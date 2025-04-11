Украина и Сомали установили дипломатические отношения, - МИД. ВИДЕО

Украина и Федеративная Республика Сомали установила дипломатические отношения.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Анталийский дипломатический форум - прекрасная возможность встретиться с коллегами, в том числе из африканских стран. Украина заинтересована в укреплении связей и присутствия.



Сегодня мы официально установили дипломатические отношения с Сомали. Я подписал соответствующий протокол с государственным министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Али Мохамедом Омаром", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили пути развития сотрудничества.

"Украина оказывала помощь Сомали в рамках программы "Зерно из Украины" и готова продолжать укреплять продовольственную безопасность. Мы ценим поддержку Сомали суверенитета и территориальной целостности Украины", - подытожил министр.

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