с украинского БпЛА.
На видео видно, что боец противника, увидев приближение дрона, не успел эвакуироваться или спрятаться, и произвел роковой выстрел в голову, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+14 Алексей Дэвидсон
показать весь комментарий06.04.2025 17:25
+11 Алекс Скела
показать весь комментарий06.04.2025 17:21
+8 Алексей Дэвидсон
показать весь комментарий06.04.2025 17:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Рузкій вас апєрєділ!
від чого, ви тут, усцикєтесь?