Дронари 92-й ОШБр поразили вражеские РЛС "Небо" и "Каста". ВИДЕО

Операторы подразделения Flight Club 92nd 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ уничтожили две вражеские РЛС.

Видео боевой работы обнародовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Наши бойцы использовали для ударов по врагу БпЛА "Shark" в паре с барражирующим боеприпасом.

Были поражены российские РЛС "Небо", метеорологический радиолокатор и РЛС 39Н6 "Каста-2Е2".

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