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Бойцы 3-й ОШБр уничтожили несколько вражеских БМП, САУ "Нона", легковушку и антенны связи. ВИДЕО

Бойцы Батальона беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады попали и вывели из строя: несколько вражеских БМП, САУ "Нона" и легковушку. Поразили расчет FPV противника, антенны.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19180) ликвидация (3528) 3-я Отдельная штурмовая бригада (415)


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Слава славная славным ЗСУ!!!
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12.04.2025 15:52 Ответить
Гарна робота, кідари які обліпили бмп навіть отримали миттєве задоволення.
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12.04.2025 16:08 Ответить
 
 