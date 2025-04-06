РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9145 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
5 881 28

Оккупант выстрелил себе в голову за секунду до того, как в него попал боеприпас из украинского БпЛА. ВИДЕО

На Покровском направлении Силы обороны Украины продолжают успешное применение ударных дронов против противника. Во время одной из операций аэроразведка зафиксировала необычное поведение одного из российских военных, который выстрелил себе в голову за секунду до того, как в него попал боеприпас с украинского БпЛА.

На видео видно, что боец противника, увидев приближение дрона, не успел эвакуироваться или спрятаться, и произвел роковой выстрел в голову, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Как колумбийская штурмовая рота воюет в составе 47 ОМБр против элитных частей армии РФ и северокорейского спецназа на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19160) ликвидация (3526) самоубийство (997)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
узкіє в любом случає попадают в ад
показать весь комментарий
06.04.2025 17:25
+11
Авотгуй вам, хахли!
Рузкій вас апєрєділ!
показать весь комментарий
06.04.2025 17:21
+8
не дрон, а *****.. там бімба була
показать весь комментарий
06.04.2025 17:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Авотгуй вам, хахли!
Рузкій вас апєрєділ!
показать весь комментарий
06.04.2025 17:21 Ответить
Так скрепніше чи шо...
показать весь комментарий
06.04.2025 17:23 Ответить
Не так больно, как если одна нога там другая еще хрен знает где
показать весь комментарий
06.04.2025 18:48 Ответить
Странно если тебя убили попадешь в рай ( ну есть хоть шанс,) а если сам пулю себе запулял то в Ад...без вариантов
показать весь комментарий
06.04.2025 17:23 Ответить
узкіє в любом случає попадают в ад
показать весь комментарий
06.04.2025 17:25 Ответить
у мокш1в таких шанс1в н1коли й не було, вумнику))
показать весь комментарий
06.04.2025 18:40 Ответить
тобто, дрон потрачений впусту?
від чого, ви тут, усцикєтесь?
показать весь комментарий
06.04.2025 17:24 Ответить
не дрон, а *****.. там бімба була
показать весь комментарий
06.04.2025 17:26 Ответить
Там РГОшку скинули...
показать весь комментарий
06.04.2025 17:52 Ответить
не заважай хоч трохи зрадоньки у загальний казан перемоги підкинути.
показать весь комментарий
06.04.2025 18:47 Ответить
В кацапа був шанс здохнути технологічно,від бездушного робота-дрона..А московит зробив по-старінкє,як дідиваивалє. Щоб робота жаба задавила.
показать весь комментарий
06.04.2025 17:38 Ответить
Дрона й ********* жалько((
показать весь комментарий
06.04.2025 17:48 Ответить
з дроном все норм.
показать весь комментарий
06.04.2025 18:34 Ответить
От же ж ******, встиг таки сам забаранитись!!!
показать весь комментарий
06.04.2025 17:53 Ответить
РГОшка була "контрольною"...
показать весь комментарий
06.04.2025 18:54 Ответить
Кацап опаздывал на концерт к Кабздону... Но проявил смекалку и успел!
показать весь комментарий
06.04.2025 18:24 Ответить
поквапив ся з контрольним і таким чином порушив Бойовий Устав. Тепер родичі не отримають м'ясорубку.
показать весь комментарий
06.04.2025 18:51 Ответить
У БУ??? Контрольний? То в А. Капоне "Мануал" тільки! От як-би та потвора сепукком розтин встигла зробити... Накабздон не тіки смаженого бурьята привітав би б...
показать весь комментарий
07.04.2025 01:05 Ответить
Обманув ****, міг раніше кулю пустити, щоб дрон зря не літав, а так за сомострел і лади не буде і в аду місце у параші
показать весь комментарий
06.04.2025 18:24 Ответить
весь магазин випустив - боявся не встигнути
показать весь комментарий
06.04.2025 18:43 Ответить
Та просто кацапам вкрай важко в мозок влучити, він розміром з горошину...
показать весь комментарий
06.04.2025 18:46 Ответить
До "паслєднєва" отстрелівался, патом тєлам накрыл взрыв...
