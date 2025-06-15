РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7084 посетителя онлайн
Новости Видео Война
1 047 19

За этот месяц РФ уже применила против Украины около 2800 ударных дронов, почти 3000 КАБов и 140 различных ракет, - Зеленский. ВИДЕО

Важно, чтобы уже в ближайшие недели были приняты все решения, которые усилят санкции против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение президента в телеграм.

"Этой ночью наши воины ПВО уничтожили 167 воздушных целей, которыми Россия атаковала Украину. Спасибо всем, кто защищает наше небо. Всего было 183 ударных дронов и 11 ракет различных типов: "кинжалы", баллистические и крылатые. Основной удар - по Полтавщине, по Кременчугу. И это только одна ночь", - написал Зеленский.

За этот месяц Россия уже применила против Украины около 2800 ударных дронов, почти 3000 управляемых авиационных бомб и 140 ракет различных типов.

Смотрите: Рашисты били по Никопольщине из артиллерии и РСЗО: вспыхнул пожар на предприятии. ФОТО

"Уже четвертый год Москва это делает и постоянно наращивает количество ударов. Именно поэтому так важно, чтобы уже в ближайшие недели были приняты все решения, которые усилят санкции против России. Нужны прайскепы, которые остановят войну. Нужны санкции против российских банков и финансового сектора, которые будут действительно болезненными. Нужно бороться и со схемами обхода санкций. Америка, Европейский Союз, страны G7 могут это обеспечить", - подчеркнул президент Украины.

Автор: 

война (1449) Зеленский Владимир (21968) обстрел (29613)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Цікаво, скільки укрракет різних типів було застосовано по ереф за цей місяць: довгих та коротких нептунів, громів, сапсанів і т.д.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:03 Ответить
+9
Не бухгалтер і не статистик, прастой парень по зачитуванню текстів
показать весь комментарий
15.06.2025 14:36 Ответить
+8
А його для того вибирали, щоб тексти читав? Краще б далі на піаніно грав, навіть десь під балалайку.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво, скільки укрракет різних типів було застосовано по ереф за цей місяць: довгих та коротких нептунів, громів, сапсанів і т.д.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:03 Ответить
Бухгалтер
показать весь комментарий
15.06.2025 14:06 Ответить
Статистик
показать весь комментарий
15.06.2025 14:13 Ответить
Занадто дорогий, теж нахіба не треба. без нього вистачає.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:28 Ответить
Не бухгалтер і не статистик, прастой парень по зачитуванню текстів
показать весь комментарий
15.06.2025 14:36 Ответить
З шашликів
показать весь комментарий
15.06.2025 14:41 Ответить
А його для того вибирали, щоб тексти читав? Краще б далі на піаніно грав, навіть десь під балалайку.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:42 Ответить
це голімоє конферансьє, зачитало кимось написане, закрив хліборєзку, все роботу зроблено, несіть наступний текст...
показать весь комментарий
15.06.2025 16:05 Ответить
До чого ця статистика? Збирай команду й починай роботи зі створення вітчизняної ядерної зброї, тоді відношення до цієї війни буде іншим.
https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
показать весь комментарий
15.06.2025 14:11 Ответить
головне, щоб не було ескалації і війна не вийшла за межі України, бо тоді НАТО не зможе бути "сильним, як ніколи раніше"
показать весь комментарий
15.06.2025 14:32 Ответить
НАТО забороняє Зермакам мати свої дрони, ракети і бити ними по рашкостану?
НАТО забороняє особисто зеленському не кришувати, карати призначених ним же мега корупціонерів, які крадуть гроші, що могли б працювати на оборону України?
показать весь комментарий
15.06.2025 14:38 Ответить
Зе,в силу своїх службових обов'язків, повинен не просто констатувати факт,а і ще щось робити,щоб протидіяти.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:45 Ответить
Ти жалуєшся чи хвастаєшся?
показать весь комментарий
15.06.2025 14:49 Ответить
Таке враження що нахвалює кацапів.Хоч би раз сказав скільки українських дронів кабів ракет використано за місяць по кацапах
показать весь комментарий
15.06.2025 17:20 Ответить
пустобріх...
показать весь комментарий
15.06.2025 14:56 Ответить
Нагадали з мульта..

"И станешь пустобрехом за честь царя Гороха.." (с)
показать весь комментарий
16.06.2025 02:19 Ответить
Потрібні прайскепи, які зупинять війну.
Джерело: https://censor.net/ua/v3558005

Це про потужну мстю, якісь кластери незламності, чи гігавати потужності, хто знає?
показать весь комментарий
15.06.2025 15:03 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2025 15:18 Ответить
 
 