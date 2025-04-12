Силы обороны отбили масштабный штурм противника около Клещиевки на Донетчине. ВИДЕО

Совместно с бойцами 93-й отдельной механизированной бригады "Холодний Яр" и 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады пилоты "Фенікса" утром 12 апреля отбили массированный механизированный накат врага в Донецкой области.

Было уничтожено 3 МТЛБ, поражен один тягач, также выведены из строя 2 вражеских танка и ремонтно-эвакуационный тягач ВТ-55А, передает Цензор.НЕТ.

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