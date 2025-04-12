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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
2 092 11

Враг несет рекордные потери, с начала года - уже 140 тысяч "200" и "300" оккупантов, - Сырский. ВИДЕО

Попытки оккупантов продавить нашу оборону оборачиваются для российских захватчиков рекордными потерями.

Об этом пишет в телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что с начала года общие потери врага в личном составе превысили 140 тысяч человек (140 650).

"Спасибо нашим воинам за стойкость и меткость", - добавил главнокомандующий.

Также смотрите: Неудачная атака врага на позиции 72-й бригады: уничтожено 5 танков и 53 оккупанта. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19180) ликвидация (3528) Александр Сырский (584)


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Топ комментарии
+4
Слава Героям! Скільки наших героїв загинуло через грьобаних мокшів.
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12.04.2025 12:24
+3
Та їм пофіг на втрати. Далі що? Яка наша стратегія, крім наловити людей на вулицях та запіхнуть їх в окопи з гівна та палок?
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12.04.2025 12:44
+2
Прямо таки "рекордних"? Середньодобова кількість виведених зі строю рашистів становить на сьогодні 1200-1300 одиниць! Така кількість є усередненою кількістю втрат рашистів за всі три роки війни! Інколи вона становила навіть 2000 за добу, багато разів - 1700-1800 виведених з ладу росіян! Так що "рекордна", це велике перебільшення, пане Сірьській!
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12.04.2025 12:39
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Правила форума Совет форумчан
Слава Героям! Скільки наших героїв загинуло через грьобаних мокшів.
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12.04.2025 12:24 Ответить
Прямо таки "рекордних"? Середньодобова кількість виведених зі строю рашистів становить на сьогодні 1200-1300 одиниць! Така кількість є усередненою кількістю втрат рашистів за всі три роки війни! Інколи вона становила навіть 2000 за добу, багато разів - 1700-1800 виведених з ладу росіян! Так що "рекордна", це велике перебільшення, пане Сірьській!
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12.04.2025 12:39 Ответить
Та їм пофіг на втрати. Далі що? Яка наша стратегія, крім наловити людей на вулицях та запіхнуть їх в окопи з гівна та палок?
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12.04.2025 12:44 Ответить
Очевидно ти маєш якийсь план, окрім квохтання по форумах?
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12.04.2025 13:07 Ответить
О ні, маю тількі питання. Що таке квохтання?
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12.04.2025 13:27 Ответить
Українці, ви неймовірні!
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12.04.2025 12:47 Ответить
Нехай сирок озвучить наші втрати
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12.04.2025 13:30 Ответить
Легше стане?
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12.04.2025 14:18 Ответить
Точные потери ворога Сырский не знает, а вот свои потери знать обязан
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12.04.2025 15:53 Ответить
Так воно і є..
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12.04.2025 17:04 Ответить
 
 