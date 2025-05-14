РУС
Переговоры в Стамбуле остановят фронт? | Юрий Бутусов. ВIДЕО

В прямом эфире главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обсуждает возможные переговоры Украины и РФ в Стамбуле, а также как эти переговоры могут повлиять на ситуацию на фронт.

Читайте также: Госдеп о переговорах в Стамбуле: Критическая возможность попытаться достичь прекращения огня

Турция (3530) Бутусов Юрий (4409) переговоры с Россией (1287) Бутусов Плюс (30)
+16
Ніякі переговори нічого не зупинять, тільки ЗСУ і українські люди зможу вибити кацапстанців, звільнити території та закінчити війну!
14.05.2025 20:03 Ответить
+12
Ситуція погіршиться, бо замість виробляти ракети, Зелька знову буде в своїй стихії - балаболіть та красоваться на камери.
14.05.2025 20:05 Ответить
+11
Нічого не зупиниться. Не сподівайтеся. Хіба що Зе капітуляцію підпише, тоді буде геноцид і Голодомор 2.0.
14.05.2025 20:06 Ответить
драп не згоден.
14.05.2025 20:06 Ответить
Да, Ви, що, якщо це так було легко, то ми вже давно полоскали ноги в Тихому океані.
14.05.2025 20:50 Ответить
Тема ні про що,все відомо наперед без екпердів
14.05.2025 20:06 Ответить
Те, що путлєра в Туреччині завтра не буде - то зрозуміло: він не зацікавлений в конструктивних перемовинах. Але вже кажуть, що й коняка туди не полетить! А ось тут вже цікаво: на скільки опустять московити рівень ЗЕ! відносно свого бачення (рівень того, хто буде з боку московитів для зустрічі з янєлохом): радник Президента, Заступник міністра, радник міністра чи ще нижче?
Цікаво, що буде завтра. У мене складається декілька алгоритмів:
1. ЗЕ! і путлєр таки зустрічаються (майже неможливо), Трамп прилітає (чи ні), але результат дорівнює "нулю" (кінець алгоритму)
2. До Туреччини (в Стамбул) прилітає делегація московитів на чолі з конякою (вже під питанням), ЗЕ! проводить перемовини з Ердоганом і чекає американську делегацію (яка прибуде 16-го) в Анкарі. Кремлівські пропагандони репетують про небажання України йти на мирні угоди (кінець алгоритму)
3. До Туреччини (в Стамбул) прилітає московитська делегація (хоч якась), ЗЕ! вилітає з Анкари до Стамбулу разом з Ердоганом (та навіть без нього). Перемовини ні до чого не призводять (кінець алгоритму)

У будь-якому випадку, за підсумками подій завтрашнього дня, нічого не буде узгоджено/погоджено/підписано/парафійовано/etc

Алгоритмів у мене значно більше, але результат у всіх - нуль/нічого/nothing
Але це ж тільки моє ІМХО
14.05.2025 20:27 Ответить
Думаю, що на 99 процентів те саме знають Зе й компашка. Нахіба стільки пустої болтовні - хз.
14.05.2025 20:34 Ответить
Зе туди їде,бо він так хоче.Повиненнно їхати МЗС і з Овсовим обговорювати перемир*я і мараторій на обстріли.Ішак і ***** лише ставлять підписи.Чого вирішив їхати зе,відомо тільки йому,можливо показати потужного для рейтингу
14.05.2025 20:46 Ответить
раша і рашисти невиліковно хворі і найкращі ліки для них це ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ. СЛАВА ЗСУ.
14.05.2025 21:24 Ответить
Переговори у Стамбулі зупинять фронт?
Не гірше молебну з акафістом та водосвятієм!
14.05.2025 22:02 Ответить
 
 