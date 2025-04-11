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Украина и Сомали установили дипломатические отношения, - МИД. ВИДЕО

Украина и Федеративная Республика Сомали установила дипломатические отношения.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Анталийский дипломатический форум - прекрасная возможность встретиться с коллегами, в том числе из африканских стран. Украина заинтересована в укреплении связей и присутствия.

Сегодня мы официально установили дипломатические отношения с Сомали. Я подписал соответствующий протокол с государственным министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Али Мохамедом Омаром", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили пути развития сотрудничества.

"Украина оказывала помощь Сомали в рамках программы "Зерно из Украины" и готова продолжать укреплять продовольственную безопасность. Мы ценим поддержку Сомали суверенитета и территориальной целостности Украины", - подытожил министр.

Читайте также: Украина укрепляет дипломатические связи с Индией и Индо-Тихоокеанским регионом, - Сибига

Автор: 

дипломатия (1463) Сомали (145) Сибига Андрей (394)


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Топ комментарии
+21
ну нарешті! перша дипломатична перемога за керування зелі!
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11.04.2025 13:11
+13

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11.04.2025 13:09
+13
А коли почнуть потужно переймати незламний досвід на морі?
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11.04.2025 13:11
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11.04.2025 13:09 Ответить
ну нарешті! перша дипломатична перемога за керування зелі!
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11.04.2025 13:11 Ответить
Даром ржете. Сомали это клондайк по полезным ископаемым.
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11.04.2025 13:39 Ответить
Їх потрібно трумпу запропонувати
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11.04.2025 14:03 Ответить
Ми будемо там видобувати корисні копалини і продавати американцям , як українські ...))
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11.04.2025 14:07 Ответить
Трампиня ще й рабів звідти захоче, тільки запропонуй ))
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11.04.2025 14:08 Ответить
яким?
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11.04.2025 14:22 Ответить
А коли почнуть потужно переймати незламний досвід на морі?
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11.04.2025 13:11 Ответить
тепер ТЦК будуть набирати і на альтернативну службу в сомалійські пірати
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11.04.2025 13:11 Ответить
Ніт, навпаки вони прибудуть ділитися досвідом.
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11.04.2025 13:12 Ответить
як брати на абордаж російські вундервафлі?
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11.04.2025 13:14 Ответить
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11.04.2025 13:13 Ответить
Гарні в нас з"явилися колєгі.
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11.04.2025 13:11 Ответить
Це насправді прорив! Сомалі допоможе нам з ********* технлогіями і озброєннями.
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11.04.2025 13:12 Ответить
А ще авторитетно натисне на Трампа. Це пабєда...
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11.04.2025 13:16 Ответить
якось у листопаді 2008 один український спецпосадовець телефонує до генерального прокурора сомалі, який до того ж тимчасово був ще й міністром оборони сомалі, та запитує з приводу обставин захоплення піратами та можливостей звільнення "фаїни".
генпрокорурор сомалі (одночасно т.в.о. міністра оборони) відповідає: "а що я можу зробити? це пірати, я ними не керую. оно я все бачу з вікна, шо на морі, проте пірати мене слухають. проте можу дати номер телефона головного пірата рахіма, із яким ви можете обговорити усі питання". дає номер рахіма
український спецпосадовець набирає телефоном старшого пірата, а той каже: "гроші давай, давай викуп (5 млн.$) - тоді звільнимо судно, а місцеву владу не слухай - вони ніхто, ми з нми навіть ділитися викупом не будемо, бо вони нічого не вирішують".
і так тривало до початку лютого 2009, коли за 3.2 млн$ викупу пірати звільнили "фаїну"
влада у сомалі то просто пздць, нічого з тих часів не змінолся
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11.04.2025 13:30 Ответить
Украина-> Сомали: помощь "Зерно с Украины", Сомали->Украине словесная поддержка. Чудесная новость, практически прорыв.
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11.04.2025 13:13 Ответить
Украина это зерно дарит?
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11.04.2025 14:57 Ответить
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11.04.2025 13:13 Ответить
Єрмака туди послом .
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11.04.2025 13:15 Ответить
Бывший генпрокурор хотел послом в Сомали, но унизили и отправили в Нидерланды.
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11.04.2025 13:18 Ответить
А Еритрея, забули? Вони найкрутіші, щоб сибіга не прошляпив...
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11.04.2025 13:25 Ответить
Еритрею кацапи перші перехопили.
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11.04.2025 13:41 Ответить
...от с...ки, прошляпили
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11.04.2025 19:15 Ответить
оце ж Україна їм ще колись https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%B2_%D0%B5%D1%84%D1%96%D0%BE%D0%BF%D0%BE-%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96 допомагала
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11.04.2025 14:20 Ответить
Зеля не бажає ще один міжнародний договір з небачено-нечуваними гарантіями безпеки підписати з сомалійцями? Бо 28 щось не діють ніхрена.
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11.04.2025 13:25 Ответить
Вечором буде відос з пафасною дипломатичною перемогою.
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11.04.2025 13:42 Ответить
США отправляют военные корабли для защиты коммерческих судов от сомалийских пиратов, а зеледент с этими пиратми устанавливает дипотношения? Для чего? Для простого: зеля кремлевский агент. Дофестивалился в 2014 году в московских саунах до вербовки в ФСБ и ГУР рабссеи.
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11.04.2025 13:26 Ответить
Мабуть ми достигли цілі як і ху...ло, зараз і до нас могут всякі отморозки приїздити
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11.04.2025 13:35 Ответить
Ну слава Богу! Нарешті! А то я вже зденерувався від очікування. Дякую! Дуже дякую!
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11.04.2025 13:39 Ответить
В "коаліції охочих" поповнення

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11.04.2025 13:44 Ответить
нєвінниє мальчікі.
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11.04.2025 13:49 Ответить
ще якусь повію з траси на працю пристроять
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11.04.2025 13:47 Ответить
А як там сомалійські пірати себе почувають?
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11.04.2025 13:56 Ответить
Для нас ці договори ні про що не говорять, і на столі від цього не додасться, от хто підписує робить для себе, пора вже розуміти, для кого і кому...
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11.04.2025 14:06 Ответить
И весь позитив....
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11.04.2025 14:06 Ответить
💪
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11.04.2025 15:27 Ответить
от як би сформувавали сомалійський батальон ото б діло було!
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11.04.2025 15:37 Ответить
Той випадок, коли краще б ЗЄ з бомжем публічно трахнувся.
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11.04.2025 15:43 Ответить
Вангую - в найближчому майбутньому отримаємо Сомалігейт з українською збоєю у піратів
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11.04.2025 22:17 Ответить
 
 