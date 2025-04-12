Украинские спортсменки отказались от совместного фото и рукопожатий с "нейтральными" россиянками на Кубке мира. ВИДЕО
Украинские спортсменки по синхронному плаванию Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина отказались от рукопожатия и совместного фото с "нейтральными" атлетками из РФ во время церемонии награждения на этапе Кубка мира в Египте.
Об этом сообщили на официальной странице Федерации синхронного плавания Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Украинки завоевали серебро в технической программе дуэтов на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Египте.
За выступление выступление под названием "Драматическое время" они получили оценку 261,6125 балла, уступив лишь "нейтральным" россиянкам Майе Дорошко и Татьяне Гайдай (268,0551).
Во время церемонии награждения Мошинская и Шмонина покинули пьедестал почета, проигнорировав совместное фото с представительницами страны-агрессора России.
В первый соревновательный день Кубка мира по синхронному плаванию в египетском Сома-Бее украинки завоевали две серебряные медали: Дарья Мошинская (соло, техническая программа), Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина (дуэт, техническая программа).
Мошинская отказалась фотографироваться рядом с белоруской Василиной Хандошкой, которая заняла третье место.
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ви - найкращі !
а ще ви найкращі тому що Українки !
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По одной из версий, фамилия Гайдай - украинского происхождения образована от прозвища Гайда, возможно, от слова hajda - с крымскотатарского, турецкого «давай, погоняй, иди» (это слово приводит Владимир Марков в книге «Тюркский след в истории Украины X-XVII веков»).
про Дорошко й казати годі
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