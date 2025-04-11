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Новости Видео Ликвидация российских окукпантов
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Раненый российский штурмовик болтается в луже. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты последние секунды жизни раненого оккупанта на украинской земле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что раненый россиянин встретил свою смерть в луже.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Около десятка тел оккупантов валяется на поле боя вокруг сожженного "УАЗика". ВИДЕО

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минус трое оккупантов: вражеская штурмовая группа из семи россиян забегает на минное поле в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19180) уничтожение (6897) русский мир (614)


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Топ комментарии
+19
Вода - хороший теплопровідник... У воді погано звертається кров (вимиваються фібринові згустки з пошкоджених судин, які зупиняють кровотечу). Велика крововтрата послаблює теплообмін та ослаблює організм...
Результат - ще один кацап "похорошел"...
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11.04.2025 15:08
+13
Лазурне узбережжя, пляж і двіжуха...
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11.04.2025 15:07
+12
Кожен кацап, який перетяв границю України зі зброєю в руках, має здохнути у муках.
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11.04.2025 15:06
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Кожен кацап, який перетяв границю України зі зброєю в руках, має здохнути у муках.
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11.04.2025 15:06 Ответить
Лазурне узбережжя, пляж і двіжуха...
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11.04.2025 15:07 Ответить
Вода - хороший теплопровідник... У воді погано звертається кров (вимиваються фібринові згустки з пошкоджених судин, які зупиняють кровотечу). Велика крововтрата послаблює теплообмін та ослаблює організм...
Результат - ще один кацап "похорошел"...
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11.04.2025 15:08 Ответить
і джерело заражень...
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11.04.2025 15:47 Ответить
"Заразиться" не встигне... "Захолоне" набагато швидше...
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11.04.2025 17:04 Ответить
там і без кровотечі гаплик за 3-30 хвилини від гіпотермії
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11.04.2025 15:53 Ответить
А "послаблення теплообміну" - це не "гіпотермія"?
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11.04.2025 17:03 Ответить
Ні. Вони схожі, але послаблення це послаблення, гіпотермія це гіпотермія. При гіпертермії припиняється обмін речовин і функцій організму, при послаблені теплообміну все це тільки уповільнюється.
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11.04.2025 18:45 Ответить
"Не вмер Данило - так болячка задавила..."
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11.04.2025 19:04 Ответить
а шо це за колюжа з течією? і не бовтається, а конає!
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11.04.2025 15:12 Ответить
Це не течія, це хвилі від крил дрона, який спочатку завис над орком, а потім поміркував і вирішив що орк і сам потрапить на концерт ...
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11.04.2025 15:33 Ответить
Магик или МИ-8?
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11.04.2025 15:49 Ответить
Мабуть AH-64 Apache ...
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11.04.2025 16:01 Ответить
CH-47 Chinook
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11.04.2025 16:05 Ответить
Це воно приймає ванну, чекає келих кави та марить, що воно в Одесі
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11.04.2025 15:55 Ответить
тварюки загадили не тільки землю а і воду
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11.04.2025 15:14 Ответить
Помитися вирішив перед смертю під*р
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11.04.2025 15:15 Ответить
Свинособака
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11.04.2025 15:20 Ответить
Раскінулось морє ширОко
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11.04.2025 15:23 Ответить
Свинособака і грязь- вічна тема.
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11.04.2025 15:34 Ответить
Якщо добре попердіти, то не гірше за джакузі, як на кацапа.
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11.04.2025 15:46 Ответить
кругообіг гімна в природі.
гімном народився, гімном подох.
єдина користь усіляким хробакам, мухам, рибам, ракам, рослинам....
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11.04.2025 15:47 Ответить
Кацап уявляє, що він в Одесі на Ланжероні
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11.04.2025 15:52 Ответить
Так вот, что означает "море по колено"!
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11.04.2025 16:37 Ответить
Останній раз купається
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11.04.2025 16:39 Ответить
Невже в Раші своє болото не зміг знайти?
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11.04.2025 17:22 Ответить
Свиня, з московії, болото знайде!
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11.04.2025 18:53 Ответить
Оце джакузі - просто та з смаком. Щеб сім'ю свою запросив - там жінку, дітей, тещу.
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11.04.2025 21:15 Ответить
 
 