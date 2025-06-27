УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6999 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
649 1

Артилеристи 44-ї бригади знищили три ворожі гармати на Запоріжжі. ВIДЕО

Бійці 44-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ у контрбатарейній боротьбі знищили три ворожі гармати на Запорізькому напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку підрозділу.

Були уражені:

  • гаубиця Д-30 разом з боєкомплектом;
  • гаубиця Д-20;
  • гаубиця 2А65 "Мста-Б"

Також дивіться: 44 ОАБр знищила дві гармати "Мста-Б", автомобілі та мінометний розрахунок РФ на Запоріжжі. ВIДЕО

Автор: 

артилерія (805) 44 артилерійська бригада (37)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍
показати весь коментар
27.06.2025 23:33 Відповісти
 
 