Переговоры в Стамбуле остановят фронт? | Юрий Бутусов. ВIДЕО

В прямом эфире главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обсуждает возможные переговоры Украины и РФ в Стамбуле, а также как эти переговоры могут повлиять на ситуацию на фронт.

