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Новости Видео Дроны против оккупантов Применение дронов ВСУ
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Украинский дрон "наблюдает" за оккупантом, охваченным огнем. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский дрон на поле боя завис над оккупантом и "наблюдает" за последними минутами жизни россиянина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин охвачен огнем с черным дымом.

Смотрите: Оккупант на поле боя поднимает руки вверх и всматривается в камеру украинского беспилотника. ВИДЕО

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армия РФ (19224) уничтожение (6923) дроны (3917)


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Мета цієї війни --- утилізувати біомасу кацапів і закрити т.зв. руzкій вапрос назавжди.
90 млн свинорилів, включаючи усіх самок і личинок, будуть стерті з лиця Землі.
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18.04.2025 10:40 Ответить
Добре заспокійливе відео, яке відновлює психіку...👍
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18.04.2025 10:46 Ответить
Сумській області окупанти вогонь відкривали по понад 40 населених пунктах, серед яких Осоївка, Краснопілля, Угроїди, Середина-Буда, Бачівськ і Есмань. Задіяно авіабомби КАБ, реактивні системи залпового вогню, міномети, артилерію та FPV-дрони".
Відповідь аналогічна мала би бути,а не "дрон спостерігає"...
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18.04.2025 10:49 Ответить
не хочеться петросянити про асфальт
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18.04.2025 17:51 Ответить
конкретно на цього вже не варто було витрачатись. раз воно живцем горить і не тікає - то йому вже гайки
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18.04.2025 19:48 Ответить
Від того Мавіка може бути користь - лопатями роздмухувати вогонь, щоб яскравіше розгорялось.
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18.04.2025 13:02 Ответить
Дрон від ОБСЄ?
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18.04.2025 14:12 Ответить
Благодатний вогонь з України, зійшов на московіта, що прийшов убивати Українців!
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18.04.2025 18:02 Ответить
Пердак подгорел!
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19.04.2025 13:05 Ответить
 
 