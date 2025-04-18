Украинский дрон "наблюдает" за оккупантом, охваченным огнем. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой украинский дрон на поле боя завис над оккупантом и "наблюдает" за последними минутами жизни россиянина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин охвачен огнем с черным дымом.
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90 млн свинорилів, включаючи усіх самок і личинок, будуть стерті з лиця Землі.
Відповідь аналогічна мала би бути,а не "дрон спостерігає"...