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Бойцы 10-й ОГШБр отбили штурм российских "мото-камикадзе". ВИДЕО

Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" отбили штурм десятков российских "мото-камикадзе" на Северском направлении.

Соответствующее видео опубликовано на странице подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Воины 10 ОГШБр отбили штурм противника, уничтожив вражескую группу вместе с мотоциклами на Северском направлении. ВИДЕО

Автор: 

10 отдельная горно-штурмовая бригада (204) война в Украине (3840)


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Топ комментарии
+6
Дякуєм нашим захисникам за те ,що нищать тих йбанутих мотоциклістів, та й усіх кацапів. Слава ЗСУ!
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18.04.2025 22:36
+5
Єдиний висновок з твого пука - що ти пасешся на гівноресурсах.
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18.04.2025 23:38
+3
Немає спокою їбанутим
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18.04.2025 22:12
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Немає спокою їбанутим
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18.04.2025 22:12 Ответить
Джага-Джага ...
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18.04.2025 22:15 Ответить
З іншої сторони, показують такі самі відео
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18.04.2025 22:15 Ответить
Єдиний висновок з твого пука - що ти пасешся на гівноресурсах.
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18.04.2025 23:38 Ответить
Єдиний висновок - це результат роботи, твоєї єдиної звивини, друже
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19.04.2025 08:14 Ответить
Пердячі гівноресурсники мені не друзі, лузере. )) А для оцінки твого примітивного пука будь-якій людині і півзвивини достатньо - зажирно на тебе весь мозок напружувати. )))
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19.04.2025 13:46 Ответить
Ти, між тим, напружив весь. Ну, що зміг він видати, то зміг🤣
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19.04.2025 17:34 Ответить
Не лесть собі і своїй тупії ×ерні. Хоча, дурень думкой багатіє - хто ж тобі заборонить. )))
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19.04.2025 22:06 Ответить
Дякуєм нашим захисникам за те ,що нищать тих йбанутих мотоциклістів, та й усіх кацапів. Слава ЗСУ!
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18.04.2025 22:36 Ответить
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1k2cq6k/ukrainian_marines_madyars_birds_posted_more/ Просвітницький проєкт «13 ********.ввт», частина 33 (2 сезон). Без блюру.
Тим часом квітень продуктивний: протягом 1-17 квітня у скарбничці ПМ 1319 ******** (813☠️-200, 506🩸-300) та 3884 унікальних ворожих цілі знищено/уражено за 17 діб. По одненькій корості кожні 6,3 хвилиночки місяця. Двушечкою тисяч підарів на мінімалках квітень закриємо, а це бойова спроможність мінімум 5 хробачих батальйонів)
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19.04.2025 04:56 Ответить
Треба готуватись. До подібного. Розкладати доріжки з шипами, як їх використовує поліція. На більш небезпечних напрямках, особливо на дорогах, шосе. Для БТ техніки на гусянках це нічого.
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19.04.2025 10:31 Ответить
 
 