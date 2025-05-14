4 137 15
Переговоры в Стамбуле остановят фронт? | Юрий Бутусов. ВIДЕО
В прямом эфире главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обсуждает возможные переговоры Украины и РФ в Стамбуле, а также как эти переговоры могут повлиять на ситуацию на фронт.
Цікаво, що буде завтра. У мене складається декілька алгоритмів:
1. ЗЕ! і путлєр таки зустрічаються (майже неможливо), Трамп прилітає (чи ні), але результат дорівнює "нулю" (кінець алгоритму)
2. До Туреччини (в Стамбул) прилітає делегація московитів на чолі з конякою (вже під питанням), ЗЕ! проводить перемовини з Ердоганом і чекає американську делегацію (яка прибуде 16-го) в Анкарі. Кремлівські пропагандони репетують про небажання України йти на мирні угоди (кінець алгоритму)
3. До Туреччини (в Стамбул) прилітає московитська делегація (хоч якась), ЗЕ! вилітає з Анкари до Стамбулу разом з Ердоганом (та навіть без нього). Перемовини ні до чого не призводять (кінець алгоритму)
У будь-якому випадку, за підсумками подій завтрашнього дня, нічого не буде узгоджено/погоджено/підписано/парафійовано/etc
Алгоритмів у мене значно більше, але результат у всіх - нуль/нічого/nothing
Але це ж тільки моє ІМХО
Не гірше молебну з акафістом та водосвятієм!