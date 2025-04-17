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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Оккупант перед смертью спрятался под перевернутой тележкой. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Едельвейс" ликвидировал оккупанта, спрятавшегося под перевернутой тележкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, тщетные попытки россиянина избежать смерти и успешная боевая работа украинского воина снята камерами беспилотников.

"Хитрый российский оккупант спрятался под прицепом и был зажарен в нем, как в котле после прилета дрона-камикадзе. Видео 108-го горно-штурмового батальона в составе 10-й ОДШБ", - говорится в комментарии к видео.

Также смотрите: Ударный БПЛА "Молния", разведывательные беспилотники Zala и два Supercam уничтожили бойцы 10-й ОГШБр "Едельвейс". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) уничтожение (6916) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (204) дроны (3912)


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Топ комментарии
+12
Вислів «Накрылся медным тазом» заграв новими фарбами !
Сподіваюсь, що кацап обернувся нанівець...
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17.04.2025 15:13
+5
добре хоч люди не пострадали .
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17.04.2025 15:54
+4
100%
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17.04.2025 15:20
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Це факт, що він мертвий?
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17.04.2025 15:05 Ответить
100%
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17.04.2025 15:20 Ответить
добре хоч люди не пострадали .
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17.04.2025 15:54 Ответить
ваша галя балувана, дякуйте що відео не з часів куликовської битви.
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17.04.2025 15:27 Ответить
Щиро дякую 😁
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17.04.2025 16:04 Ответить
А мог бы и дома повесится. Зачем так было далеко ехать. Дома ведь лучше- все родное, все серое, депрессивное, раздолбанное и разваленное. Все так и говорит - пора Ваня умирать.
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17.04.2025 15:05 Ответить
Вислів «Накрылся медным тазом» заграв новими фарбами !
Сподіваюсь, що кацап обернувся нанівець...
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17.04.2025 15:13 Ответить
Смєкалочка
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17.04.2025 15:39 Ответить
Прикольно, уже в Мавзолее с колесами
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17.04.2025 15:48 Ответить
такий- А я в домікє )
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17.04.2025 17:36 Ответить
Креативнєнько...
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18.04.2025 05:24 Ответить
 
 