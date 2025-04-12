Командование армии РФ перебрасывает силы на разные направления и открывает новые участки для ведения боев, чтобы растянуть линию фронта, - Жорин

Наступление РФ на Сумщину не является поводом для панических настроений, так как попытки россиян прорвать границу, работа вражеских ДРГ и обстрелы происходят там постоянно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Он отметил, что на сегодня кардинальных изменений и каких-то существенных успехов враг на Сумском направлении не имеет. Украинская армия давно научилась противодействовать россиянам в таких условиях.

"Другой вопрос - это планы и нынешняя стратегия РФ. Они пытаются растянуть линию боевого соприкосновения, перебрасывая силы на разные направления и открывая новые участки боевых действий. Просто надо быть готовыми к различным событиям и быть в курсе актуальной ситуации", - подытожил Жорин.

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Напомним, о том, что РФ готовит новое весеннее наступление на Сумскую и Харьковскую области, в конце марта заявил президент Украины Владимир Зеленский. А впоследствии главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наступление России на Харьковскую и Сумскую области фактически уже началось.

В то же время в Сумской ОВА сообщили, что враг увеличил интенсивность штурмовых действий на приграничье области на 30%.

По информации издания BBC, армия РФ пытается создать буферную зону на Сумщине. А также одна из целей врага - это окружить или полуокружить Сумы.

Накануне стало известно, что российских войск на территории Сумской области нет, однако оккупанты ежедневно пытаются прорваться на территорию региона. А областные власти приняли решение об увеличении количества населенных пунктов, подлежащих эвакуации. Это населенные пункты на расстоянии до 17 километров от границы.