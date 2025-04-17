Оккупант перед смертью спрятался под перевернутой тележкой. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Едельвейс" ликвидировал оккупанта, спрятавшегося под перевернутой тележкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, тщетные попытки россиянина избежать смерти и успешная боевая работа украинского воина снята камерами беспилотников.

"Хитрый российский оккупант спрятался под прицепом и был зажарен в нем, как в котле после прилета дрона-камикадзе. Видео 108-го горно-штурмового батальона в составе 10-й ОДШБ", - говорится в комментарии к видео.

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