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Пограничники уничтожили автомобиль, поразили четыре позиции врага и живую силу противника на Харьковщине. ВИДЕО
На Харьковщине аэроразведчики с помощью FPV-дронов уничтожили автомобиль, поразили четыре позиции врага и живую силу противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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Смерть московітам та помічникам ригоАНАЛІВ!!
Слава Україні!