Украинские спортсменки отказались от совместного фото и рукопожатий с "нейтральными" россиянками на Кубке мира. ВИДЕО

Украинские спортсменки по синхронному плаванию Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина отказались от рукопожатия и совместного фото с "нейтральными" атлетками из РФ во время церемонии награждения на этапе Кубка мира в Египте.

Об этом сообщили на официальной странице Федерации синхронного плавания Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Украинки завоевали серебро в технической программе дуэтов на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Египте.

За выступление выступление под названием "Драматическое время" они получили оценку 261,6125 балла, уступив лишь "нейтральным" россиянкам Майе Дорошко и Татьяне Гайдай (268,0551).

Во время церемонии награждения Мошинская и Шмонина покинули пьедестал почета, проигнорировав совместное фото с представительницами страны-агрессора России.

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В первый соревновательный день Кубка мира по синхронному плаванию в египетском Сома-Бее украинки завоевали две серебряные медали: Дарья Мошинская (соло, техническая программа), Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина (дуэт, техническая программа).

Мошинская отказалась фотографироваться рядом с белоруской Василиной Хандошкой, которая заняла третье место.