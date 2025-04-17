Дронари 92-й ОШБр поразили вражеские РЛС "Небо" и "Каста". ВИДЕО
Операторы подразделения Flight Club 92nd 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ уничтожили две вражеские РЛС.
Видео боевой работы обнародовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
Наши бойцы использовали для ударов по врагу БпЛА "Shark" в паре с барражирующим боеприпасом.
Были поражены российские РЛС "Небо", метеорологический радиолокатор и РЛС 39Н6 "Каста-2Е2".
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Це дуже нервує, як ******, так і помічників ригоАНАЛІВ, що гадять в Україні, з 2019 року!
змінимо коломойського на пінчука!
смєло, товаріщі в ногу!
всі, хто не здає десятину притулі, всі крикуни ухилянти зрадники ждуни.
взагалі, не допомагають зсу.
тільки притула!!!
всі грошикі притулі!!!