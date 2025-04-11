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Новости Угроза окружения Сум
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Россияне хотят окружить Сумы или же осуществить полуокружение города, - BBC

Российская армия намерена окружить Сумы

Вражеские войска перешли госграницу в конце февраля, пытаясь создать буферную зону на Сумщине: в их планах окружение или полуокружение Сум.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC.

"Одна из целей - это создать окружение или полуокружение Сум", - отметил собеседник издания.

Указано, что именно для того, чтобы не допустить такого сценария, Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать плацдарм в Курской области в район сел Олешня и Горналь. С той же целью украинские военные также начали ограниченную операцию на стыке Белгородской и Курской областей. На этом участке ВСУ с боями, но продавили российскую оборону и создали плацдарм в районе сел Демидовка и Поповка.

Долгое время украинская власть публично не подтверждала прорыв на Белгородщине, но 8 апреля Зеленский заявил об "украинском присутствии" в этом регионе.

"Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо - война должна возвращаться туда, откуда она пришла", - сказал президент Зеленский.

Он пояснил, что присутствие ВСУ на Белгородщине помешали России "сформировать наступательный кулак" для атаки на Сумскую и Харьковскую области.

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Угрозы для Харькова пока нет. Россияне пытаются активизироваться в Волчанске и на реке Оскол.

По состоянию на апрель враг создал и расширил там несколько плацдармов - возле сел Тополя, Двуречная, Каменка, Новомлинск.

Если он объединит их и переправит туда бронетехнику, то может возникнуть кризис обороны возле Купянска, а также на границе Харьковской и Белгородской областей.

Напомним, недавно глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что российские оккупационные войска активизировались в направлении Сумской и Харьковской областей. О наступлении на Сумы и Харьков сейчас рано говорить.

Автор: 

Сумская область (3114) Сумы (1145) окружение (46) боевые действия (4021) Сумский район (179)


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Топ комментарии
+14
Брехня. Курська операція врятувала Сумщину. Так, *******?
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11.04.2025 10:26
+13
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11.04.2025 10:22
+10
Нравится как Украина дошла от контрнаступа до угрозы Сумам. Зеленский гениальный стратег.
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11.04.2025 10:35
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Правила форума Совет форумчан
Точно так розповідали,як на Харків..
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11.04.2025 10:19 Ответить
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11.04.2025 10:22 Ответить
А Херсон? - Тільки першу половину.
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11.04.2025 10:25 Ответить
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11.04.2025 10:27 Ответить
ППО клоун активно скорочує. В минулому році ППО стало дуже ефективно воювати і хтось на кремлі сказав що це не добре.
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11.04.2025 15:15 Ответить
Ще одні, бляха, аналітеги. Вони хочуть знищити Україну.
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11.04.2025 10:25 Ответить
Не бійтеся і вірте в заяви Боневтіка Потужно-Брехливого, а для впевненності купіть у секти 73% його портрет, вишитий бісером. Якось після 6-ти років, повертаючись до історії тієї інформації, яку давали західні розвідки, то вона була правдивою. А та інформація, яку давали шістки Потужного "про три дні", "розпаковуйте валізи, нападу не буде" , шашлики в травні" і "кава в Ялті", якось виявилися брехнею. Думайте??? Але вже пізно, нарід 73% свою справу зробив.
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11.04.2025 12:20 Ответить
Екс-депутат Купрій, перелогінься.
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11.04.2025 12:35 Ответить
Брехня. Курська операція врятувала Сумщину. Так, *******?
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11.04.2025 10:26 Ответить
Від потужного наступу російських https://www.unian.ua/war/polon-zsu-v-ukrajini-sotni-polonenih-strokovikiv-iz-kurshchini-detali-vid-the-new-york-times-12731259.html строковиків
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11.04.2025 10:56 Ответить
Головнии прикордонник казав шо ніяких заходів не було - так 1 чи 1.5 кацапа забігали
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11.04.2025 10:30 Ответить
шарятся підарські дрг постійно
наші їх виловлюють, кого баранять, хто взад з кацапів тікає
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11.04.2025 10:38 Ответить
Нравится как Украина дошла от контрнаступа до угрозы Сумам. Зеленский гениальный стратег.
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11.04.2025 10:35 Ответить
до угрозы сумм в реале никто не доходил эти ******* могут и чоп окружать в фантазиях)
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11.04.2025 10:50 Ответить
чоп вже окупований, добровольцями насировими та суддями та чиновниками яких не встигли засудити.
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11.04.2025 10:55 Ответить
Це якийсь...піздець....
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11.04.2025 10:38 Ответить
ЗЕшибісь, перспектива...
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11.04.2025 10:41 Ответить
Це шо, тіпа на Курщину поміняємо?
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11.04.2025 10:42 Ответить
так так.
все так і є!
зе!гундос вже розкрив кацапськи карти. готується потужний наступ з півночі, влітку.
зе!шмигаль вже виділив купу млрд для замаскованих фортифікацій, котрих ніхто не побачить.
а, зе!сирський сказав, що у кацапів 5 млн озброєних до зубів та навчених головорізів.
а. зе!синегубов не встигає увертатися від підступних замахів.
а, зе!андрющенко сказав, що у кацапів 5 млн переселенців, на низькому старті в окуповані землі.
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11.04.2025 10:53 Ответить
А коли вава хєроя расєі отримає? Ще не на часі?
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11.04.2025 11:22 Ответить
перенести Верховну Раду та кабінет міністрів з Бубочкою в Суми.
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11.04.2025 11:25 Ответить
Ета всьо кремльовскоє ІПСО, і нєдавєріє к Єдыному Пропагандонному! Там трублять, що нема наступу на Суми. Навіть угрупувань, які погрожують не бачать. Тіко поодинокі невдалі спроби!
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11.04.2025 11:32 Ответить
Потужні заяви...
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11.04.2025 12:05 Ответить
Хоча б один хто пише тут був на війні?
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11.04.2025 12:09 Ответить
А ми тут, в прикордонні, вже рік на війні живемо то нічого?
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11.04.2025 12:42 Ответить
Я конкретно запитав -хто з цієї визгливої шобли був на війні?
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11.04.2025 12:51 Ответить
Так якщо люди пишуть правду про суджанську авантюру то вони визглива шобла? Приїздіть сюди то може проясниться.
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11.04.2025 13:14 Ответить
В мене є питання-хто з вас,"верещунів" та "скиглянтів" був на війні,був в окопах,пережив смерть побратимів,був пораненим та контуженим що б скиглити та верещати?
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11.04.2025 13:31 Ответить
Що, після того всього зовсім нічого не розумієш?
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11.04.2025 13:46 Ответить
Я все розумію,яке ти "скиглянт" маєш право щось казати?
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11.04.2025 13:50 Ответить
Я ще в 83-му випадково живий залишився і якщо тобі сильно воєнному незрозуміло те що пишу то досить.
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11.04.2025 13:59 Ответить
Потужний з Сирським заліз на курщину, не маючи плану що робити далі.
Тепер його звідти вибили, і втратили при цьому тисячі солдат, сотні одиниць натівської техніки і поповнили північно-корейцями рос армію.
Тепер щоб не допустити контрнаступу на Суми вимушені наступати на бєлгородщину.
Що далі ? Будем наступати на брянщину щоб відволікати від бєлгородщини ?

Таких результатів могли досягти лише абсолютні профани.
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11.04.2025 14:43 Ответить
вас з вашими порадами чекають в зсу
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11.04.2025 21:42 Ответить
 
 