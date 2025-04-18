Автомобиль с оккупантами взлетает в воздух после наезда на противотанковую мину. ВИДЕО

Автомобиль с оккупантами взлетел в воздух после наезда на противотанковую мину во время попытки россиян атаковать позиции ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент взрыва.

"Подрыв машины с российскими военными на противотанковой мине во время штурма позиций под Покровском", - отмечается в комментарии к видео.

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