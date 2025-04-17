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Операторы дронов 107-й бригады ТрО уничтожают российскую пехоту. ВИДЕО
Результаты уничтожения дронами российских оккупантов за апрель от операторов РУБАК "Фаворит" 107-й бригады территориальной обороны.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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