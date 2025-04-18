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Автомобиль с оккупантами взлетает в воздух после наезда на противотанковую мину. ВИДЕО

Автомобиль с оккупантами взлетел в воздух после наезда на противотанковую мину во время попытки россиян атаковать позиции ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент взрыва.

"Подрыв машины с российскими военными на противотанковой мине во время штурма позиций под Покровском", - отмечается в комментарии к видео.

Также смотрите: Минус трое оккупантов: вражеская штурмовая группа из семи россиян забегает на минное поле в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) Донецкая область (9648) Покровск (593) мина (277) Покровский район (560)


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добре..
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18.04.2025 15:42 Ответить
"Интересно, что это так бумкнуло?" (С)
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18.04.2025 15:52 Ответить
У кацапа недавно был 'день космонавтики', видимо до сих пор празднуют.
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18.04.2025 19:48 Ответить
 
 