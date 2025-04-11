Около десятка тел оккупантов валяется на поле боя вокруг сожженного "УАЗика". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела ликвидированных оккупантов, валяющиеся вокруг сожженного автомобиля "УАЗ".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно разглядеть около десятка захватчиков. Тело одного из них уже упаковано в черный мешок.

Смотрите: Пятеро оккупантов в полный рост через чистое поле идут на штурм украинских позиций. ВИДЕО