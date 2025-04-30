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Новости Видео Пожар в России
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В российском Забайкалье загорелись военные склады. ВИДЕО

В селе Большая Тура Каримского района российского Забайкалья загорелись военные склады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, въезд в населенный пункт, где расположена военная часть, перекрыли. Огонь растянулся на несколько километров. Пожар тушат, в частности, самолетом и с пожарным поездом. Причины возгорания пока неизвестны.

Также смотрите: Во Владимирской области РФ пожар на 51-м арсенале ГРАУ: "Склад с боеприпасами горит. П#зда". ВИДЕО

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боеприпасы (2341) пожар (5950) россия (95615) склад (155)


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Китайці бешкетують😂👍
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30.04.2025 11:37 Ответить
Китай анексує частину паРаші без жодного пострілу.
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30.04.2025 11:44 Ответить
Гори, гори ясно, щоби не погасло !!!
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30.04.2025 11:38 Ответить
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30.04.2025 11:41 Ответить
Якись *** гасить - в"їбати "Іглою" шоб до кучі
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30.04.2025 11:42 Ответить
100%
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30.04.2025 11:48 Ответить
Та кто же так тушит ,надо было самолёту упасть на склад и нет проблем ..
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30.04.2025 11:46 Ответить
Хай воно їм все вигорить.Китайці потім відбудують.Для себе.Американці в особі Трампа, особливо,будуть не задоволені що Китай туди прийшов.Нє,а що робить?
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30.04.2025 11:46 Ответить
Не зрозумів. Чому не дотримуються контрольованого вигорання?
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30.04.2025 11:54 Ответить
 
 