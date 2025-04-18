Автомобиль с оккупантами взлетает в воздух после наезда на противотанковую мину. ВИДЕО
Автомобиль с оккупантами взлетел в воздух после наезда на противотанковую мину во время попытки россиян атаковать позиции ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент взрыва.
"Подрыв машины с российскими военными на противотанковой мине во время штурма позиций под Покровском", - отмечается в комментарии к видео.
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Микола Січень #601514
показать весь комментарий18.04.2025 15:42 Ответить Мне нравится 6
Gulo gulo
показать весь комментарий18.04.2025 15:52 Ответить Мне нравится 3
Oleg K #525841
показать весь комментарий18.04.2025 19:48 Ответить Мне нравится 0
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