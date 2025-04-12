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Бойцы 59-й ОШБр уничтожили российский танк Т-72 "Урал" на Покровском направлении. ВИДЕО
Бойцы 59-й отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка на Покровском направлении уничтожили российский танк Т-72 "Урал".
Танк Т-72 - один из самых массовых и опасных танков на вооружении армии РФ. Оснащенный 125-мм пушкой, толстой броней и системой автоматического заряжания, он способен вести мощный огонь по позициям пехоты, технике и укреплениям. Кроме того, его активно используют для штурмовых действий и прикрытия прорывов, информирует Цензор.НЕТ.
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