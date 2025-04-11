Россияне хотят окружить Сумы или же осуществить полуокружение города, - BBC
Вражеские войска перешли госграницу в конце февраля, пытаясь создать буферную зону на Сумщине: в их планах окружение или полуокружение Сум.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC.
"Одна из целей - это создать окружение или полуокружение Сум", - отметил собеседник издания.
Указано, что именно для того, чтобы не допустить такого сценария, Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать плацдарм в Курской области в район сел Олешня и Горналь. С той же целью украинские военные также начали ограниченную операцию на стыке Белгородской и Курской областей. На этом участке ВСУ с боями, но продавили российскую оборону и создали плацдарм в районе сел Демидовка и Поповка.
Долгое время украинская власть публично не подтверждала прорыв на Белгородщине, но 8 апреля Зеленский заявил об "украинском присутствии" в этом регионе.
"Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо - война должна возвращаться туда, откуда она пришла", - сказал президент Зеленский.
Он пояснил, что присутствие ВСУ на Белгородщине помешали России "сформировать наступательный кулак" для атаки на Сумскую и Харьковскую области.
Угрозы для Харькова пока нет. Россияне пытаются активизироваться в Волчанске и на реке Оскол.
По состоянию на апрель враг создал и расширил там несколько плацдармов - возле сел Тополя, Двуречная, Каменка, Новомлинск.
Если он объединит их и переправит туда бронетехнику, то может возникнуть кризис обороны возле Купянска, а также на границе Харьковской и Белгородской областей.
Напомним, недавно глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что российские оккупационные войска активизировались в направлении Сумской и Харьковской областей. О наступлении на Сумы и Харьков сейчас рано говорить.
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наші їх виловлюють, кого баранять, хто взад з кацапів тікає
все так і є!
зе!гундос вже розкрив кацапськи карти. готується потужний наступ з півночі, влітку.
зе!шмигаль вже виділив купу млрд для замаскованих фортифікацій, котрих ніхто не побачить.
а, зе!сирський сказав, що у кацапів 5 млн озброєних до зубів та навчених головорізів.
а. зе!синегубов не встигає увертатися від підступних замахів.
а, зе!андрющенко сказав, що у кацапів 5 млн переселенців, на низькому старті в окуповані землі.
Тепер його звідти вибили, і втратили при цьому тисячі солдат, сотні одиниць натівської техніки і поповнили північно-корейцями рос армію.
Тепер щоб не допустити контрнаступу на Суми вимушені наступати на бєлгородщину.
Що далі ? Будем наступати на брянщину щоб відволікати від бєлгородщини ?
Таких результатів могли досягти лише абсолютні профани.