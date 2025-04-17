РУС
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Дронари 92-й ОШБр поразили вражеские РЛС "Небо" и "Каста". ВИДЕО

Операторы подразделения Flight Club 92nd 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ уничтожили две вражеские РЛС.

Видео боевой работы обнародовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Наши бойцы использовали для ударов по врагу БпЛА "Shark" в паре с барражирующим боеприпасом.

Были поражены российские РЛС "Небо", метеорологический радиолокатор и РЛС 39Н6 "Каста-2Е2".

Также смотрите: Воины 92 ОШБр поразили БТР, 5 грузовиков, 2 пушки и легковое авто оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

РЛС (76) 92 отдельная штурмовая бригада (251) дроны (3912) война в Украине (3823)


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Поки зеленський, з Оманською групою осіб в Урядовому кварталі, мусолять собі рекламу під вибори, Захисники України, щоденно боронять Державу від московита клятого!
Це дуже нервує, як ******, так і помічників ригоАНАЛІВ, що гадять в Україні, з 2019 року!
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17.04.2025 22:40 Ответить
"Небо" улетіло в небо, а "касту" виїпли на кастинг.
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17.04.2025 23:30 Ответить
Десь пробивають коридор для пуску крилатих ракет...
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17.04.2025 23:31 Ответить
І де ті критикуни Притули? Може похваляться зе-бобіки, як риго-зелені слуги допомагають ЗСУ?
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18.04.2025 09:08 Ответить
притула наш президент!
змінимо коломойського на пінчука!
смєло, товаріщі в ногу!
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18.04.2025 09:23 Ответить
А Притула балотується в президенти? Може нехай крикуни почнуть також допомагати ЗСУ, а після закінчення війни ми побачимо!
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18.04.2025 15:30 Ответить
та, все зрозуміло!
всі, хто не здає десятину притулі, всі крикуни ухилянти зрадники ждуни.
взагалі, не допомагають зсу.
тільки притула!!!
всі грошикі притулі!!!
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18.04.2025 15:35 Ответить
Побільше би Притул і Стерненків, а то смороду багато, ніби купа депутатів риго-зелених збирають кошти, а куди вони йдуть, то ніхто не знає!
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18.04.2025 16:50 Ответить
 
 