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Силы обороны отбили масштабный штурм противника около Клещиевки на Донетчине. ВИДЕО
Совместно с бойцами 93-й отдельной механизированной бригады "Холодний Яр" и 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады пилоты "Фенікса" утром 12 апреля отбили массированный механизированный накат врага в Донецкой области.
Было уничтожено 3 МТЛБ, поражен один тягач, также выведены из строя 2 вражеских танка и ремонтно-эвакуационный тягач ВТ-55А, передает Цензор.НЕТ.
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Чайка Київ
показать весь комментарий12.04.2025 15:52 Ответить Мне нравится 3
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