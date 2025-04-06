Как колумбийская штурмовая рота воюет в составе 47 ОМБр против элитных частей армии РФ и северокорейского спецназа на Курщине. ВИДЕО

В составе 47-й отдельной механизированной бригады, которая ведет активные боевые действия на территории Курской области, действует отдельная штурмовая рота, сформированная из добровольцев из Колумбии. Воины из Латинской Америки бок о бок с украинскими защитниками противостоят самым боеспособным подразделениям врага - элитным частям российской армии и даже подразделениям северокорейского спецназа, которые, по словам военных, фиксируются на этом направлении.

Об уникальном опыте, мотивации и боевой эффективности иностранцев в интервью Юрию Бутусову рассказал командир роты, лейтенант Гамлет Авагян, сообщает Цензор.НЕТ.

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