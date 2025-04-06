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Как колумбийская штурмовая рота воюет в составе 47 ОМБр против элитных частей армии РФ и северокорейского спецназа на Курщине. ВИДЕО

В составе 47-й отдельной механизированной бригады, которая ведет активные боевые действия на территории Курской области, действует отдельная штурмовая рота, сформированная из добровольцев из Колумбии. Воины из Латинской Америки бок о бок с украинскими защитниками противостоят самым боеспособным подразделениям врага - элитным частям российской армии и даже подразделениям северокорейского спецназа, которые, по словам военных, фиксируются на этом направлении.

Об уникальном опыте, мотивации и боевой эффективности иностранцев в интервью Юрию Бутусову рассказал командир роты, лейтенант Гамлет Авагян, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: После неудачного штурма на Лиманском направлении ликвидированный оккупант с голой задницей лежит в поле. ВИДЕО 18+

Автор: 

Бутусов Юрий (4354) Курск (1092) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+20
Воінам - колумбійцям , які разом з нашими воінами
знищують кацапів ,
величезне дякуємо і респект 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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06.04.2025 17:18
+19
піздець, шо ти мелеш....
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06.04.2025 17:04
+13
А ви б поїхали захищати Колумбію, якщо б на неї напала, наприклад, Венесуела?
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06.04.2025 17:05
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Колумбийцы вояки славные, 100 лет одиночества, тому пример.
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06.04.2025 16:51 Ответить
піздець, шо ти мелеш....
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06.04.2025 17:04 Ответить
То ти мабуть трохи не шариш що таке тиждень взимку у горах лісом одному йти пішки щоб вийти з країни мрій Зеленського. Подивись на ютубі якщо цікаво. Є багато шансів, що ось ця діаспора за кордоном - це все, що лишить від українців зелена влада з їхніми босами-московітами.
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06.04.2025 17:58 Ответить
з державою нічого не станеться: вона обкрадала, обкрадає та буде обкрадати громадян. потрібно захищати країну.
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06.04.2025 18:52 Ответить
Що ви мелете? Нас обкрадає влада. І до чого тут Держава?
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06.04.2025 21:48 Ответить
про "мелете" - це до вас. органи державної влади обкрадають країну, можливо так стане зрозуміліше.
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07.04.2025 10:13 Ответить
Якось, на заправці пересікався... Гугл перекладач не допоміг((( Заправка хотіла все просто віддати... Моє "но кеш, но мани" хлопці теж не зрозуміли(((( Великий бус з хлопцями....
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07.04.2025 01:12 Ответить
колумбія проти кореї!
україна! велична країна!
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06.04.2025 17:02 Ответить
Якщо вони дійсно можуть воювати - чому їх так мало ...?
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06.04.2025 17:02 Ответить
А ви б поїхали захищати Колумбію, якщо б на неї напала, наприклад, Венесуела?
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06.04.2025 17:05 Ответить
зараз, не.
бо, трамп всємогущій...
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06.04.2025 17:07 Ответить
Бачив цих хлопців , в Слав'янську і потім , в шпиталі в Харкові ... можливо і не цих , але спілкувались вони іспанською ...
Якщо вони сюди їдуть - отже є такі охочі , і в них є якась мотивація ... можливо гроші . Та хоч би і так - чому не набирати їх масово ? От в чому питання
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06.04.2025 17:09 Ответить
Ті хто має бажання - вже приїхали. Вас дивує, що бажання воювати і чужій країні мають не дуже багато колумбійців?
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06.04.2025 17:40 Ответить
Певен на 100% - багато мають таке бажання ... і не лише колумбійці . Просто Україна мало що робить , аби залучити якомога більше таких людей
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06.04.2025 18:09 Ответить
він і Україну не поїде захищати
Яка Колумбія...
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06.04.2025 17:55 Ответить
А скільки платять? Чи в нас найманців почнуть шукати коли "безкоштовні" миколи закінчаться? А потім індусами "полірнуть" нам генофонд наші зє-керманичі (ну бо нема ж кому працювати, треба розуміти, такі реалії і все таке...) - і програма путіна по знищенню нації буде виконана...
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06.04.2025 18:00 Ответить
Я так розумію, що платять стільки ж, скільки й нашим - тобто - від 30 до 200 тисяч.
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06.04.2025 19:00 Ответить
індуси - не найгірший варіант. аби не москалі, китайці і негри
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06.04.2025 19:56 Ответить
Гурки та сікхи.
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06.04.2025 23:09 Ответить
не знаю!
чи вистачить часу, і звісно грошей.
так хочу, побачити південну америку....
і, взагалі всі континенти.
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06.04.2025 17:06 Ответить
І на якого біса це публікувати? Щоб кацапам зайвий привід потриндіти був?
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06.04.2025 17:07 Ответить
кацапы и так все уже давно знают.
Разве у нас некому слить инфу? Начиная с высшего уровня...
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06.04.2025 17:18 Ответить
Вони ще в мед, лєхпромі та в КПІ були..капець повний..
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06.04.2025 17:56 Ответить
У знайомого дитина в германії зараз. Живе з арабами. Засунули німці, тварі. Так ті там таке чудять, що ні на що не накрутиш. Крадуть усе підряд. А ще сруть на папір і кидають в стелю. Чурки, одним словом.
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06.04.2025 20:06 Ответить
Воінам - колумбійцям , які разом з нашими воінами
знищують кацапів ,
величезне дякуємо і респект 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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06.04.2025 17:18 Ответить
Не певен, що такі речі треба світити.
На батьківщині у них можуть бути проблеми через це.
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06.04.2025 17:26 Ответить
Не просто вже є. Двох арештували. Вони приїхали додому прямо у військовій формі... Тепер взяли на це поправку, і все підпільно робиться. Колумбійці у нас давно, дивно, що це лише зараз спливло. Вони їдуть сюди за бойовим досвідом - у них на батьківщині він високо цінується, і в такій бідній країні легше "вибитись в люди"...
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06.04.2025 17:55 Ответить
Добре що і не вспливало, навіщо висвітлювати якщо в них є проблеми, при поверненні додому.
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06.04.2025 19:28 Ответить
Вони через Каракас їхали. Через Венесуелу.
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06.04.2025 21:11 Ответить
Проблеми в Венесуелі, коли повертаються через цю країну. Там видають Путлеру.
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06.04.2025 23:13 Ответить
ніби кацапи про них не знають
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06.04.2025 17:54 Ответить
блін, тричі прийшлось перечитати, щоб осознати написане )))
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06.04.2025 17:39 Ответить
Там тільки заголовок у ступор кидає))

