Войск РФ на Сумщине нет, но фиксируются попытки прорыва, - ОВА

Российских войск на территории Сумской области нет, однако оккупанты ежедневно пытаются прорваться на территорию региона.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Владимир Артюх, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы имеем ситуацию, что вражеских подразделений и войск на территории Сумской области нет. Продолжается защита наших рубежей на Сумском и Курском направлениях. Сегодня Сумщина имеет мощные возможности оборонительных рубежей и продолжает наращивать", - рассказал он.

Также глава области прокомментировал, что на DeepState "серая зона" покрывает Журавку и Басовку.

Также читайте: О наступлении РФ на Сумы и Харьков сейчас речь не идет, - ЦПД

"Попытки врага расширить территорию, зайти на территорию Сумской области в этих населенных пунктах... Штурмовые действия врага происходит ежедневно. Это десятки таких действий за последнее время. Мужественными и профессиональными действиями Вооруженных Сил они уничтожаются. Пытаются удержаться, но уничтожаются. Сегодня мы констатируем, что враг продолжает и намерен продолжать на этих направлениях расширить территорию "серой зоны". Враг несет значительные потери, пытается действиями ДРГ создать панические настроения на территории региона", - добавил Артюх.

Ранее издание BBC заявило, что вражеские войска перешли госграницу в конце февраля, пытаясь создать буферную зону на Сумщине: в их планах окружение или полуокружение Сум.

Читайте: Интенсивность российских штурмов на Сумщине выросла на 30% за последнюю неделю, - ОВА