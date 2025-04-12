Бойцы 3-й ОШБр уничтожили несколько вражеских БМП, САУ "Нона", легковушку и антенны связи. ВИДЕО

Бойцы Батальона беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады попали и вывели из строя: несколько вражеских БМП, САУ "Нона" и легковушку. Поразили расчет FPV противника, антенны.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование армии РФ перебрасывает силы на разные направления и открывает новые участки для ведения боев, чтобы растянуть линию фронта, - Жорин