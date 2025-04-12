Ответы на актуальные вопросы | Юрий Бутусов

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире отвечает на вопросы читателей и зрителей.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Как колумбийская штурмовая рота воюет в составе 47 ОМБр против элитных частей армии РФ и северокорейского спецназа на Курщине. ВИДЕО