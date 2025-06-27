Артиллеристы 44-й бригады уничтожили три вражеские орудия на Запорожье. ВИДЕО
Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ в контрбатарейной борьбе уничтожили три вражеских орудия на Запорожском направлении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу подразделения.
Были поражены:
- гаубица Д-30 вместе с боекомплектом;
- гаубица Д-20;
- гаубица 2А65 "Мста-Б"
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Олег Медведев #509198
показать весь комментарий27.06.2025 23:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль