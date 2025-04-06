Оккупант выстрелил себе в голову за секунду до того, как в него попал боеприпас из украинского БпЛА. ВИДЕО

На Покровском направлении Силы обороны Украины продолжают успешное применение ударных дронов против противника. Во время одной из операций аэроразведка зафиксировала необычное поведение одного из российских военных, который выстрелил себе в голову за секунду до того, как в него попал боеприпас с украинского БпЛА.

На видео видно, что боец противника, увидев приближение дрона, не успел эвакуироваться или спрятаться, и произвел роковой выстрел в голову, сообщает Цензор.НЕТ.

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