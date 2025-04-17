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Новости Видео Издевательство и побои в армии РФ
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Оккупанты смеются над своим приспешником, привязанным за какую-то провинность к сосне: "Он еще и боец ММА, понял". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой видно российского оккупанта, привязанного за какую-то провинность к сосне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин забавно машет ногами, а его приспешники смеются над ним.

Также смотрите: Российские командиры бьют подчиненного и пытаются выгнать его на позицию из укрытия: "Бегом, сука! Бери, бл#дь, автомат! Сука #баная, беги!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) издевательство (149) русский мир (614)


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Топ комментарии
+5
Проти одного - боєц, проти натовпу - ****.
Русня борза, коли її більше.
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17.04.2025 12:09
+4
До війни кацапи бухали, крали, брехали, били морди, а як тільки їх всіх зібрали разом в армії - перетворилися на садистичних потвор, які гвалтують, прив'язують до дерев один одного , кидають в яму...
Тварюки !
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17.04.2025 12:58
+3
От довбана кацапня, вже до дерев ***********
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17.04.2025 12:09
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Проти одного - боєц, проти натовпу - ****.
Русня борза, коли її більше.
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17.04.2025 12:09 Ответить
то нарiк звичайний
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17.04.2025 13:07 Ответить
"Орда" фільм

кіно начебто про хароших рузьких та жорстоких ординців,
але ******* кацапська "армія" це - та сама орда

.
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17.04.2025 13:14 Ответить
От довбана кацапня, вже до дерев ***********
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17.04.2025 12:09 Ответить
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17.04.2025 12:30 Ответить
а могли тупо трахнуть
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17.04.2025 12:33 Ответить
Та може й трахнули, та й не один раз, але воно ще просить! 😁
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17.04.2025 13:00 Ответить
Схоже в нього жорсткий передоз та глюки...
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17.04.2025 12:36 Ответить
До війни кацапи бухали, крали, брехали, били морди, а як тільки їх всіх зібрали разом в армії - перетворилися на садистичних потвор, які гвалтують, прив'язують до дерев один одного , кидають в яму...
Тварюки !
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17.04.2025 12:58 Ответить
Ну, а що ти хотів-руський мір, суровий та безпощадний! 😁
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17.04.2025 13:01 Ответить
 
 