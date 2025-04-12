Пограничники уничтожили автомобиль, поразили четыре позиции врага и живую силу противника на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине аэроразведчики с помощью FPV-дронов уничтожили автомобиль, поразили четыре позиции врага и живую силу противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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