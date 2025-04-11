Раненый российский штурмовик болтается в луже. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты последние секунды жизни раненого оккупанта на украинской земле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что раненый россиянин встретил свою смерть в луже.
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