Раненый российский штурмовик болтается в луже. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты последние секунды жизни раненого оккупанта на украинской земле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что раненый россиянин встретил свою смерть в луже.

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