показать весь комментарий
07.04.2025 01:07 Ответить
"..птичку б1мбу) жалко.."(с)
показать весь комментарий
06.04.2025 18:49 Ответить
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5OjcBCgoKDQwNGg8PGjclHyU3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3N//AABEIAL0AyAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAgMBAAAAAAAAAAAAAAAFBgMEAAIHAf/********************************************************************************/xAAYAQADAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEAP/EACQRAAICAgICAwADAQAAAAAAAAABAhEDIRIxIkEEE1EUMnFh/9oADAMBAAIRAxEAPwAt2NjghtFUjBzRy5s7a5LblUg+TUA7LwtLHkdM0xm1KAsTjBoS+Ny6O+6hTu+z9na3nebRzzt8qvQ6XaSgYjAzzxVnUreK4Ul2P2NT6FpJ7nO5mXyOah/DlY336Ad7oEfel0BGBnigmpJPbyonOw+tdLfSjngsKFah2VW8Pidwc+Vc/hyStFF8r9YuWNvG8QPnitpLEvw1XRoGoW0u2F90R9aJw9n7s4ZpMH0xSr48xv5C9MVWshE2CcVqxVRtzmmq/wBCuBCzmTp/ppTv9PmsLndO26MHkba6WCcdhj8jkbmN3Twkj6Ghr257/wD7y59C1Sm6u7lmTKxQn5McH7mqM+hfEsXlmkwOcKeB96jZVtsIt+CuZWRfq1aLKkk7RLkkKGyD60IudPWHaschZR+8xzmolR8HZlJcFRg4BGKNjKbQamuIYn2Syore5r0EOMq2R7GgEyi5aOIAo7r4d37p9zUMTXumTSQuzRc+XiCH3Hlmig/aMbKMHNVwq5qnbarLC6pqcTNHIeJY8YH9KPWNnb6kWWzmy6jcyFSrY9cH60u/wV5N2D9oA4rUj2zV64tGgYq1b2lqGPNC90U+1UD1t5H6LxVhNNlfyxTFbWa7Rxmr0cIAwBiqRjZKfyPwWodEzywzVyLRUXkrR7usCs2VRQM7zNgeTT40hYhegr2ijxbhjGaym4iciDsXOqWg7w4bNMcl1HOzRA5zSbozCKMhXIwfI0U0og6n85YkZ5Naf5CU1CjPKD7CHwywp8+c+T0d0hFWDCdPahGq6XNdRhk6g5FFtFQx2qq/zqMGtLZNBAitGIXk1ux4oRfxXbse4OF+lKEJIVd8VbRFwMedK1q95aTBpozInQkH+lbdqu1qaHYoIYzPqFwNsEQ8vc+1TnJRVjw26Lfa3VrPS7Bnd175HUrGOrEGuN612jn1CQJcs554AUACr0y/EzGbVb2We6blz1+w+lV7jToZsNBHtYHIO7OfqKwTzOejbjxqGxfvZIS5O52IwcqdpA9x51HHf/CkNbKtwh6ZyCPZh5UU1HSNkbSqMkpx6Z/pVWws0kVI3Ro2xu2scCQ+vPSlpFSzZ39xesqPa24U+ZVgw+44ozFbqMK6ApngjqDStc2eoJcEwSuZeqKw6j2on2fvbufvLe4cs3IMbdftSSjqzgk2n2/elo5o+vMbHBz51Df6XFeowgl2XEQ8McvBH0PnUwltbtZLS+ijMyDG1hyR7Gh0Yv7ExgyCa0c/h96u7Ht6g/************************************************+IU0QG1iULcwoRnJB8a/fPIofqegafeRmTTkW2kHRN3gb+1OpAYXl1q31SVAyCCYjOM5Vx6qfqKs2iYY9cj+Vc3V7yzn7tm7oof+25ytNHZztEJ5lt7xVVj0ZelCUHdij1bLwKIRJxVO3GQDnnz96JwDw1fEjPJ7NDHxWjR1b28VoVqyQllMpWVOy1lGg2KHdOoyOuKZeyFv8A+WT5mofb2jT/AC/ajmjxva8Sdc0aj9lglfEZLh1igdv4RmqOnXQdSw8zWuoTZt3A64ofpUjJAgfrmtceLRBphtrnGfrXqSBjzQtpxtkz61Ml0q5PtRcUkC2XnKY5x965f2tuAuqXMu9d4fYo9gMcf55063epqFYA4zxmuW6rKJbueDDMWkOAvkRWH5W4mv4ytlewEt5csiA4/*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************/eIx9jXkKNHbOO7KSKdykHzH9+n3qndamI5u72MMjI+/XiuqwMm1YxanEJduLmPg5HUeYoRHbi2kIJYOCCjp0x70UGoRyxIyxosqt8wGOK8uJo1kE0PTzGPL/P0pqpCUdF7LXq3Wnwq7r38a7XTPPHGf0pnh+WuPR3cccy7co3G11Pn5H2z/SuldmLm7m08G9kWRs+F/Mj39apjfohlQbrRuleluK0LVciatXleMayuOM0MDbyM80WYDnAxQjRfkP1osxHnUcr8h10RuAetQsAOlbPKg4JxiqM+owpwWqfIaidhmoJH4IryO4WRMqc1Gzbziu5S9sNIrskZyx6ike5tm/+XSpD0cZT68U8ToxikCHDbTg/aua3d5dLqB1DUVmiiiCm3niHh3Dg5OCOTnzFBeTLY1SbOjSRrFbxxRkARjBz61WVe88wfpSXba/FrHgnvzCoPhTOPvRExXtqglsbx5UXnA54qjVjJUMqxlTkVIGJOG6D3obpWqzXETfENyBknGN1ElQTJujG0EZocWdaNWdeg/WvGcY5Ga8jtCzcvjFZLGQQo596VxGTRVvIIJ4WBjBPXnyoLdW00MmEAZeOlHJUIPNUJOJB7mlqh+wVcWsrWfggyznwjGTgHr+dLd3aLMwLK/XBUHmuh20qyXbI3QRdfTJNJmtK1rqUiuuMNkfTimiCUdC+YOXSNCg6YJyc16I33JGASDwMU09nYEn1CRgoZt2eRVuXT4fjmwgBFwCMD1rrEapEdloUb6faNIzqCzRS7evzEA/****************************************************************************/kP1ojMTt4oXpJ8J+tEpG8LfSkzf2YY9C7fzzC4IzgUvawJiS4ajupt/1AoLqZyprKn5GqKTNLTWmhgWNmota6tG0e4tzSfceFc1T3y4O2THtWjTVAcDobapEVI39QRUFuDBZxRRqe8nnw24cCNeo/M0n6dY3VxepmXwxsGPvjmnpQncru4ddxH508IrsWWkKGsdnbaa8mm+CtTG4O3BMRDevhxnA4+9Dbe21XSpkjtZHkjZgvcSPlcnHRuq/yo7r0dtOVimiUMDnvB1yaFJYvGuIrx2U9Fd9wFFtFYrRfs9UtviJbW7/AOjvEOHikIByDjg9COPKmaGci3dg24EdRXPtc0xpNIjY7Zbw3CRQhckkkHPX6VHe23aTs/ZJN8TGYuEKxnJBPTIxz9c0v+HMeZtRaOLPpQKXVb2aQmGQ56AAZoRb6reSWsDalBsYgkFptoZT08AQkfUnmiC38sVgJ7SzaYA/iMk6hB6YBAP5U2wUi2mrahFh9Qi/DJ5cDBH1FW5LiOVBJFjwn70uy9rY1URX2nTojjGchs1BBqFuX32MrGGTgxzcEfQ0Gho6GCwvdusIrHAmBT/2HI/LNT9s9JmvV7+3HjVeR/*******************************+s6TDOjEF484/hboR/OpdDt3oT+wEhk1SMexVgevSjetj4bU5HXoSGqL4FNK1gXES7N7AnHQt5n781nbCdDiWM5Vo66qENDquQDUkeqgdaU0uM4q9YlZUYt0zU4LYkooYhriKQCcUVtbwToCDkUj3+wyFV65FG9JucJt9OKq3RPgMve8VlUu92496yhysXgFrGdIRhjir73MZUkHPFLtzavKheNsNUGkrd96ySvkDmnz/2EgvEm1SQG4BFCr07kIq3qZ2zLnrQ+6fwGsy7NS6Bd2PD9qpQjANXLl+PtVNG8Bq3sZdDDop/Fk5xkDn0pm47tVzgbQUb+hpLgvDBIGHpTm0o+HjXoQoGftVU6VkdtlSOwch9sIdidxPUAVFFpyNlu4RWHUoAAPf2oos8CoAUUMrEsQACfvUeZLxi6BjEDk5PH2pCtsHz2sK3sdwXVhAhESgYCs3zN9eg9h9aWu17SXGnTxRgkIm7A9v8AimO+EigPhgp5GelAxL3d0C5wG865dla0aahppvrqZpSUhSQhCvXjp+VRGTULEvHH3FxbuPkY8gfb+1************/v96H3di6Me5cKvvTXWxFT0L63axPcQxWsQNxGYpFeMPge2enQVBf6UksMPcloYZV/EgjYhNwPUKemRijBtHMijAZyQFx5n0qHUZBHMsCHKQrsz6t1P5k1zZ3FWLU2jWqQE75GKDABPSpuw+sS6bqosGLtDM+************************************************************************************+DnaMD6Uv6jElrfJebMhfnX1FLFnNsTotDvOOMZorYaTPGCGpyVIiilBkEAqfY1v3a46Yq6xIzvIxMudJl7zNe2ltJFMM+VNEqLk8ZqrIo8hillBAU2V5nYla8rZuKypfWHmG4T4D9KqWcmy5ZamgPB+lDVk23pNUzPyExrRDq7/jKaEXcuENXdYf8VTQa9k8NZ12ao9FWaXcMVGHwtVml5rzvOKq+zi0j75FX1IFP1zKVk2jyrmtu7fGQ7QT+IvT610i8ljQ7mU7gT16UfR1kMcpYDd05qKeW7Z4haPGIgcujg8/THQ16dRs98hmIhycqpHka3jlgkXwMCD5gV1DK/wH6nr/AHaPCEc7eFxzQOG9ju0LcoQeQwwaZZLFGid2KkeW6hbWcJkDOMY9KNDXQX0C572IJKdrx8Z9vKjEkcbjLcgc5XAoBp/d2yEJncTzmr8l3gV3QtWyG+uIrNW+FgkDt/5ZSCV/+oHT60rTPlzz0P8AP3onqd1uJFBZHwpc9BzSyZSKS2Vbv8Y935ef0pex/wBYxAOAeMeWKJz3bCQ7PlbrQ0qO+Yr58U0SUnZ2DsrN8RYQNvLZQdaIaxBmNjjPHSl/sY2zT7U/xR7vzNN9yomiJHy4pErOk9oXNIvUSzEEzeOFtg918vy4+1GonV0ypzSN2ojmtWM9ucBTzV3srrZuIzHI3iHFXU9UZ5w3YxT9apynivNVvUt1JLUFfXY2Awc0G0IosJOayhP7VVqyl5B4jK9wsPzHAoUblJLklTk5rNZ7icNEl2NwODtBP6UEWHUIrtktjDNCMfiM3X7U+bE3K0diaSL2szBXGaC3twpToDx50S1aWO3jH7RlLSEeGGFcE0p3skk0oe3/AAlHSNDz/vSxxNK2U5onlkjgTdOzqDyFHU/X0qlc6odoNtCij+JvGains7hPFcnDtyQxyaNaPoKyTpvO9QA5J6UdekGm+2R6NaahcyRSzM6xs3PO3aPYU7Wc6X0Eco5VuqjyI4x+tD4u7sb5DLIETBUknwgYND+yV53erahp4kElvuMsTZ6ZPP60GnWzk0noYbmCC7xE8e4dAB1BoLDoc1hvSM3e4MTlcED2K0bubMzKGjcxsOhAzmoGuNVtAu+3+IjHnGwJ+4PNK0aoTVUwRJcalCMpiYDGMqQT61H+1btk/wCrs54xnqV/rRC61gAEfCtGx9YiKrW8l3cchCqdeaA0mqN7e+E0ZMfRh5iiVw22FMdcVrAiINzjLAVQvroM5UHj0rmSRTuZGd2J6UB1e4LuLeMkbfmx60QvbowxuR1xx9aWFlZJSWbcc5Y+tGK9izmlokO+HhssOpBq1a25vLqGC2Xe8pwF9KjZ0kUlfMYpn7B2o764u3647pP1P9K6TpAitjjZW62HwluhyI49gI6HGKOhvDtoHdkq8JPrxRWOXdGpqaYzQM1q2WeGVWGQRSVYxPYXbrjB4I+ldEmj3xnjOaXtX0zv4maI7ZVHhPvRuwUBZ5Jr2Ta/y5rb9nwqeegqpb3rRExyrtdThh71LNfK3ApHJlvoj+kzQQqvFZQ1rre2MkfSsrrbB9cEFbq9t9Kyryma42+EAAY9zilj9q6pFcPNC3Ln5VGa302yl1AmaRyI85Zs8saNW1sqAx26YPmfP71qlkXSMkcbe2xdjlnu5yzd5JOx5LD9fSm7StKjtI1lch7gjO7PC/ShN7aS2zd7CcMPnQdGFFtCvI3ZO9bI8qWXN6GXBK/YP7TWDCFbnaRjrz19Kowa1cQ2qQ2zorKmCSoLGm/tIIpdNcZ8W3IXHlSp2as7O7gnE8DM6TYGWI8JHH9aaaWNWLGTm6Bn7Rv9TnhhnZ5AD8qoP6US0+2m07XbWaSMxxXGYc55BPT8wKtT26WUpe0Tu9pzgdKL3ennULEvF4WIDRt6HqDS83JaQeCj2y9HfdzJ3c67cfKT+9V+KdJGzuXGKHWjx6jYRyui7z4ZFYZCuOCP55qlPZtC5+FlaM+SnlaRSfTK8faDlzKi87l2UL1HUI4yMELx0FLl3e6hHMYpgAfLac5+9VSZpeZQSfemBsKy6rlSEHJ86HtMz8D5jWqQk9RipxFtGaDCkwJrU2DFEvUDLUPMTuu9FwPM1a1YZu3b0AqaxcPaMsnU8VVdGebbYPt+HwDj+9O/ZOdI9OUA5PesWpGkGGIXyNWLDUJbKdZUYNjhkPmKWceSGxy4vZ12U95brIvUHNWLC5DJnz6UpaPr8Vwq7X4J5RuCPaixjkSTfaHg8kE8Cs9UabT6GhXymX61UnjByQM1R0+5nclZGBx5D+9FdoYe9CwMUtZ0FrqXv7cYkH/7FAJdPZHKvwR1B6g10eRdni9PP0oBr9q0+biBQ0qjlScbqPY8J12K1tYgzgN0rKkSVZQWUg7TtOD0NZRWux3FT2mbJaurbIWIDe/***********************************************************************************************/hFBNXgutHmdYZNiq3BwOBVfs3qcljeNJu5yCc/wAPQ0ya2Del43RSCMg+nAquSWrI41bKvZG9M0l1aXLmVpRvy+TnyIz9MVr2RjWLUtStHCsOGXI54JH9RQbTbltP1BC52PE3i3Hqvn+Wa37QW8h10iFS/eZKhDkkYoPpMb/g7XMCB22xLn2Fa297bWduBcTKoGRtzljjywK57JPfQfhyTXMYx8pZhj7VY0qKSZJVjV3YNu4561RSVE2m2MlvrNtDrbdxu+GuAN+RjDeRH5imK5gVoyc/NzSc2jXeY7nCIyeLax8Rx9KO6Vq0SkW0kgaE8Ix/cPofb0rLOuWjXjb40yK8017rGzGV6bqGSW8tu3dzREN6+Rpu7tkk4GPMit5UWVcMM+ooItQoomccYqK7batHrvTkUM0fhHXFKmvSOsJSM5LeHFctsWWkA5me5nZYxlmOP5VPbMqIys2CnDCrVnaTQW8lyYvDtyT7VbsdAnubU7l2NIO8BbzqlmegBNJGHOw5BquQ7t4AST0AFMh7K3shj8UcYkGQ5Oc4ozo+g21k28ZedOrP0H0qsYWSkxXbQtShsxcmDKnnb+99*****************+b5ko7rnaeG3h7uBBLO3GR8tJbrcXMzSzIVMxJ+*******************************************************************************/AEg/Xqf+KzuDui3ONWNl9Pb2lq9xdyBIkGSTzXPu0/ar4pXt9KDLbkYacnxH6elDrvWbzVpFa8kygOVjHCr9BWmmaPdalfiGKN1hkGWfZkLg4J+9WjjUdsi5tuog/SBMLpBCHO4hWUeeSOKyulRaFaadamC3UkMPG7dXNeUspJvRWFxVWCzYW7qYI4u7glUsqKPkbzH9R9KGQRpHcy6