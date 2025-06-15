За этот месяц РФ уже применила против Украины около 2800 ударных дронов, почти 3000 КАБов и 140 различных ракет, - Зеленский. ВИДЕО

Важно, чтобы уже в ближайшие недели были приняты все решения, которые усилят санкции против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение президента в телеграм.

"Этой ночью наши воины ПВО уничтожили 167 воздушных целей, которыми Россия атаковала Украину. Спасибо всем, кто защищает наше небо. Всего было 183 ударных дронов и 11 ракет различных типов: "кинжалы", баллистические и крылатые. Основной удар - по Полтавщине, по Кременчугу. И это только одна ночь", - написал Зеленский.

За этот месяц Россия уже применила против Украины около 2800 ударных дронов, почти 3000 управляемых авиационных бомб и 140 ракет различных типов.

"Уже четвертый год Москва это делает и постоянно наращивает количество ударов. Именно поэтому так важно, чтобы уже в ближайшие недели были приняты все решения, которые усилят санкции против России. Нужны прайскепы, которые остановят войну. Нужны санкции против российских банков и финансового сектора, которые будут действительно болезненными. Нужно бороться и со схемами обхода санкций. Америка, Европейский Союз, страны G7 могут это обеспечить", - подчеркнул президент Украины.