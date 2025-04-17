Оккупанты смеются над своим приспешником, привязанным за какую-то провинность к сосне: "Он еще и боец ММА, понял". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой видно российского оккупанта, привязанного за какую-то провинность к сосне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин забавно машет ногами, а его приспешники смеются над ним.

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