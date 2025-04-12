Бойцы "Хижак" обнаружили оккупанта в трубе под Торецком: "Пид#р, вылезай! Или сдаешься, или граната"

Во время зачистки окрестностей Торецка бойцы бригады "Хижак" обнаружили оккупанта, который вместо того, чтобы штурмовать позиции, спрятался в трубе. Наши бойцы предложили ему сдаться и остаться в живых. Но оккупант отказался. Тогда наши ребята забросили туда гранату - и вытащили уже ликвидированного.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал сводной бригады "Хижак" при Департаменте патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

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