Оккупант перед смертью спрятался под перевернутой тележкой. ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Едельвейс" ликвидировал оккупанта, спрятавшегося под перевернутой тележкой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, тщетные попытки россиянина избежать смерти и успешная боевая работа украинского воина снята камерами беспилотников.
"Хитрый российский оккупант спрятался под прицепом и был зажарен в нем, как в котле после прилета дрона-камикадзе. Видео 108-го горно-штурмового батальона в составе 10-й ОДШБ", - говорится в комментарии к видео.
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