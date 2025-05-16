РУС
Командир второго корпуса НГУ Игорь Оболенский: "Комкор - это архитектор. Он строит с помощью MDMP и принципов Рея Далио". ВИДЕО

Силы обороны Украины переформировываются в 20 армейских корпусов, которые станут на линии фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о главных принципах управления такими подразделениями и системе принятия решений каналу "Бутусов плюс" рассказал командир второго корпуса Национальной Гвардии Украины Игорь Оболенский.

Справка:

MDMP - это семиэтапный процесс армии США для принятия решений как в тактической, так и в гарнизонной среде. Он неразрывно связан с процедурами управления подразделением и приказами об операциях.

Рэй Далио - американский финансист, миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, благотворитель. Рэй Далио родился в итало-американской семье джазового музыканта. В 12 лет он за $300 купил акции авиакомпании Northeast Airlines. Его первые инвестиции утроились после объединения Northeast Airlines с другой компанией. Далио получил степень бакалавра в университете Лонг-Айленда и степень магистра делового администрирования Гарвардской школы бизнеса. "Принципы" Рэя Далио - это систематизированные правила для жизни, управления, экономики и инвестирования. Основа правил - принципы "радикальной истины" и "радикальной прозрачности".

Всі ці корпуси поки що лише на папері в нужнику ОПи.
Це вперше, коли я мало що зрозумів з назви
радикальна прозорість... це майже недосяжна ціль для нашої держави...
Всі ці корпуси поки що лише на папері в нужнику ОПи.
Раніше їх не було навіть на папері.
як у старому анекдоті, "як бордель не витягував план то не краваті переставляли а бл.дей змінювали", а у нас ті самі курви з великими зірками
радикальна прозорість... це майже недосяжна ціль для нашої держави...
радикальна прозорість - це тьма
Ну це десь приблизно як стяти опівночі посеред лісу з міліарда дерев з коробкою відсирівших сірників,а ліхтарик є у одного з п'яти-шести потужних менеджерів та і того Єрмак заборонив вмикати.
Це вперше, коли я мало що зрозумів з назви
Корнет" і нездійсненні мрії...

https://youtu.be/Sdu7Pc0vu20?si=XYPOPezUksa5IwsD

Чому?
Бо Зє-банько
Так і не зрозумів - навіщо в НГ корпусні утворення ?
Радію, що хоть на словах є бажання розвиватися і берегти людей.
Нажаль на війні офіцерів майже не зустрічав - погононосії від лейтенанта.
Вірю, що в більшості будуть морально високі, порядні офіцери, не скоро, но будуть обов'язково.
Який корпус? У вас не має ні зброї ні людей. В ротах максимум по 60 бійців. Ви корпуса побулували щоб пристрохти своїз офіцерів та генералів, зайва надстройка. Від ваших "корпусів" ні бійців ні зброї більше не стане
