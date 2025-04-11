Россияне хотят окружить Сумы или же осуществить полуокружение города, - BBC

Вражеские войска перешли госграницу в конце февраля, пытаясь создать буферную зону на Сумщине: в их планах окружение или полуокружение Сум.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC.

"Одна из целей - это создать окружение или полуокружение Сум", - отметил собеседник издания.

Указано, что именно для того, чтобы не допустить такого сценария, Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать плацдарм в Курской области в район сел Олешня и Горналь. С той же целью украинские военные также начали ограниченную операцию на стыке Белгородской и Курской областей. На этом участке ВСУ с боями, но продавили российскую оборону и создали плацдарм в районе сел Демидовка и Поповка.

Долгое время украинская власть публично не подтверждала прорыв на Белгородщине, но 8 апреля Зеленский заявил об "украинском присутствии" в этом регионе.

"Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо - война должна возвращаться туда, откуда она пришла", - сказал президент Зеленский.

Он пояснил, что присутствие ВСУ на Белгородщине помешали России "сформировать наступательный кулак" для атаки на Сумскую и Харьковскую области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более трети боев за прошедшие сутки пришлись на Покровское направление, - Генштаб. КАРТЫ

Угрозы для Харькова пока нет. Россияне пытаются активизироваться в Волчанске и на реке Оскол.

По состоянию на апрель враг создал и расширил там несколько плацдармов - возле сел Тополя, Двуречная, Каменка, Новомлинск.

Если он объединит их и переправит туда бронетехнику, то может возникнуть кризис обороны возле Купянска, а также на границе Харьковской и Белгородской областей.

Напомним, недавно глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что российские оккупационные войска активизировались в направлении Сумской и Харьковской областей. О наступлении на Сумы и Харьков сейчас рано говорить.