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Новости Видео Украинки отказались от фото с россиянами
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Украинские спортсменки отказались от совместного фото и рукопожатий с "нейтральными" россиянками на Кубке мира. ВИДЕО

Украинские спортсменки по синхронному плаванию Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина отказались от рукопожатия и совместного фото с "нейтральными" атлетками из РФ во время церемонии награждения на этапе Кубка мира в Египте.

Об этом сообщили на официальной странице Федерации синхронного плавания Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Украинки завоевали серебро в технической программе дуэтов на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Египте.

За выступление выступление под названием "Драматическое время" они получили оценку 261,6125 балла, уступив лишь "нейтральным" россиянкам Майе Дорошко и Татьяне Гайдай (268,0551).

Во время церемонии награждения Мошинская и Шмонина покинули пьедестал почета, проигнорировав совместное фото с представительницами страны-агрессора России.

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В первый соревновательный день Кубка мира по синхронному плаванию в египетском Сома-Бее украинки завоевали две серебряные медали: Дарья Мошинская (соло, техническая программа), Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина (дуэт, техническая программа).

Дар'я Мошинська й Анастасія Шмоніна не сфотографувалися з росіянками

Мошинская отказалась фотографироваться рядом с белоруской Василиной Хандошкой, которая заняла третье место.

Автор: 

плавание (107) спорт (2427) фото (1359) война в Украине (3789)


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Топ комментарии
+42
з перемогою, дівчата !

ви - найкращі !
а ще ви найкращі тому що Українки !

.
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12.04.2025 20:37
+39
Красуні наші!
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12.04.2025 20:37
+30
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12.04.2025 20:33
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12.04.2025 20:33 Ответить
Красуні наші!
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12.04.2025 20:37 Ответить
з перемогою, дівчата !

ви - найкращі !
а ще ви найкращі тому що Українки !

.
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12.04.2025 20:37 Ответить
а "нейтральні" росіянки Дорошко і Гайдай - кацапські малороски-манкурти

По одной из версий, фамилия Гайдай - украинского происхождения образована от прозвища Гайда, возможно, от слова hajda - с крымскотатарского, турецкого «давай, погоняй, иди» (это слово приводит Владимир Марков в книге «Тюркский след в истории Украины X-XVII веков»).
про Дорошко й казати годі

.
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12.04.2025 20:44 Ответить
Слава Українкам!!!
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12.04.2025 22:41 Ответить
В мокшань якісь призвіща українські..
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12.04.2025 20:37 Ответить
манкурти...
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12.04.2025 20:39 Ответить
про цих манкурток вище

.
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12.04.2025 20:45 Ответить
Українські дівчата гарні і розумні за всіх. Оце і є доказ того, що я написав. Дякую нашим красуням за їхню дію.
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12.04.2025 20:38 Ответить
Наші золоті дівчата 🇺🇦
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12.04.2025 20:38 Ответить
Смердючих кацапських курв не можна допускати до міжнародних змагань, бо після них гидко заходити в басейн.
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12.04.2025 20:39 Ответить
а хто на третьому?
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12.04.2025 21:00 Ответить
Канада. Кленові листя на формі.
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12.04.2025 21:31 Ответить
дякую, але я навіть після підказки ніяк не можу роздивитись кленові листя...
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12.04.2025 21:45 Ответить
На відео свинособаки кружляли навколо наших ластівок, як шахеди, але у підсумку спіймали жирного ... облизня.
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12.04.2025 21:18 Ответить
І нашо фотографуватись із представницями країни 404?
Пошана дівчатам.
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12.04.2025 21:22 Ответить
Сила волі та незмінна мета, поєднана з красою, людяністю та розумністю.
Дівчатка - вітання вам від усієї України !!! Завжди залишайтеся людиною та не зраджуйте в першу чергу себе, батьків і рідну Україну !!!
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12.04.2025 21:34 Ответить
Навіщо взагалі допускають спортсменів громадян країни-вбивці до змагань?
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12.04.2025 21:45 Ответить
Бо організаторам гроші не смердять кров'ю Українців.
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13.04.2025 01:31 Ответить
Ігнор усюди та повсеместно. Наши україночки найкращі.
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12.04.2025 22:22 Ответить
🫡🇺🇦
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12.04.2025 23:02 Ответить
украинки Шмонина и Мошинская против россиянок дорошко и гайдай
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12.04.2025 23:10 Ответить
Респект вам, дівчата, за вашу громадянську позицію!
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12.04.2025 23:23 Ответить
Нет смысла в том в чём нет!имею ввиду они не то что правильно поступили!доказали что смысл не в награде а в том что человечность превыше всего!!!
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12.04.2025 23:38 Ответить
Саме смішно те що ці " росіянки " мають конкретні українськи призвища!!!
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13.04.2025 01:08 Ответить
Довбані манкурти.
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13.04.2025 01:30 Ответить
МОЛОДЦІ!
РУСНЯ - АГРЕСОР, І ЇЙ НЕ МІСЦЕ СЕРЕД ЛЮДЕЙ!
ВСЕ РУЗЬКОЄ ПОВИННО БУТИ ЗНИЩЕНЕ, А ХТО З РУЗЬКИМИ ВОДИТЬСЯ - ПОКАРАНИЙ!
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13.04.2025 09:33 Ответить
 
 