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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Операторы дронов 107-й бригады ТрО уничтожают российскую пехоту. ВИДЕО

Результаты уничтожения дронами российских оккупантов за апрель от операторов РУБАК "Фаворит" 107-й бригады территориальной обороны.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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На концерті у кобзона аншлаг
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17.04.2025 20:58 Ответить
И заметьте, ни один из этих ублюдков не перекрестился в последний момент.
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17.04.2025 21:21 Ответить
миленькие наши уничтожайте \ту падаль как можите, а вас пусть ангел хранитель береж'т
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17.04.2025 22:06 Ответить
+
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17.04.2025 22:11 Ответить
Подивився кільки разів бо дуже сподобалось..
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17.04.2025 22:53 Ответить
Сиділи б вдома, були б цілими, не дуже багатими, звичайно, але живими…, а мертвим вже нічого не потрібно…, ну може пакет…
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17.04.2025 23:24 Ответить
Шо за дрантя летить від кацапів?
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18.04.2025 09:58 Ответить
 
 