Оккупанты смеются над своим приспешником, привязанным за какую-то провинность к сосне: "Он еще и боец ММА, понял". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой видно российского оккупанта, привязанного за какую-то провинность к сосне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин забавно машет ногами, а его приспешники смеются над ним.
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+5 Деніс Войцеховський
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+4 AbOriginal_UA
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+3 Віталій Залізняк
показать весь комментарий17.04.2025 12:09
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Русня борза, коли її більше.
кіно начебто про хароших рузьких та жорстоких ординців,
але ******* кацапська "армія" це - та сама орда
.
Тварюки !