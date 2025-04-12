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Ответы на актуальные вопросы | Юрий Бутусов

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире отвечает на вопросы читателей и зрителей.

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Также смотрите: Как колумбийская штурмовая рота воюет в составе 47 ОМБр против элитных частей армии РФ и северокорейского спецназа на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

боевые действия (4021) Бутусов Юрий (4354)


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12.04.2025 20:06 Ответить
Не пощастило Гітлеру, що президентом США був видатний державний діяч, мудра Людина- Ф.Д.Рузвельт.! А був би мажоронарцисоторгаш з підібраною ним такою ж свитою, то промиротворили б для Рейху територію по Уральські гори, а заплатили б їм більше, то і миротворили б аж до Владивостока?! А за надану вже порядними і мудрими політичними діячами допомогу, будуть обдирати до нитки, заженуть в рабство, пустять по Світу голими, босими і простоволосими з латаними торбами, а якщо відмовлять віддавати, то тут як тут з баблом бенефіціари ..??!Чи не так??!.
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13.04.2025 05:12 Ответить
Історики впевнені що Гітлер напав на СРС виключно через бажання звільнити його від Евреїв(більшовиків). Якщо знайомі з архівами часів голодомору то вам повинно бути відомо хто входив до складу НКВС (18 увреї 2 рос 1 укр, +/-). Тобто перескази поводження в селах між нацистами та рашистами були не в пользу постанніх. Тому не все так як мовить пропаганда та (изторія переможців)
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13.04.2025 19:49 Ответить
краще б той росіянин там і залишився разом з рашкою
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12.04.2025 20:49 Ответить
 
 