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Вражеский ЗРК "Бук-М2" обнаружили и уничтожили бойцы 15-й бригады артразведки "Черный лес". ВИДЕО

Бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" обнаружили и помогли уничтожить российский ЗРК "Бук-М2".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Минус российский ЗРК "Бук-М2". Разведчики "Черного леса" обнаружили ЗРК "Бук-М2", а смежные подразделения устроили фейерверк", - говорится в комментарии к видео.

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Также смотрите: На восточном направлении бойцы 15-й бригады артрозведки "Черный лес" уничтожили российскую РЛС "Зоопарк-1М". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) ЗРК (200) 15-я отдельная бригада артразведки (9)


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"Два в одному" - комплекс.... Респект!
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21.04.2025 18:03 Ответить
На московитів, зійшов благодатний вогонь з Мирної України!
Смерть, убивцям з московії! Слава Україні!
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21.04.2025 18:12 Ответить
То для потвор ліс - чорний!!! Для Українців - миле, затишне місце!!!!
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21.04.2025 19:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rqQHCDtHCcE
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21.04.2025 19:56 Ответить
Красавчики
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22.04.2025 13:43 Ответить
 
 