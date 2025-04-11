Войск РФ на Сумщине нет, но фиксируются попытки прорыва, - ОВА
Российских войск на территории Сумской области нет, однако оккупанты ежедневно пытаются прорваться на территорию региона.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Владимир Артюх, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы имеем ситуацию, что вражеских подразделений и войск на территории Сумской области нет. Продолжается защита наших рубежей на Сумском и Курском направлениях. Сегодня Сумщина имеет мощные возможности оборонительных рубежей и продолжает наращивать", - рассказал он.
Также глава области прокомментировал, что на DeepState "серая зона" покрывает Журавку и Басовку.
"Попытки врага расширить территорию, зайти на территорию Сумской области в этих населенных пунктах... Штурмовые действия врага происходит ежедневно. Это десятки таких действий за последнее время. Мужественными и профессиональными действиями Вооруженных Сил они уничтожаются. Пытаются удержаться, но уничтожаются. Сегодня мы констатируем, что враг продолжает и намерен продолжать на этих направлениях расширить территорию "серой зоны". Враг несет значительные потери, пытается действиями ДРГ создать панические настроения на территории региона", - добавил Артюх.
Ранее издание BBC заявило, что вражеские войска перешли госграницу в конце февраля, пытаясь создать буферную зону на Сумщине: в их планах окружение или полуокружение Сум.
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Населений пункт Басівка, Сумської області, досі перебуває під нашим контролем, підрозділи Сил оборони зберігають присутність в селі.
В той час як підари неодноразово заявляли про повне його взяття, хоча вже на даний момент не мають просувань, намагаючись активніше діяти в сторону пропускного пункту «Суджа» на державному кордоні."
вот вот и суммы с лондоном окружат 3 дрг на мопедах)ббс надо срочно евакуироваться в сенегал например.лондону кабзда за неделю от лисапедного батальйона 1 фаршевой армии)