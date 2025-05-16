Командир второго корпуса НГУ Игорь Оболенский: "Комкор - это архитектор. Он строит с помощью MDMP и принципов Рея Далио". ВИДЕО
Силы обороны Украины переформировываются в 20 армейских корпусов, которые станут на линии фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о главных принципах управления такими подразделениями и системе принятия решений каналу "Бутусов плюс" рассказал командир второго корпуса Национальной Гвардии Украины Игорь Оболенский.
Справка:
MDMP - это семиэтапный процесс армии США для принятия решений как в тактической, так и в гарнизонной среде. Он неразрывно связан с процедурами управления подразделением и приказами об операциях.
Рэй Далио - американский финансист, миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, благотворитель. Рэй Далио родился в итало-американской семье джазового музыканта. В 12 лет он за $300 купил акции авиакомпании Northeast Airlines. Его первые инвестиции утроились после объединения Northeast Airlines с другой компанией. Далио получил степень бакалавра в университете Лонг-Айленда и степень магистра делового администрирования Гарвардской школы бизнеса. "Принципы" Рэя Далио - это систематизированные правила для жизни, управления, экономики и инвестирования. Основа правил - принципы "радикальной истины" и "радикальной прозрачности".
https://youtu.be/Sdu7Pc0vu20?si=XYPOPezUksa5IwsD
