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Новости Видео Ликвидация российских окукпантов
8 791 28

Около десятка тел оккупантов валяется на поле боя вокруг сожженного "УАЗика". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела ликвидированных оккупантов, валяющиеся вокруг сожженного автомобиля "УАЗ".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно разглядеть около десятка захватчиков. Тело одного из них уже упаковано в черный мешок.

Смотрите: Пятеро оккупантов в полный рост через чистое поле идут на штурм украинских позиций. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19180) уничтожение (6897)


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Топ комментарии
+12
Двіжухі хотєлось так, што аж скрепи чєсалісь
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11.04.2025 13:23
+7
Оґолтєлий укронацизм наліцо!
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11.04.2025 13:24
+7
А почему музыка грустная?
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11.04.2025 13:29
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весняне підживлення чорнозему.
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11.04.2025 13:10 Ответить
..невже не хотілося жити спокійно вдома?!
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11.04.2025 13:11 Ответить
Двіжухі хотєлось так, што аж скрепи чєсалісь
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11.04.2025 13:23 Ответить
Оґолтєлий укронацизм наліцо!
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11.04.2025 13:24 Ответить
А почему музыка грустная?
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11.04.2025 13:29 Ответить
Це колискова ...
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11.04.2025 16:13 Ответить
Земля яка родюча
Таку втрачати - злочин перед поколіннями
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11.04.2025 13:31 Ответить
Скоріш всього - "ФПВ-шка" у задню півсферу... Питання в іншому: "Як вони, зі зброєю, у "броніках, в той "УАЗик" влізли?! Два - спереду. На задньому сидінні - троє. За сидіннями ще двох можна "впхнуть"...
Прямо, як в старому анекдоті:
"Стоїть ДАІшник на дорозі. Бачить - далині, по дорозі, їде "Запорожець", вихляючи по всій дорозі. Спиняє. Дивиться, а там людей - як оселедців у бочці!. І всі - "п"яні в дим"!
- Вилазьте!
Вилізли. *****:
- Раз, два, три, чотири... тринадцять!
Очі на лоб полізли...
- Так! завтра жду вас тут, у тому ж складі!
Прийшли.
- Так! Ану, залізайте назад, хто як сидів. Якщо всі влізете - віддам документи і штрафувать не буду!
Щемляться, щемляться - але один ніяк влізти не може!
- Хлопці! А може мене там не було?...
- Тю на тебе! А хто ж на гармошці грав, коли ми їхали?
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11.04.2025 13:34 Ответить
Сховайся..
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11.04.2025 14:25 Ответить
...............................................
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11.04.2025 14:44 Ответить
Хороший ролік для пропаганди служби в ВС РФ за контрактом.
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11.04.2025 13:35 Ответить
Кабіна камазу 11 офіцерів..поїздка в райцентр в бар
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11.04.2025 14:05 Ответить
Чудове відео для підняття настрою! Дякую
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11.04.2025 13:44 Ответить
Які засмаглі на весняному сонці, в одного навіть автозасмага є. Виконавцям повага.
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11.04.2025 13:51 Ответить
А могли б собі п'яними валятися біля того самого уазіка де-небудь в срєднєй паласє.
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11.04.2025 13:55 Ответить
А чого музика така сумна?
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11.04.2025 13:58 Ответить
пан "Мадяр" я чув,що оголосив тепер приорітетом знищувати , в першу чергу кацапів.Каже що замало знищують живу силу ворога.
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11.04.2025 14:02 Ответить
Понапивалися і підпалили уазика, свині
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11.04.2025 14:06 Ответить
уазоцид...
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11.04.2025 14:08 Ответить
Тільки смерть кацапів робить планету Земля кращою.
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11.04.2025 14:11 Ответить
Яка краса
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11.04.2025 14:39 Ответить
Всім страшно?
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11.04.2025 14:45 Ответить
Миллионеры прилегли отдохнуть на природе.
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11.04.2025 15:14 Ответить
Судя по подстилке и чёрным пакетам - команда собирания трупов...
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11.04.2025 16:11 Ответить
Нехай викликають команду збирання трупів команди збирання трупів.
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11.04.2025 20:00 Ответить
Мало
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11.04.2025 17:36 Ответить
убивці, із зброєю в руках, прийшли з московії, щоб УБИТИ мирних Українців! А за дивними балачками, старого трампа, це Українці винні, що московіти вдерлися їх УБИВАТИ!?!?
Такі ж «винні», за словами трампа, і ЛЮДИ в Грузії, Ічкерії, Молдові, Абхазії, Сирії, Нагірному Карабасі, як і в Україні, куди вдерлися московіти, за наказом прутіна!.!, щоб їх УБИВАТИ?!?!
Щось з головою, у старого, не усе гаразд!! Бідна Америка, що воно ще таке утне, сидячи на посаді!?!?
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11.04.2025 17:48 Ответить
Може хтось підскаже назву композиції
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17.04.2025 23:06 Ответить
 
 