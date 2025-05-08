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Прикордонники дронами знищили танк, гармату та склад БК окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів РУБпАК "Фенікс" в ході бойових вильотів знищили танк, гармату МСТА-Б, спалили склади з боєприпасами й розібрали десяток вантажних автомобілів ворога.

Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Оператори дронів з підрозділу "Фенікс" знищили багі, кілька БМП і танк на Краматорському напрямку. ВIДЕО

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прикордонники (1102) дрони (4771) війна в Україні (4207)


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Гарна і корисна, робота Захисників України!
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09.05.2025 00:54 Відповісти
 
 