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Новости Бои у приграничья Сумщины Наступление РФ на Сумщину
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Войск РФ на Сумщине нет, но фиксируются попытки прорыва, - ОВА

Есть ли войска РФ на Сумщине. В ОВА ответили

Российских войск на территории Сумской области нет, однако оккупанты ежедневно пытаются прорваться на территорию региона.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Владимир Артюх, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы имеем ситуацию, что вражеских подразделений и войск на территории Сумской области нет. Продолжается защита наших рубежей на Сумском и Курском направлениях. Сегодня Сумщина имеет мощные возможности оборонительных рубежей и продолжает наращивать", - рассказал он.

Также глава области прокомментировал, что на DeepState "серая зона" покрывает Журавку и Басовку.

Также читайте: О наступлении РФ на Сумы и Харьков сейчас речь не идет, - ЦПД

"Попытки врага расширить территорию, зайти на территорию Сумской области в этих населенных пунктах... Штурмовые действия врага происходит ежедневно. Это десятки таких действий за последнее время. Мужественными и профессиональными действиями Вооруженных Сил они уничтожаются. Пытаются удержаться, но уничтожаются. Сегодня мы констатируем, что враг продолжает и намерен продолжать на этих направлениях расширить территорию "серой зоны". Враг несет значительные потери, пытается действиями ДРГ создать панические настроения на территории региона", - добавил Артюх.

Ранее издание BBC заявило, что вражеские войска перешли госграницу в конце февраля, пытаясь создать буферную зону на Сумщине: в их планах окружение или полуокружение Сум.

Читайте: Интенсивность российских штурмов на Сумщине выросла на 30% за последнюю неделю, - ОВА

Автор: 

Сумская область (3114) боевые действия (4021) Сумский район (179) Журавка (2) Басовка (6)


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"

Населений пункт Басівка, Сумської області, досі перебуває під нашим контролем, підрозділи Сил оборони зберігають присутність в селі.

В той час як підари неодноразово заявляли про повне його взяття, хоча вже на даний момент не мають просувань, намагаючись активніше діяти в сторону пропускного пункту «Суджа» на державному кордоні."

вот вот и суммы с лондоном окружат 3 дрг на мопедах)ббс надо срочно евакуироваться в сенегал например.лондону кабзда за неделю от лисапедного батальйона 1 фаршевой армии)
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11.04.2025 10:59 Ответить
У кацапів велика перевага в фпв і каби.просочуються групами 2-3 чол та накопичуються у підвалах Басівки.далі ЗСУ не пускають
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11.04.2025 11:42 Ответить
Ми вже чули запевнення брехливої антимайданної і корумполваної влади у 2019 році, що нападу кацапів не буде, американці брешуть і наш шлях - на шашлики. Хтось ще вірить цій прогнившій і промародевшийся владі?
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11.04.2025 12:08 Ответить
ЯКИЙ МАТЬОРИЙ П І З Д Ь О Ж !!!!!
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11.04.2025 14:58 Ответить
https://t.me/kordonmedia/15187
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11.04.2025 15:08 Ответить
Цякаво на кого розрахований цей примітивний гівновкид?
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11.04.2025 15:35 Ответить
 
 