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Артиллеристы 44-й бригады уничтожили три вражеские орудия на Запорожье. ВИДЕО

Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ в контрбатарейной борьбе уничтожили три вражеских орудия на Запорожском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу подразделения.

Были поражены:

  • гаубица Д-30 вместе с боекомплектом;
  • гаубица Д-20;
  • гаубица 2А65 "Мста-Б"

Также смотрите: 44 ОАБр уничтожила две пушки "Мста-Б", автомобили и минометный расчет РФ на Запорожье. ВИДЕО

Автор: 

артиллерия (650) 44 артиллерийская бригада (37)


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27.06.2025 23:33 Ответить
 
 