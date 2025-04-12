Враг несет рекордные потери, с начала года - уже 140 тысяч "200" и "300" оккупантов, - Сырский. ВИДЕО
Попытки оккупантов продавить нашу оборону оборачиваются для российских захватчиков рекордными потерями.
Об этом пишет в телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
Он напоминает, что с начала года общие потери врага в личном составе превысили 140 тысяч человек (140 650).
"Спасибо нашим воинам за стойкость и меткость", - добавил главнокомандующий.
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