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Командование армии РФ перебрасывает силы на разные направления и открывает новые участки для ведения боев, чтобы растянуть линию фронта, - Жорин

Бои на Сумщине

Наступление РФ на Сумщину не является поводом для панических настроений, так как попытки россиян прорвать границу, работа вражеских ДРГ и обстрелы происходят там постоянно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Он отметил, что на сегодня кардинальных изменений и каких-то существенных успехов враг на Сумском направлении не имеет. Украинская армия давно научилась противодействовать россиянам в таких условиях.

"Другой вопрос - это планы и нынешняя стратегия РФ. Они пытаются растянуть линию боевого соприкосновения, перебрасывая силы на разные направления и открывая новые участки боевых действий. Просто надо быть готовыми к различным событиям и быть в курсе актуальной ситуации", - подытожил Жорин.

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Напомним, о том, что РФ готовит новое весеннее наступление на Сумскую и Харьковскую области, в конце марта заявил президент Украины Владимир Зеленский. А впоследствии главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наступление России на Харьковскую и Сумскую области фактически уже началось.

В то же время в Сумской ОВА сообщили, что враг увеличил интенсивность штурмовых действий на приграничье области на 30%.

По информации издания BBC, армия РФ пытается создать буферную зону на Сумщине. А также одна из целей врага - это окружить или полуокружить Сумы.

Накануне стало известно, что российских войск на территории Сумской области нет, однако оккупанты ежедневно пытаются прорваться на территорию региона. А областные власти приняли решение об увеличении количества населенных пунктов, подлежащих эвакуации. Это населенные пункты на расстоянии до 17 километров от границы.

Автор: 

Сумская область (3114) боевые действия (4021) Жорин Максим (46) 3-я Отдельная штурмовая бригада (415)


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А що скаже товариш пан бАданов, що там розвідка...
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12.04.2025 14:23 Ответить
Не заважай йому пити кавувялті ,а то ще скисне.
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12.04.2025 16:52 Ответить
Пане Жорін ,а якого ви хріна в серпні 2024 поперлись на курщину ,що своїх мізків не вистачило ,щоб зрозуміти що це авантюра послухали гівнополководців зєлю і сирника ,що захотілось на території рашки повоювати , от і навоювались .
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12.04.2025 16:36 Ответить
він тут не читає....
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12.04.2025 16:44 Ответить
То і хріново що не читає ,вони ж добровольці ,а не бусифіковані і повинні мати хоч крихту самоповаги ,а не тупо виконувати всі дебільні накази полководця -самодура сирника.
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12.04.2025 16:50 Ответить
 
 