Артилеристи 44-ї бригади знищили три ворожі гармати на Запоріжжі. ВIДЕО
Бійці 44-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ у контрбатарейній боротьбі знищили три ворожі гармати на Запорізькому напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку підрозділу.
Були уражені:
- гаубиця Д-30 разом з боєкомплектом;
- гаубиця Д-20;
- гаубиця 2А65 "Мста-Б"
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олег Медведев #509198
показати весь коментар27.06.2025 23:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль