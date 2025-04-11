Украина и Сомали установили дипломатические отношения, - МИД. ВИДЕО
Украина и Федеративная Республика Сомали установила дипломатические отношения.
Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
"Анталийский дипломатический форум - прекрасная возможность встретиться с коллегами, в том числе из африканских стран. Украина заинтересована в укреплении связей и присутствия.
Сегодня мы официально установили дипломатические отношения с Сомали. Я подписал соответствующий протокол с государственным министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Али Мохамедом Омаром", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили пути развития сотрудничества.
"Украина оказывала помощь Сомали в рамках программы "Зерно из Украины" и готова продолжать укреплять продовольственную безопасность. Мы ценим поддержку Сомали суверенитета и территориальной целостности Украины", - подытожил министр.
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генпрокорурор сомалі (одночасно т.в.о. міністра оборони) відповідає: "а що я можу зробити? це пірати, я ними не керую. оно я все бачу з вікна, шо на морі, проте пірати мене слухають. проте можу дати номер телефона головного пірата рахіма, із яким ви можете обговорити усі питання". дає номер рахіма
український спецпосадовець набирає телефоном старшого пірата, а той каже: "гроші давай, давай викуп (5 млн.$) - тоді звільнимо судно, а місцеву владу не слухай - вони ніхто, ми з нми навіть ділитися викупом не будемо, бо вони нічого не вирішують".
і так тривало до початку лютого 2009, коли за 3.2 млн$ викупу пірати звільнили "фаїну"
влада у сомалі то просто пздць, нічого з тих часів не змінолся