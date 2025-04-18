Бойцы 10-й ОГШБр отбили штурм российских "мото-камикадзе". ВИДЕО
Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" отбили штурм десятков российских "мото-камикадзе" на Северском направлении.
Соответствующее видео опубликовано на странице подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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Тим часом квітень продуктивний: протягом 1-17 квітня у скарбничці ПМ 1319 ******** (813☠️-200, 506🩸-300) та 3884 унікальних ворожих цілі знищено/уражено за 17 діб. По одненькій корості кожні 6,3 хвилиночки місяця. Двушечкою тисяч підарів на мінімалках квітень закриємо, а це бойова спроможність мінімум 5 хробачих батальйонів)