fe4xL4Dj1/wAxRKGR7DV7UGUzWU5Bhk9M+Rqx2k0/cqXaDMiHke3T+lVnHkm/wlGXFpPpiTFAIdQWIEBzujbPr/gpl00PNFglSYgFP0xx/b7UK1xFWS2voxgSMN3+lh/cVesZWt7+PcPBKNh9/SpybcB4RSmDu1Nk6XEMgxudcHHsT/eq1pcyNc2Mh+dHCn6DpR7tPEzS23h5IYfmP70tlBGhcjHdy5J+uK6KuOwS1J0Ol5DMk7boyV45Aqxp6srOndsM8/LUL67pkyQu14qMYlzuVsZxzzitrftHp0LlRMZ328CJCfzp1hj+iPLL8CBtpZFIKnaR58Uk6razWlzMXVoxvO1yDjr5UZ1btRf/AA7/ALPtO6J/fdS7D6Dp+tGNHEt32bt2vWMkssZaTcOuSfLpTRhFMEpyasFdmddW4i+EuzmQDwtTEzhR/T0pVm0S0aXvLJmglU8MOVP1FE7K7dAILogMPlcH5qnkg4mrBkUlRauS0gCR/MxwKpmyjMmwrng54oifCCxwTjgmoYF5Oc7m6elRdlZtJADWYSptNOicFZpAz5HRF/z8qsX+rCztnZwOmFI9f+KvPbxyXUsrLvYHuw3pt/3zSj2glEl73cTZij4+p8/7U0NuiE9KwjZXeqmHutPVZA2XVGXcQPMihN5eateSD46Z9h6qBtBHocU4dk4DpNg13cAFpE3MGONien1pZ1KZtR1WW5jj2Qu2SAOF9Cfc+daptozR2EDJHf6lDOsSbUtslSo8JBwai1WLvLdzjcyEMMHy/wANWeykSNLMT4gY2wfqf9qmu41Fnd8YAXH51HJCpJloSuLQHg331l8LGGE0QOCpxnk8f0oXBDIbgRRoxZjt2jJOfoP5UX7LMP2jcliAqwseT/qFHLWbbq6yIgIWLxEDzY/7U7dE4qy12b7FW6lbrVW7x8A/D/uj6+v0p2dUEIjAUKBgBRwKF2s+9QytkE0QDbuPas0pt9lUkuilcx7cBunlWVLKM1lKrG0c+tp4pDJaSNtizlX/AIGHn/OiFnfvc29xbSPmSLgjj/PKhUkQW/Tbxv8ACaF6LI41aZQ3Dq+fseP1rRCd2yc4VRP2g7wWLI/yq4b/AD+dSNJ3kUE3mVFWNfiDafIxOSFoNAx+DhwccH9a6LuLDLU0xh1ybvrCwuPXcD9cDP6UL+H7+O4YjIAXPHuaguZpTpsS94cLMf0q32bLvBfh3JHcr1+pp8a8SeR1KyBbdZNMuSETdGVccc46GpdAcRa5asWARj3ZA9CP+Ks6MgkN3G3R48GhSnY25eGUjB9POhj7obJ1Y6anAfxVHi3qG+9LV3Lf2Dy3Fs8wXGDsOR9xTbeN3ttbzkeKRQx9s1UtSO9VSMhvCR7UcnjJNC4/JUA9E7QQIhS+Rlc/voNy/cdR9qY5Le21K3DW0kbuo4ZGz/xSRNaxQO5Qf9uRlHuBUqlobhu7dlZCAGU4NM232LHxdjhaXJeI21yQkqcYPmKktL5YrOS7nUju0JT06cf2+9KupX08ix98wd4gGWTGG+h9aJ63MTodoyjas8sQZfbIOPypFCrZWeZypFy7dbHSxIT+KV2g+rY5NLnZ2yF7qyfEcxKcsPU+VXddu5Jr+GFvkSPIHuev6CtLF2tNNvLiBiskeWU+hxRhFVYs5ehk7+3uJ9RslIkFrF4i3k7Z4+2PzoRZwwNpW0qO8fcc+ZYdKodks/D6iWJZmjUknzPJP61a08Yt0+jH8z
показать весь комментарий
06.04.2025 18:50 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2025 19:28 Ответить
Было бы смешнее, если бы сброс не взорвался
показать весь комментарий
06.04.2025 21:58 Ответить
Міг з економити патрони..🙀
показать весь комментарий
06.04.2025 22:29 Ответить
 
 