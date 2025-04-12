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Бойцы "Хижак" обнаружили оккупанта в трубе под Торецком: "Пид#р, вылезай! Или сдаешься, или граната"

Во время зачистки окрестностей Торецка бойцы бригады "Хижак" обнаружили оккупанта, который вместо того, чтобы штурмовать позиции, спрятался в трубе. Наши бойцы предложили ему сдаться и остаться в живых. Но оккупант отказался. Тогда наши ребята забросили туда гранату - и вытащили уже ликвидированного.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал сводной бригады "Хижак" при Департаменте патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Украинские защитники уничтожили вражеские укрытия, блиндажи, склады БК, минометную позицию и переправы. ВИДЕО

Автор: 

Нацполиция (16458) Донецкая область (9621) Торецк (447) Бахмутский район (372)


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Топ комментарии
+38
Кацапы это подвид крыс, лазят суки хрен знает где. Давить этих тварей, разносчиков чумы.
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12.04.2025 17:04
+28
Мамка впізнала свою падаль? Ото вона зрадіє шо сина побачила!
Хлопцям уклін за працю.
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12.04.2025 17:08
+17
Суботній настрій ще покращився
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12.04.2025 17:14
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Кацапы это подвид крыс, лазят суки хрен знает где. Давить этих тварей, разносчиков чумы.
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12.04.2025 17:04 Ответить
Видно последний, заблудился в трубах, с курской трубы занесло его, не стоило так резко. Много бы рассказал. Даже если и брехня все.
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12.04.2025 17:06 Ответить
Как резко? Його ж попередили.
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12.04.2025 18:05 Ответить
Мамка впізнала свою падаль? Ото вона зрадіє шо сина побачила!
Хлопцям уклін за працю.
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12.04.2025 17:08 Ответить
Лада
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12.04.2025 17:25 Ответить
Лады кончились.А чем мясорубка не приз напамять?
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12.04.2025 18:02 Ответить
він вибрав гранату
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12.04.2025 17:12 Ответить
От молодець, годувати не треба.
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12.04.2025 21:18 Ответить
Суботній настрій ще покращився
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12.04.2025 17:14 Ответить
СВІЖАК
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12.04.2025 17:17 Ответить
+1
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12.04.2025 17:21 Ответить
Вічно кацапів в сральники і вигрібні ями тягне
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12.04.2025 17:24 Ответить
Радная говєнь😁
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12.04.2025 18:28 Ответить
На одну падаль меньше
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12.04.2025 17:26 Ответить
Казёл склєївся )))
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12.04.2025 17:44 Ответить
А чому ніхто не репетує, щось на кшталт "мусора не правильно воюють."
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12.04.2025 17:46 Ответить
А ви, сергй наполовину поц!!!
правильно чи неправильно воюють поліцейські,
за що їм респект, повага та вдячність... а мусарав патрульках, тікток дивляться,
чмирять водіїв, бабусь з кропом
і головний мєнт, не може з 270 тисяч ос, набрати дві брг, тобто 12-15тисяч.
цивільних запрошує,
ось про яких мусрів пишуть люди.
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12.04.2025 22:01 Ответить
Згідно з постановою Кабінету міністрів https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zminy-v-dodatok-1-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-5-kvitnia-2014-r-t50523 №450 від 5 травня 2023 року, чисельність співробітників Національної поліції України не може перевищувати 141 330 осіб. В тому числі:

працівники центрального апарату - 3 тис. осіб, зокрема держслужбовців - 400 осіб;співробітники територіальних органів (без поліції охорони) - 138 330 осіб, у тому числі 4 тис. держслужбовців.Скільки поліцейських в Україні: реальні цифри

Станом на кінець 2024 року у Національній поліції налічувалося приблизно 70-75 тисяч чоловіків-поліцейських, які за віком (25-60 років) підлягають мобілізації,
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12.04.2025 22:42 Ответить
А ви, Юрію, поц на всі 100%, якщо не розумієте елементарних речей: народ перестає в тилу красти, грабувати, порушувати ПДР, вбивати, займатися розбіями ... і потреба в поліцейських відпаде сама собою. Відразу всі поліцейські підуть на фронт.
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13.04.2025 07:11 Ответить
Якщо ти вважаєш що без уйобків які гріють сраки в патрульках, які їбуть мозги за бризговик,чи гонять бабусю з зернятами з під магазину, під час війни то Я розумі що95% мвс трутні і сикуни. і ти один з них або з їх оточення. бо патріоти самі пішли ще 2022му ,
нормальних призвали після,
а підараси вхопилися за бронь,
кому не пощастило, відкупилися, або втекли, або ховаються. тому мене, каліку, призвали, а ви далі розказуєте, як ви потрібні тут. тож.
60% або більшість силовиків, мені тут ***** непотрібні і якщо почнеться громадянська, то пеших буду мочити мусарів які не воювали і ятамбув, не проканає, бо ятамбув це означає, я не воював
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13.04.2025 22:41 Ответить
Труба в них це тепер нова скрєпа, він з самої Суджи повз, правда заблукав трошки.
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12.04.2025 19:46 Ответить
Прям матрос Железняк какой-то. "Он шел на Одесу Суджу, а вишел к Херсону Торецку."
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12.04.2025 20:11 Ответить
Может это новый вид (род) войск - трубадуры (или трубадураки).
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12.04.2025 19:57 Ответить
Вполне возможно. Была же в старом совковом мультике песня:" Ах ты бедная моя трубаДУРОЧКА..."
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12.04.2025 20:12 Ответить
Аслабанітєль...
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12.04.2025 20:44 Ответить
Треба було сказати - нужбо! тоді б точно виліз.
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12.04.2025 21:24 Ответить
Ну що тварюка заробила?
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12.04.2025 22:11 Ответить
Молодці
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13.04.2025 00:44 Ответить
москалі - це щури, які лазять по трубам. Наші воїни проводять дератизацію 🎯👍🇺🇦💪
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13.04.2025 10:50 Ответить
Насколько успешно их оболванивают!
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13.04.2025 11:23 Ответить
Трупопроводные войска
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13.04.2025 12:38 Ответить
"...патріоти самі пішли ще 2022му ,
нормальних призвали після,
а підараси вхопилися за бронь,
кому не пощастило, відкупилися, або втекли, або ховаються.", ти в яку категорію себе відносиш? Підріот задрипаний. Уявляю наскільки ти, а можливо і твої куратори дрєвні, якщо пам'ятаєте таке "...які їбуть мозги за бризговик,чи гонять бабусю з зернятами з під магазину,..."
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14.04.2025 07:06 Ответить
 
 