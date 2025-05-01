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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Оккупант рукой ударил украинский дрон, вплотную приблизившийся к нему, и взорвался. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, который шел по дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, как дрон вплотную приблизился к россиянину и тот решил то ли ударить, то ли погладить беспилотник. Такое решение оккупанта стало последним в его жизни.

Также смотрите: Операторы дронов уничтожили пять вражеских пушек Д-30 и склад боеприпасов. ВИДЕО

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армия РФ (19318) курьез (4057) уничтожение (6980) дроны (3955)


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Ну шо, вбив "муху"? Уйобок!
Слава Україні!
Героям Слава!
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01.05.2025 10:45 Ответить
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01.05.2025 10:50 Ответить
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01.05.2025 10:51 Ответить
это вчера уже было
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01.05.2025 10:52 Ответить
вибив страйк
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01.05.2025 10:57 Ответить
Немає москаля…
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01.05.2025 11:10 Ответить
и вы их хотите попедить ????)))) они на смерть идут с голыми руками !!!!их ТУПО надо ПЕРЕБИТЬ !!!
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01.05.2025 11:32 Ответить
Премию Дарвина в студию
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01.05.2025 12:53 Ответить
 
 