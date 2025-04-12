3 701 4
Бойцы 3-й ОШБр уничтожили несколько вражеских БМП, САУ "Нона", легковушку и антенны связи. ВИДЕО
Бойцы Батальона беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады попали и вывели из строя: несколько вражеских БМП, САУ "Нона" и легковушку. Поразили расчет FPV противника, антенны.
Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Серый Вовк
показать весь комментарий12.04.2025 15:52 Ответить Мне нравится 5
✘
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий12.04.2025 16:08 Ответить Мне нравится 5
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль