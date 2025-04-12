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Бойцы "Хижак" обнаружили оккупанта в трубе под Торецком: "Пид#р, вылезай! Или сдаешься, или граната"
Во время зачистки окрестностей Торецка бойцы бригады "Хижак" обнаружили оккупанта, который вместо того, чтобы штурмовать позиции, спрятался в трубе. Наши бойцы предложили ему сдаться и остаться в живых. Но оккупант отказался. Тогда наши ребята забросили туда гранату - и вытащили уже ликвидированного.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал сводной бригады "Хижак" при Департаменте патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.
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Хлопцям уклін за працю.
правильно чи неправильно воюють поліцейські,
за що їм респект, повага та вдячність... а мусарав патрульках, тікток дивляться,
чмирять водіїв, бабусь з кропом
і головний мєнт, не може з 270 тисяч ос, набрати дві брг, тобто 12-15тисяч.
цивільних запрошує,
ось про яких мусрів пишуть люди.
працівники центрального апарату - 3 тис. осіб, зокрема держслужбовців - 400 осіб;співробітники територіальних органів (без поліції охорони) - 138 330 осіб, у тому числі 4 тис. держслужбовців.Скільки поліцейських в Україні: реальні цифри
Станом на кінець 2024 року у Національній поліції налічувалося приблизно 70-75 тисяч чоловіків-поліцейських, які за віком (25-60 років) підлягають мобілізації,
нормальних призвали після,
а підараси вхопилися за бронь,
кому не пощастило, відкупилися, або втекли, або ховаються. тому мене, каліку, призвали, а ви далі розказуєте, як ви потрібні тут. тож.
60% або більшість силовиків, мені тут ***** непотрібні і якщо почнеться громадянська, то пеших буду мочити мусарів які не воювали і ятамбув, не проканає, бо ятамбув це означає, я не воював
ОдесуСуджу, а вишел к ХерсонуТорецку."
нормальних призвали після,
а підараси вхопилися за бронь,
кому не пощастило, відкупилися, або втекли, або ховаються.", ти в яку категорію себе відносиш? Підріот задрипаний. Уявляю наскільки ти, а можливо і твої куратори дрєвні, якщо пам'ятаєте таке "...які їбуть мозги за бризговик,чи гонять бабусю з зернятами з під магазину,..."