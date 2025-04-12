Украинские защитники уничтожили вражеские укрытия, блиндажи, склады БК, минометную позицию и переправы. ВИДЕО

На Сумском направлении наши бойцы уничтожили вражеские укрытия, блиндажи, склады БК, минометную позицию и нанесли удар по укрытию вражеских дроноводов. Также повреждены переправы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Госпогранслужбы.

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