Треба таке росісянам кидати - може зависнуть на добу..
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06.04.2025 17:58 Ответить
просто такий набір слів-націлнальностей не зустрічається
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06.04.2025 18:04 Ответить
Дякуємо,Воїни❤️🙏.
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06.04.2025 18:11 Ответить
Серед них багато бувших поліцейських.
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06.04.2025 18:13 Ответить
в 23 встречались под Лиманом , шеврон полицейский спецназ
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06.04.2025 18:24 Ответить
Казали хлопці, що перші дві хвилі колумбійців були гарніше підготовлені, ніж наступні.
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06.04.2025 18:27 Ответить
Одного колумбійця- поліціянта показували..він ловив партизанів-наркокур'єрів по лісах в них. У нас ловить мокшан.
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06.04.2025 18:26 Ответить
от хай за бабки і воюють а нєфік людей туди гнати які не хочуть і ловити їх як скотину на вулиці
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06.04.2025 19:05 Ответить
стріляв вже напевно людей ? в загороджувальному загоні працюєш?
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06.04.2025 20:07 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!! Бог у поміч, хлопчики
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06.04.2025 21:12 Ответить
а чим ти від кацапа відрізняєшся , ? та сама тварина яка би всіх вбивала
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06.04.2025 21:54 Ответить
Бережи Бог Колумбійських Героїв!!! Смерть путінським недоістотам!!! Слава Україні!!
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08.04.2025 17:43 Ответить
 
 