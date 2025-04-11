Уничтожение дронами блиндажей с российской пехотой на Харьковщине. ВИДЕО

Подборка результативных ударов дронами по российским оккупантам на Харьковщине от операторов Primus 1-го штурмбата 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Украинские дроны нашли и выжгли вражескую пехоту в укрытиях и в поле. Также минус Starlink и другие антенны, чтобы оставить врага без связи.

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