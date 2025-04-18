Украинский дрон "наблюдает" за оккупантом, охваченным огнем. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский дрон на поле боя завис над оккупантом и "наблюдает" за последними минутами жизни россиянина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин охвачен огнем с черным дымом.

Смотрите: Оккупант на поле боя поднимает руки вверх и всматривается в камеру украинского беспилотника. ВИДЕО