Артиллеристы 44-й бригады уничтожили три вражеские орудия на Запорожье. ВИДЕО

Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ в контрбатарейной борьбе уничтожили три вражеских орудия на Запорожском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу подразделения.

Были поражены:

гаубица Д-30 вместе с боекомплектом;

гаубица Д-20;

гаубица 2А65 "Мста-Б"

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