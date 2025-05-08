Пограничники с помощью дронов уничтожили танк, орудие и склад БК оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов РУБпАК "Феникс" в ходе боевых вылетов уничтожили танк, орудие МСТА-Б, сожгли склады с боеприпасами и разобрали десяток грузовых автомобилей врага.
Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.
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