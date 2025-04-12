РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10545 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
3 678 1

Силы обороны отбили масштабный штурм противника около Клещиевки на Донетчине. ВИДЕО

Совместно с бойцами 93-й отдельной механизированной бригады "Холодний Яр" и 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады пилоты "Фенікса" утром 12 апреля отбили массированный механизированный накат врага в Донецкой области.

Было уничтожено 3 МТЛБ, поражен один тягач, также выведены из строя 2 вражеских танка и ремонтно-эвакуационный тягач ВТ-55А, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 59-й ОШБр уничтожили российский танк Т-72 "Урал" на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

штурм (520) Донецкая область (9621) Бахмутский район (372) Клещеевка (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
12.04.2025 15:52 Ответить
 
 