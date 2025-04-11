Около десятка тел оккупантов валяется на поле боя вокруг сожженного "УАЗика". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела ликвидированных оккупантов, валяющиеся вокруг сожженного автомобиля "УАЗ".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно разглядеть около десятка захватчиков. Тело одного из них уже упаковано в черный мешок.
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+12 Николай Николаевич #334532
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+7 Николай Николаевич #334532
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Таку втрачати - злочин перед поколіннями
Прямо, як в старому анекдоті:
"Стоїть ДАІшник на дорозі. Бачить - далині, по дорозі, їде "Запорожець", вихляючи по всій дорозі. Спиняє. Дивиться, а там людей - як оселедців у бочці!. І всі - "п"яні в дим"!
- Вилазьте!
Вилізли. *****:
- Раз, два, три, чотири... тринадцять!
Очі на лоб полізли...
- Так! завтра жду вас тут, у тому ж складі!
Прийшли.
- Так! Ану, залізайте назад, хто як сидів. Якщо всі влізете - віддам документи і штрафувать не буду!
Щемляться, щемляться - але один ніяк влізти не може!
- Хлопці! А може мене там не було?...
- Тю на тебе! А хто ж на гармошці грав, коли ми їхали?
Такі ж «винні», за словами трампа, і ЛЮДИ в Грузії, Ічкерії, Молдові, Абхазії, Сирії, Нагірному Карабасі, як і в Україні, куди вдерлися московіти, за наказом прутіна!.!, щоб їх УБИВАТИ?!?!
Щось з головою, у старого, не усе гаразд!! Бідна Америка, що воно ще таке утне, сидячи на посаді!?!?