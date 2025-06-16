РУС
Украинская выпускница исполнила вальс с кителем погибшего на войне отца. ВИДЕО

На Прикарпатье выпускница Кристина Марчук станцевала вальс с кителем отца, который погиб на войне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Традиционный танец, которые выпускники выполняют на торжественном событии по случаю окончания школы, Кристина не смогла разделить со своим отцом, ведь он погиб, защищая Украину. Поэтому девушка взяла в руки китель и со слезами на глазах станцевала. В конце танца одноклассники поддержали выпускницу.

Кристина закончила лицей №3 в Делятине Ивано-Франковской области. Отец девочки Андрей Николаевич Марчук погиб 13 марта 2022 года. Воину было 48 лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харькове дети станцевали вальс на руинах уничтоженной армией РФ школы. ВИДЕО

дети (6732) выпуск (93) война в Украине (6206)
Топ комментарии
я не мін на це дивиться,сили не хватило. Буть ЩАСЛИВОЮ дитино!
16.06.2025 20:58 Ответить
Дай Бог цій дитині щястя і добра.
16.06.2025 20:59 Ответить
Тримайся, дівчинко. Вірь що й тобі Сонечко посміхнеться.
16.06.2025 21:01 Ответить
я не мін на це дивиться,сили не хватило. Буть ЩАСЛИВОЮ дитино!
16.06.2025 20:58 Ответить
😪
16.06.2025 20:59 Ответить
Дай Бог цій дитині щястя і добра.
16.06.2025 20:59 Ответить
Тримайся, дівчинко. Вірь що й тобі Сонечко посміхнеться.
16.06.2025 21:01 Ответить
немае...ниякого ё@аного бога немае..😰
16.06.2025 21:03 Ответить
Памятаймо ціну Свбоди України від московитів!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
Слава Україні!!
16.06.2025 21:07 Ответить
Слава Богу!🙏🙏🙏 Слава Україні! Героям Слава!❤️
17.06.2025 04:52 Ответить
Батько Герой ..Мій уклін тобі дитино
16.06.2025 21:07 Ответить
Те що ти піда.р, лишньохромосомий і потомственно опущений (так би мовити піда.рство якого по родинному дереву розповсюджуючись і по горизонталі й по вертикалі) це беззаперечно!
16.06.2025 21:20 Ответить
Зато вам, русне стало намного легче жить, как вы поперлись воевать в Украину.
Прям хорошо ж стало у вас, движуха...
16.06.2025 21:47 Ответить
Кацапи піда.ри сто відсотків!!!
16.06.2025 21:53 Ответить
Майдан, укроп, Донбас, дамбить......, бачу тебе сцикодовбень нічого не навчили ні Київ за 3 дні, ні більше мільйона тільки підтверджених втрат самої сциклтвої і опущеної у світі недоармії пі.дорашки, ні цілодові вибухи нпз і заводів з оборонки в підерації..... Як іще вас дебілів нагнути, щоб ви зрозумілі що ви біосміттьєвих непотріб......? Наскільки ж потрібно бути тупим, щоб стільки разів вигрібти і ще щось розказувати я не знаю, видно ти не потомок людиноподібних кацапів, а плід кохання лишньехромосомого з козою чи лишньохромосомої з собакою! Мутант ї.бучий!
16.06.2025 22:03 Ответить
ну так це ж ви, **************** мерзота гіркінсів і моторил, і підпалили той Донбас.
16.06.2025 21:26 Ответить
Вони завжди своє гівно видають за чужу вину. "Хто ето сделал? Ох уж єті хахли, паперлісь на Дамбаз"
16.06.2025 21:48 Ответить
Не гони так з кацапських піда.расів, вони ж на тих виб.лядків лисого цілодобово ганяють.....
16.06.2025 21:56 Ответить
так ганяють, шо гіркінса закрили в кутузку. )
16.06.2025 22:11 Ответить
***** звик щоб там на нього ганяли, і як тільки кацапи починають кохати когось іншого, їх ліквідують як женю лисого, моторилку, гіві, захарченка, бетмена, дрьомова та інше лишньохромосоме лайно, або прикривають як гиркіна чи безлера
16.06.2025 22:14 Ответить
Нащадок снохачів виліз та висрався
16.06.2025 21:54 Ответить
******, що ж ти так самокритично. То що ти підараси як і всі срусскіє ми знаємо, не переймайся.
16.06.2025 21:59 Ответить
Усього найкращого Тобі у житті чарівна Украіночко!
Твій Тато завжди буде із тобою та захищатиме Тебе
Слава Герою! Слава ЗСУ! Слава Україні!
16.06.2025 21:11 Ответить
... дуже боляче...
16.06.2025 21:40 Ответить
Моя теж, сподіваюсь, плаче, що я останні роки життя воюю, а про демобілізацію не чутно
16.06.2025 22:24 Ответить
Будь щаслива , дитина .
16.06.2025 22:33 Ответить
💙💛
16.06.2025 22:46 Ответить
Бажаю скумбрії танцювати з костюмом скомороха,держачі в руці резинову ялду ,яка грала на роялі...
17.06.2025 06:04 Ответить
 
 