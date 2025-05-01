Оккупант рукой ударил украинский дрон, вплотную приблизившийся к нему, и взорвался. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, который шел по дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, как дрон вплотную приблизился к россиянину и тот решил то ли ударить, то ли погладить беспилотник. Такое решение оккупанта стало последним в его жизни.

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