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Украинские защитники уничтожили вражеские укрытия, блиндажи, склады БК, минометную позицию и переправы. ВИДЕО
На Сумском направлении наши бойцы уничтожили вражеские укрытия, блиндажи, склады БК, минометную позицию и нанесли удар по укрытию вражеских дроноводов. Также повреждены переправы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Госпогранслужбы.
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