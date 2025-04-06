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Как колумбийская штурмовая рота воюет в составе 47 ОМБр против элитных частей армии РФ и северокорейского спецназа на Курщине. ВИДЕО
В составе 47-й отдельной механизированной бригады, которая ведет активные боевые действия на территории Курской области, действует отдельная штурмовая рота, сформированная из добровольцев из Колумбии. Воины из Латинской Америки бок о бок с украинскими защитниками противостоят самым боеспособным подразделениям врага - элитным частям российской армии и даже подразделениям северокорейского спецназа, которые, по словам военных, фиксируются на этом направлении.
Об уникальном опыте, мотивации и боевой эффективности иностранцев в интервью Юрию Бутусову рассказал командир роты, лейтенант Гамлет Авагян, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+20 Amber
показать весь комментарий06.04.2025 17:18
+19 Hrysha Hlyba #582024
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+13 Tierre
показать весь комментарий06.04.2025 17:05
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україна! велична країна!
бо, трамп всємогущій...
Якщо вони сюди їдуть - отже є такі охочі , і в них є якась мотивація ... можливо гроші . Та хоч би і так - чому не набирати їх масово ? От в чому питання
Яка Колумбія...
чи вистачить часу, і звісно грошей.
так хочу, побачити південну америку....
і, взагалі всі континенти.
Разве у нас некому слить инфу? Начиная с высшего уровня...
знищують кацапів ,
величезне дякуємо і респект 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
На батьківщині у них можуть бути проблеми через це.
Треба таке росісянам кидати - може зависнуть на добу..