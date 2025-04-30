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В российском Забайкалье загорелись военные склады. ВИДЕО
В селе Большая Тура Каримского района российского Забайкалья загорелись военные склады.
Как сообщает Цензор.НЕТ, въезд в населенный пункт, где расположена военная часть, перекрыли. Огонь растянулся на несколько километров. Пожар тушат, в частности, самолетом и с пожарным поездом. Причины возгорания пока неизвестны.
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