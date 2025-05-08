Прикордонники дронами знищили танк, гармату та склад БК окупантів. ВIДЕО
Оператори дронів РУБпАК "Фенікс" в ході бойових вильотів знищили танк, гармату МСТА-Б, спалили склади з боєприпасами й розібрали десяток вантажних автомобілів ворога.
Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар09.05.2025 00:54 Відповісти Мені подобається 0
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